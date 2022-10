Mod-ontwikkelaar publiceert beperkte jailbreak voor PlayStation 5-consoles

Een modder heeft een jailbreak voor de PS5 en PS5 Digital Edition gepubliceerd. Daarmee kunnen gebruikers onder meer de PS5-debuginstellingen activeren. De jailbreak laat gebruikers echter geen eigen code uitvoeren, waardoor het niet mogelijk is om homebrewapplicaties te draaien.

De exploit is gepubliceerd door SpecterDev, die meldt dat de jailbreak vooral interessant is voor ontwikkelaars om 'mee te spelen'. De jailbreak maakt gebruik van een kwetsbaarheid in de FontFace Webkit. De jailbreak werkt op elke PS5 en PS5 Digital Edition met firmwareversie 4.03, die eind vorig jaar verscheen. Oudere firmware werkt wellicht ook, hoewel de jailbreak daarvoor mogelijk aangepast moet worden. Firmwareversies na 4.03 werken niet, aangezien de Webkit-kwetsbaarheid inmiddels is gepatcht.

De exploit heeft volgens de modder 'een hoop beperkingen en is redelijk instabiel', waardoor gebruikers mogelijk verschillende pogingen moeten doen om hun PS5 te jailbreaken. De jailbreak biedt read/write-toegang en rootprivileges, maar laat gebruikers geen eigen binaries inladen en draaien op hun console. Hiermee is het momenteel niet mogelijk om patches of hooks in de kernelspace te installeren. Daarmee kunnen gebruikers voorlopig ook geen homebrewapplicaties of illegaal gedownloade games draaien.

De bekende modder Lance McDonald, die eerder een 60fps-patch voor Bloodborne uitbracht, toont op Twitter hoe de jailbreak wordt uitgevoerd via de digitale PS5-handleiding. Vervolgens installeert McDonald via een package-installer de inmiddels niet meer beschikbare P.T.-demo van Hideo Kojima. Gezien de beperkingen van de jailbreak was die game vermoedelijk niet daadwerkelijk te spelen na het installeren. Ontwikkelaars zouden met de jailbreak wel bepaalde aspecten van het systeem kunnen 'reverse-engineeren', schrijft SpecterDev.