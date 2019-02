'Samsung maakt geen uhd-blu-rayspelers meer'

Samsung maakt volgens Forbes geen spelers voor uhd-blu-ray meer. Het bedrijf bevestigt in ieder geval in de Verenigde Staten met de levering van zowel spelers voor blu-ray als voor uhd-blu-ray te stoppen.

Een reden voor het stoppen geeft het bedrijf niet, maar Samsung heeft te maken met concurrenten en een dalende markt voor films op schijfjes. Forbes schrijft dat het informatie had dat Samsung aan een nieuwe high-end speler voor uhd-blu-ray werkte, maar dat deze niet meer uitkomt. Samsung bevestigt tegen Forbes dat het geen nieuwe uhd-blu-rayspelers meer maakt, maar onduidelijk is of daarmee de wereldwijde levering stopt.

Navraag van CNet leverde het antwoord op dat Samsung in ieder geval in de VS stopt met alle blu-rayspelers. Tweakers heeft navraag gedaan bij het Koreaanse bedrijf of dit ook voor Europa geldt. Tijdens de IFA in Berlijn vorig jaar en bij de CES in Las Vegas in januari waren er geen aankondigingen van nieuwe spelers van Samsung.

Samsung heeft op die markt concurrentie van Sony en Panasonic. De laatste uh-blu-rayspelers van het bedrijf zijn de Samsung UBD-M7500, M8500 en M9500, uit 2017. De verkoop van films op blu-ray en dvd daalt al sinds 2014 terwijl de omzet uit streaming stijgt, blijkt bijvoorbeeld uit de meest recente Film Facts & Figures van de Nederlandsde filmbranche. Volgens Forbes maakt uhd-blu-ray in de VS slechts 5,3 procent van de omzet uit, tegenover nog altijd 57,9 procent voor dvd.