Google blokkeerde in 2018 minder advertenties dan het jaar daarvoor

Google blokkeerde in 2018 2,3 miljard advertenties van zijn advertentienetwerk. Dat is bijna een miljard minder dan in 2017. Wel blokkeerde het bedrijf in 2018 naar eigen zeggen bijna twee keer zoveel advertentieaccounts als in 2017.

Die 2,3 miljard advertenties schakelde Google uit, omdat ze niet voldeden aan het beleid van het bedrijf. Zo zijn er 207.000 reclames voor het doorverkopen van kaarten weggehaald, evenals 531.000 advertenties voor borgtochtgeldschieters en bijna 59 miljoen advertenties voor phishingdoeleinden. Voor de eerste twee soorten reclames zijn in 2018 nieuwe maatregelen geïntroduceerd.

In 2017 verwijderde Google nog 3,2 miljard reclamesuitingen. Een mogelijke oorzaak voor de daling in het aantal geblokkeerde advertenties zou de verhoogde inzet in het blokkeren van advertentieaccounts kunnen zijn. In 2018 haalde Google namelijk bijna een miljoen 'slechte' reclamemakers neer. Google maakte daarvoor gebruik van 'verbeterde' machinelearning. In 2018 verwijderde het bedrijf naar eigen zeggen bijna twee keer zoveel accounts ten opzichte van 2017.

Google gaat ook in op wie betaalt voor politieke advertenties. In Amerika controleerde het bedrijf ruim 140.000 politieke advertenties voor de verkiezingen. Ook kwam het bedrijf met een rapport over de transparantie van politieke advertenties rondom de verkiezingen. Daarin staat bijvoorbeeld welke organisatie het meeste geld uitgaf aan advertenties. Google kondigde eerder aan een vergelijkbaar systeem op te zetten voor de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Om ervoor te zorgen dat reclamemakers er zeker van zijn dat hun advertenties in lijn zijn met het beleid van Google, introduceert het bedrijf een nieuwe tool, een policy manager. Die moet in april uitkomen en moet makers in staat stellen de beperkingen van bepaalde reclamecampagnes in een oogopslag te kunnen zien. Later moeten er extra functies aan worden toegevoegd. Voorbeelden zijn tips om verwijderde advertenties te repareren, een geschiedenis van de geblokkeerde advertenties waartegen de maker in beroep is gegaan en een overzicht van de certificeringen van de reclamemaker.

Het zoekbedrijf kondigt ook aan dat advertentiemakers vanaf de komende lente sneller in beroep kunnen gaan tegen geblokkeerde reclames. Ontwikkelaars moeten dan aangeven waarom ze in beroep gaan, bijvoorbeeld omdat ze de reclame hebben aangepast of het niet eens zijn met de blokkade. In de beleidsmanager kunnen reclamemakers de beroepsprocedure volgen.

Tot slot geeft Google aan dat het sommige beleidsovertredingen tijdens het creëren van tekstadvertenties kan ontdekken. In die gevallen geeft het systeem die overtredingen voor publicatie aan, zodat de maker ze voor het publicatie kan aanpassen. Google geeft een tekstadvertentie met meerdere uitroeptekens als voorbeeld. Advertentiemakers kunnen ervoor kiezen om de waarschuwing te negeren en het alsnog te publiceren, maar lopen dan wel het risico dat het na publicatie alsnog wordt verwijderd.