Aanpassing aan Japanse wet maakt modden games mogelijk illegaal

Een aanpassing aan een Japanse wet maakt het mogelijk illegaal om save games te bewerken en andere modificaties uit te voeren. Het is onduidelijk wat de precieze reikwijdte is van de wettekst, waardoor het lastig is de gevolgen in te schatten.

Onder meer de ontwikkelaar van SplatHax, een save game editor voor Splatoon-games, waarschuwt voor de wetswijziging. De website AccsJp heeft een omschrijving van de wetswijziging, maar het interpreteren van wetsteksten vanuit andere talen is een hachelijke kwestie, waardoor het onduidelijk is wat precies wel en niet onder de nieuwe regels zal vallen. Het lijkt erop dat de wet ook het modden van consoles illegaal maakt. De wet zou de aanbieder van software of diensten om dat te kunnen doen strafbaar maken, maar ook mensen die er gebruik van maken.

Vanwege de wet is de verkoop van diverse diensten als Pro Action Replay en Save Editor van CyberGadget gestaakt, meldt een ontwikkelaar op Reddit. Het lijkt erop dat Japanse wetgevers met de nieuwe regels makers van games en consoles willen beschermen. Het bewerken van save games kan gebruikers bijvoorbeeld extra items krijgen zonder die eerst te hebben verdiend of het eigen puntenaantal ophogen. In online games kan dat leiden tot bans, omdat het gezien wordt als cheating.