Sony verliest EU-rechtszaak over verkoop cheatsoftware voor PlayStation-games

Sony heeft een rechtszaak tegen de Britse hardwarefabrikant Datel verloren. Laatstgenoemde ontwikkelde cheatsoftware genaamd Action Replay voor de PSP, hetgeen volgens Sony zijn auteursrecht schond. Daar is volgens de rechters echter geen sprake van.

Met Action Replay is het mogelijk om de variabelen van bepaalde PSP-games aan te passen, zoals Grand Theft Auto: Liberty City Stories, om zo bijvoorbeeld meer geld, munitie of levens te krijgen. Rechters van het Duitse Bundesgerichtshof en Hof van Justitie van de Europese Unie oordelen nu dat deze cheatsoftware geen auteursrechten schendt, omdat Action Replay 'de objectcode, broncode en interne structuur en organisatie van Sony's software niet aanpast of reproduceert'.

In plaats daarvan wijzigt de software enkel de waarden van gegevens die tijdens het spelen van een game tijdelijk in het ramgeheugen worden opgeslagen. Dat is volgens de rechter niet verboden, omdat die code door de computer wordt gegenereerd en zodoende niet valt onder de definitie van intellectueel eigendom.

Sony spande de rechtszaak tegen Datel al in 2012 aan. Het gamebedrijf vond dat Action Replay de 'programmastroom' van de games verstoorde en dat daardoor de auteursrechtelijk beschermde gamecode werd aangetast. In eerste instantie gaf de rechtbank in Hamburg Sony deels gelijk. Later maakte het Oberlandesgericht die eerste uitspraak ongedaan en kreeg Datel op alle punten gelijk. Sony ging vervolgens in hoger beroep bij het Bundesgerichtshof. Laatstgenoemde deed navraag bij het EU-hof om tot een definitieve uitspraak te komen. Nu hebben beide rechtbanken dus besloten dat Datel in zijn recht stond.

Advocaat-generaal Maciej Szpunar van het Europees Hof beargumenteerde eerder dit jaar in een adviserende uitspraak al dat zulke cheatsoftware niet illegaal is, ook als de maker hiermee de intenties van de ontwikkelaar ondermijnt. "Een misdaadromanschrijver kan ook niet voorkomen dat een lezer meteen naar het einde bladert, ook al gaat dat in tegen de intentie van de auteur om de spanning erin te houden."