YouTube beperkt advertenties bij bepaalde video's met minderjarigen

YouTube is bezig met het aanpassen van het algoritme, zodat gebruikers minder snel video's vinden die anderen misbruiken om in de reacties tips voor kinderporno uit te wisselen. Ook beperkt de site advertenties bij bepaalde video's.

Memo van YouTube, klik voor vergroting

Bovendien komt er software die reacties op video's die erop duiden dat gebruikers tips voor kinderporno uitwisselen sneller te vinden, meldt moederbedrijf Google in een memo die AdWeek online zette. De memo heeft de site gestuurd naar grote adverteerders om ze gerust te stellen na ophef die deze week ontstond.

De ophef ontstond na een video van MattsWhatItIs op zondag, die het probleem omschreef als een 'cirkel van softcore pedofilie' in de reacties op YouTube. In reactie daarop hebben grote adverteerders hun advertenties teruggetrokken van de videosite. Onder meer Disney en spelletjesmaker Epic Games deden dat. Het zou volgens een anonieme bron gaan om een klein deel van de omzet op YouTube, maar het Google-dochterbedrijf heeft desondanks maatregelen aangekondigd. Ook heeft een 4,3 miljoen video's en 3,7 miljoen reacties verwijderd afgelopen dagen.

Het is niet de eerste keer dat YouTube actie onderneemt na ophef over video's over minderjarigen. Zo heeft de site in 2017 de advertenties bij miljoenen video's weggehaald en het algoritme aangepast om ervoor te zorgen dat kinderen minder snel uitkwamen bij kindonvriendelijke video's bij het zoeken naar karakters uit tekenfilms als Peppa Big en Thomas de Trein.