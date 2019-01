Star Control: Origins is van Steam gehaald na klachten auteursrechtschendingen

De game Star Control: Origins is van gameplatform Steam gehaald nadat de makers van de originele dos-game Star Control 2 een notice-and-takedown-request naar Valve hebben gestuurd. Het bedrijf achter Steam heeft daar gehoor aan gegeven.

De ontwikkelaars melden dat Paul Reiche III en Fred Ford, de ontwerpers van de oorspronkelijke dos-game, een notice-and-takedown-request hebben gestuurd aan Valve, met het verzoek om Star Control: Origins van het platform te halen. Valve heeft hier gehoor aan gegeven; de game is niet meer te vinden op Steam. Valve laat weten dat iedereen die het spel al heeft aangeschaft, het gewoon kan blijven spelen. De makers van Star Control: Origins melden dat ze teleurgesteld zijn dat Reiche en Ford een reguliere juridische procedure hebben omzeild door te kiezen voor het middel van 'vage verwijderingsverzoeken'.

Op de website GOG.com is de titel momenteel nog wel te vinden, al ligt het voor de hand dat de game ook van deze website zal verdwijnen, aangezien ook GOG een verzoek heeft ontvangen. Dergelijke verwijderingsverzoeken, die gebaseerd worden op de Amerikaanse Digital Millenium Copyright Act, worden veelal gehonoreerd; Steam en GOG hebben een beleid dat DMCA-verzoeken worden gehonoreerd, zonder dat er eerst uitgebreid naar het verzoek wordt gekeken.

Op Steam is momenteel alleen nog downloadable content voor Star Control: Origins te vinden. Het zou echter kunnen dat toevoegingen zoals de season pass en dlc op termijn ook van Steam worden verwijderd; een van de makers van Star Control: Origins geeft in een bericht op Steam aan dat hier wellicht een alternatieve distributiemanier voor moet worden gevonden.

De makers van Star Control: Origins hebben zich met hun bedrijf Stardock laten inspireren door de originele dos-game, maar stellen dat het gaat om een eigen creatie, zonder dat ze zich daarbij hebben gebaseerd op het werk van Reiche en Ford. De ontwikkelaars stellen dat ze vijf jaar aan Star Control: Origins hebben gewerkt. Volgens hen speelt het spel als een Star Control-game, maar heeft dat niets te maken met auteursrechten; ze melden dat het spel een eigen verhaal, setting, plot en volledig nieuwe personages heeft, inclusief een geheel nieuw universum.

Stardock kreeg in 2013 de rechten op de franchise en in 2017 kwam de bèta uit van Star Control: Origins. De ontwikkelstudio bezit overigens het handelsmerk op Star Control en de auteursrechten op Star Control 3, maar kennelijk geldt dat niet voor Star Control 2. De studio zegt dat het nu genoodzaakt is om mensen te ontslaan, omdat het inkomsten misloopt door het verdwijnen van Star Control: Origins. De ontwikkelaar spreekt de hoop uit dat de game zo snel mogelijk weer op Steam te vinden is.