Hackers dreigen verzekeringsdossiers aanslag 9/11 te publiceren en eisen losgeld

Hackersgroep TheDarkOverlord dreigt dat het verzekeringsdossiers met betrekking tot de aanslagen van 11 september publiekelijk zal maken. De organisatie zou systemen van een advocatenkantoor hebben binnengedrongen en eist een onbekend bedrag in Bitcoin als losgeld.

TheDarkOverlord, een groep criminele hackers die eerder het nieuws haalde met de diefstal van het vijfde seizoen van Orange Is The New Black, claimt via de inbraak zo’n 18.000 documenten te hebben gestolen. Het gaat om dossiers rond de aanslagen van 9/11 van grote verzekeringsmaatschappijen als Hiscox Syndicates en Lloyds of London. Met de publicatie waarmee gedreigd wordt, wil TheDarkOverlord 'antwoorden bieden op de complottheorieŽn over de aanslagen'. Dit meldt de website Motherboard.com op basis van een bron binnen Hiscox Syndicates.

Om de claim kracht bij te zetten lekte de hackersgroep al een handvol gestolen bestanden, waarin onder meer een aantal advocatenkantoren, de Federal Aviation Administration en de Transport Security Administration worden vermeld. De documenten zouden volgens Motherboard.com nog tamelijk onschuldig zijn, maar het hackerscollectief laat weten dat het meer documenten publiceert als er niet snel losgeld wordt betaald. De organisatie dreigt ook mensen te chanteren die in de desbetreffende dossiers worden vermeld.

Over de omvang van het lek is nog veel onduidelijkheid. Hiscox Syndicates heeft naar eigen zeggen maar ťťn dossier in behandeling dat gelinkt is aan de aanslagen van 11 september 2001, dat geen grote nieuwe inzichten zou verschaffen over de achtergronden van de terreurdaden. Ondanks dat werkt de verzekeraar bij het onderzoek naar de inbraak nauw samen met de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten.