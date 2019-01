Oppo brengt update voor hdr10+ uit voor zijn high-end uhd-blu-rayspelers

Oppo heeft een update voor de hdr10+-standaard uitgebracht voor zijn UDP-203 en UDP-205. Dit zijn twee bestaande high-end uhd-blu-rayspelers. Oppo maakt inmiddels echter geen blu-ray-spelers of audiosystemen meer.

Oppo meldt dat gebruikers van de UDP-203 en UDP-205 op twee manieren de firmware kunnen upgraden: via een usb-stick of met een via de computer samengestelde firmware-disc. De toevoeging van de ondersteuning van de hdr10+-standaard is de belangrijkste vernieuwing van de update.

De fabrikant verraste in april 2018 met de mededeling dat het uit de markt voor audiosystemen en blu-rayspelers stapt. Oppo zei toen wel dat bezitters van bestaande Oppo-blu-rayspelers in de toekomst nog gewoon op updates en nieuwe firmware konden rekenen.

De twee uhd-blu-rayspelers hadden al ondersteuning voor hdr10 en Dolby Vision. Laatstgenoemde standaard is de concurrent van de open standaard hdr10+. Samsung wil met een alliantie van filmbedrijven en andere fabrikanten met hdr10+ marktaandeel afsnoepen van het door Dolby Labs ontwikkelde Dolby Vision.

In tegenstelling tot Dolby Vision zijn er vooralsnog weinig uhd-blu-rays met hdr10+. In oktober werden de eerste twee aangekondigd: A beautiful planet en Journey to the South Pacific. Dit zijn ook twee discs die het Imax Enhanced-label dragen. Imax kondigde dit certificeringsprogramma in september aan en past hierbij postproductietechnieken toe die voor een verbeterde 4k-hdr-weergave in huiskamers moeten zorgen.