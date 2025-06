Britse massaclaim tegen Sony wegens PlayStation Store-commissies mag doorgaan

De Britse Competition Appeal Tribunal heeft toestemming gegeven voor een massaclaim tegen Sony. Een Brit klaagde de PlayStation-maker vorig jaar aan wegens het rekenen van 30 procent commissie in de PlayStation Store. Consumenten betalen daarom te veel voor games, stelt de claim.

De CAT stelt dat de zaak, die is gestart door consumentenbehartiger Alex Neill, voor mag komen in de rechtszaal. Sony vroeg de rechtbank om de zaak te verwerpen omdat deze volgens het bedrijf geen kans maakt, maar het beroepshof gaat daar niet in mee. De consolefabrikant heeft niet aangetoond dat de massaclaim niet op redelijke gronden is gebaseerd en geen kans van slagen heeft in een rechtbank, concludeert de CAT. Het oordeelt wel dat mensen die PlayStation Store-aankopen hebben gedaan nadat de zaak werd aangespannen, uit de lijst met massaclaimdeelnemers geschrapt moeten worden.

Alex Neill startte de claim tegen Sony in 2022. Volgens Neill misbruikt Sony zijn machtspositie bij de distributie van digitale games voor de PlayStation-consoles. De claim stelt dat Sony het alleen toelaat om digitale PlayStation-games te kopen in zijn eigen winkel en daarvoor dertig procent commissie rekent. Aangezien ontwikkelaars geen alternatieve manier hebben om hun games digitaal te verkopen, kunnen zij niet aan die dertig procent commissie ontkomen, stelt de rechtbank. De massaclaim stelt dat consumenten hierdoor te veel betalen voor digitale games en dlc uit de PlayStation Store. Neill eist daarom tot 562 pond per klant. Daarmee kan het totaalbedrag oplopen tot 5 miljard pond, volgens de huidige wisselkoersen zo'n 5,4 miljard euro.

Neill zei dinsdag in een verklaring dat de uitspraak 'de eerste stap is om ervoor te zorgen dat consumenten terugkrijgen waar ze recht op hebben', schrijft Reuters. Sony reageerde niet op verzoek om commentaar, meldt dat persbureau.