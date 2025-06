Stichting dagvaardt Sony voor te hoge prijzen van digitale PlayStation-games

Stichting Massaschade & Consument roept Sony op om voor de rechter te verschijnen in de collectieve rechtszaak over de prijzen van digitale games voor PlayStation-consoles. Het gaat om een vervolgstap in de massaclaim Fair PlayStation.

Volgens de consumentenrechtenstichting vraagt Sony te veel voor digitale games en content via de PlayStation Store. Een digitale game zou tot 47 procent meer kosten dan hetzelfde spel op een fysieke schijf, hoewel distributiekosten voor digitale games volgens de stichting juist lager zijn. Met de dagvaarding verwijt de stichting Sony dat de PlayStation Store concurrentie uitsluit en consumenten en ontwikkelaars uitbuit door te hoge prijzen te vragen. De dominante positie van Sony speelt volgens de stichting een grote rol. Van alle Nederlanders met een console heeft tachtig procent naar verluidt een PlayStation.

De dagvaarding is een volgende stap in de massaclaim die in februari 2025 door Massaschade & Consument is gestart. Mogelijk vindt de eerste zitting over de zaak pas later dit jaar plaats. Dan moet eerst de 'bevoegdheid van de Nederlandse rechtbank en de ontvankelijkheid van de stichting' behandeld worden. Eerder gebeurde dat al in een vergelijkbare massaclaim tegen Google.