Samsung stopt ook in Benelux met blu-rayspelers

Samsung brengt geen nieuwe blu-rayspelers en uh-blu-rayspelers meer uit in Nederland en België. Dat het bedrijf in de Benelux uit de markt voor blu-rayspelers stapt, volgt op eerder nieuws dat Samsung datzelfde in de Verenigde Staten doet.

De woordvoerster van Samsung Benelux antwoordt bevestigend op de vraag van Tweakers of het Koreaanse elektronicaconcern stopt met blu-rayspelers: "Dat klopt. Samsung Benelux introduceert geen nieuwe 4k- en reguliere blu-rayspelers meer."

Maandag bracht Forbes het bericht dat Samsung zou stoppen met spelers voor blu-rayschijfjes. Toen liet Samsung in een reactie weten dat het in de VS de levering zou staken. Het lijkt er dus op dat dit om een wereldwijde stap gaat.

Samsung laat de markt daarmee aan concurrenten als Sony, Panasonic, Onkyo, Pioneer en LG. Het bedrijf maakt geen reden bekend, maar waarschijnlijk valt er niet genoeg geld te verdienen met de spelers omdat blu-ray het wat populariteit en omzet aflegt tegen streamingdiensten.

De komst van uhd-blu-ray heeft het tij niet doen keren, ook omdat streamingdiensten de overstap maken naar 4k. Uit de recentste Film Facts & Figures van de Nederlandsde filmbranche blijkt dat de omzet uit dvd en blu-ray in 2016 ten opzichte van 2012 met 63 procent daalde.