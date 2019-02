SoundCloud laat muziekmakers werk uploaden naar Spotify en andere diensten

SoundCloud geeft betalende Pro-leden de mogelijkheid om hun zelfgemaakte muziek te uploaden naar streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en YouTube Music. Muziekmakers verdienen vervolgens geld als hun muziek wordt afgespeeld.

Het uploaden van muziek gaat via SoundCloud Premier distribution, dat dinsdag is uitgekomen als een bèta. Alle leden met een betaald SoundCloud Pro- of Pro-unlimited-abonnement krijgen toegang. Het is alleen toegestaan om eigen werk te uploaden naar de muziekdiensten. Mash-ups of remixes waarvan de makers de rechten niet hebben, mogen niet ingestuurd worden.

SoundCloud Premier werkt samen met Amazon Music, Apple Music, Instagram, Spotify, Tencent en YouTube Music. De muziekmakers krijgen al het geld wat ze bij de diensten verdienen als hun muziek wordt afgespeeld. SoundCloud houdt geen commissie in.

Volgens SoundCloud werkt de nieuwe dienst als een soort mission control voor muziekmakers. Zij kunnen vanuit Premier hun muziek beheren, delen met fans en naar de verschillende diensten sturen. Er zijn een aantal voorwaarden; zo moeten de muziekmakers 18 jaar of ouder zijn, mogen ze geen copyright strikes hebben gehad en moet hun kanaal minimaal duizend track plays hebben gehad op muziek die in aanmerking komt.