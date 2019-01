Belgen verbruikten tot 80 procent meer mobiele data voor nieuwjaarswensen

Bij de Belgische telecomproviders Proximus, Telenet en Orange verbrak de hoeveelheid data aan nieuwjaarswensen alle records. Orange spande de kroon met 130 terabyte aan boodschappen, 80 procent meer dan een jaar geleden. De populariteit van de klassieke sms zit in een dalende lijn.

Behalve 130 terabyte aan wensen via sociale media als WhatsApp, Facebook en Instagram noteerde Orange ook drie miljoen oproepen – een stijging van 25 procent. Eenvijfde van de oproepen verliep via het 4g-netwerk, dankzij de VoLTE-technologie die Orange deze zomer beschikbaar maakte voor zijn klanten. De operator telde tien miljoen sms’jes, dat is tien procent minder dan vorig jaar.

Bij Proximus steeg het dataverkeer tijdens oudejaarsnacht met ruim vijftig procent naar bijna 121 terabyte. Het aantal sms’jes liep terug van 15,9 miljoen in 2018 naar 13,8 miljoen. Concurrent Telenet noteerde op zijn netwerk iets meer dan 87 terabyte aan data, een stijging van 22,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het aantal sms’jes daalde met 16 procent naar 9.869.814 berichtjes. Het dataverkeer werd telkens gemeten tussen 20.00 uur op oudejaarsavond en 08.00 uur op nieuwjaarsdag.