Gerucht: Oppo gaat smartphonecameratechniek voor 10x optische zoom aankondigen

Oppo zou op woensdag 16 januari een cameratechniek voor smartphones onthullen die 10x optische zoom mogelijk maakt. Die aankondiging zou volgen op een 5x optische zoomvariant in 2017, die nooit in smartphones werd geïntegreerd.

De aankondiging zal woensdag plaatsvinden in Peking, aldus GSM Arena, dat zich baseert op Chinese media. Oppo heeft uitnodigingen gestuurd voor een evenement die voorzien zijn van een tekst die vrij vertaald als volgt luidt: 'tien keer het zicht, zie je snel'.

Twitter-gebruiker IceUniverse meldde op 25 december al van een Oppo-medewerker vernomen te hebben dat het bedrijf op de CES of het Mobile World Congres in februari een techniek voor 10x optische zoom zou aankondigen. Tijdens de CES is dit niet gebeurd.

Het is nog onduidelijk of Oppo een smartphone met de techniek aankondigt of alleen de cameratechniek zelf. The Verge wijst erop dat Oppo in 2017 al techniek voor 5x optische zoom onthulde, maar dat die nog niet verwerkt is in een smartphone die op de markt is gekomen.