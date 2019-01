Deutsche Telekom begint zaak tegen telecominstantie over voorwaarden 5g-veiling

Deutsche Telekom is een rechtszaak begonnen tegen de Duitse Bundesnetzagentur. Deze toezichthouder voor onder andere telecom en post heeft de voorwaarden voor de komende 5g-veiling onlangs aangescherpt en daar is de Duitse provider niet blij mee.

De Bundesnetzagentur is onderdeel van het Duitse ministerie van Economische Zaken; dit ministerie heeft bij monde van een woordvoerder tegenover de krant Die Welt bevestigd dat Deutsche Telekom een zaak aanhangig heeft gemaakt. Ook Telefůnica en Vodafone, de andere twee grote mobiele operators in Duitsland, hebben een procedure gestart die zich richt tegen de veilingsvoorwaarden.

Deutsche Telekom, dat nog voor ongeveer een derde eigendom van de staat is, laat bij monde van een woordvoerder weten dat de voorwaarden die aan de veiling worden gesteld 'onrealistisch' zijn en 'juridische onzekerheid creŽren'. Daarbij gaat het vooral om de voorwaarde dat de netwerken geopend moeten worden voor concurrenten en dat de netwerkexploitanten flink moeten investeren om de mobiele netwerkdekking in Duitsland uit te breiden.

Volgens de toekenningsvoorwaarden moet de deelnemers aan de veiling voor het einde van 2022 een snelheid van 100Mbit/s mogelijk maken bij 98 procent van alle Duitse huishoudens, op alle spoorwegen met meer dan tweeduizend reizigers per dag, bij alle snelwegen en bij andere belangrijke wegen. Tegen het einde van 2024 moet dit ook gelden voor de resterende federale snelwegen. Verder moet er een snelheid van 50Mbit/s worden gehaald op nationale en provinciale wegen, zeehavens, waterwegen en andere spoorwegverbindingen. Daarnaast moeten er vijfhonderd radiostations worden geplaatst op witte vlekken, waar nu nog geen 4g-dekking is.

Volgens de providers kan niet aan deze voorwaarden worden voldaan met de in de aankomende 5g-veiling te verdelen frequentieruimte. Dat hangt samen met het feit dat het bij de veiling vooral om korte golffrequenties gaat, die een hoge datadoorvoer mogelijk maken, maar slechts een bereik hebben van enkele honderden meters. Om aan de nadere eisen te voldoen, zullen er veel nieuwe antennes geplaatst moeten worden. Experts noemen dit onrealistisch. Verder is er ook kritiek op het moeten dulden van concurrenten op de netwerken. Telefůnica noemt de huidige voorwaarden contraproductief, omdat ze volgens de provider juist bedrijven belonen die niet willen investeren.

De Duitse 5g-veiling staat gepland voor de komende lente. De huidige juridische procedures van de providers, zoals de zaak die Deutsche Telekom bij de rechtbank in Keulen heeft ingediend, zijn er niet op gericht om de veilingsdatum op te schorten; ongeacht de uitkomsten zal de veiling doorgaan. Providers kunnen zich tot 25 januari aanmelden voor de veiling.

De dekking in Duitsland laat nog altijd te wensen over. Zo dekken mobiele providers volgens recente testen nog geen 60 procent van het land, waar dat in Nederland meer dan 90 procent is. In dat kader liet de Duitse regeringspartij CSU onlangs nog weten dat het een mobiel netwerk van de staat wil opbouwen en uitbaten om zodoende een landelijke dekking te kunnen bieden.