Google schrapte in 2023 5,5 miljard advertenties en 12,7 miljoen ad-accounts

Google heeft in 2023 meer dan 5,5 miljard advertenties van zijn advertentienetwerk geblokkeerd. In 2022 waren dat er ongeveer 5,2 miljard. Het Amerikaanse techbedrijf heeft vorig jaar ook 12,7 miljoen accounts van adverteerders verwijderd. In 2022 waren dat er nog 6,7 miljoen.

Google schrijft in zijn jaarlijkse Ads Safety-rapport dat het vorig jaar 206,5 miljoen advertenties heeft geschrapt die tegen de regels over misrepresentatie van personen ingingen. De Amerikaanse zoekgigant zegt dat het tegen het einde van 2023 ook enkele gerichte advertentiecampagnes heeft ontdekt waarin de beeltenis van publieke figuren werd gebruikt om internetgebruikers op te lichten. Het ging dan vaak om deepfakes.

Er werden vorig jaar ook 273 miljoen advertenties verwijderd die de regels over financiële dienstverlening zouden hebben geschonden. Google schrijft ook dat er meer dan 1 miljard advertenties zijn verwijderd die volgens het bedrijf hebben geprobeerd om het advertentienetwerk te misbruiken. Dit deden ze bijvoorbeeld door malware te helpen verspreiden.

Google meent dat 2023 een belangrijk jaar was voor generatieve AI. Het bedrijf zegt dat dit type van kunstmatige intelligentie al enkele jaren wordt gebruikt om miljoenen advertenties te controleren, nog voordat ze gepubliceerd kunnen worden. Het bedrijf heeft de taalmodellen naar eigen zeggen getraind op miljoenen voorbeelden die indruisen tegen zijn beleidsregels. Deze taalmodellen helpen de techgigant naar verluidt ook bij het detecteren van nieuwe trends van malafide reclamemakers.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 22:05 30

27-03-2024 • 22:05

30

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Reacties (30)

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cariolive23 27 maart 2024 22:46
De eerste boete hebben ze (in Nederland) dan ook al gehad voor fake advertenties: Jort Kelder wint hoger beroep tegen Google over nepadvertenties

Nu hopen dat ook de slachtoffers rechtszaken gaan aanspannen om hun schade vergoed te krijgen. Eerst bij Google, maar vervolgens ook bij Meta, Marktplaats, etc.

Edit: Dit opent ook de deuren voor Rolex, LVMH, Chanel, etc. om Google en consorten aansprakelijk te stellen voor namaakartikelen die via dit soort advertenties worden aangeprezen.

[Reactie gewijzigd door cariolive23 op 23 juli 2024 13:49]

The Zep Man
@cariolive2328 maart 2024 06:50
De eerste boete hebben ze (in Nederland) dan ook al gehad voor fake advertenties: Jort Kelder wint hoger beroep tegen Google over nepadvertenties
Een schadevergoeding is geen boete.

Verder is er een ander probleem: Google misdroeg zich in 2020, en pas nu is er een uitspraak. Dat demotiveert om er wat tegen te doen, want niet iedereen wil vier jaar lang vechten. Bedenk dat niet elke foute advertentie wordt aangeklaagd.

Aantal foute advertenties * inkomsten per advertentie > Aantal rechtszaken * schadevergoeding

Als het bovenstaande waar is, heeft Google geen prikkel om te stoppen.
J_van_Ekris @The Zep Man28 maart 2024 07:26
Verder is er een ander probleem: Google misdroeg zich in 2020, en pas nu is er een uitspraak. Dat demotiveert om er wat tegen te doen, want niet iedereen wil vier jaar lang vechten. Bedenk dat niet elke foute advertentie wordt aangeklaagd.
Met deze uitspraak in de hand kan het wel eens een stuk simpeler (en dus korter) worden. In de uitspraak van Jort Kelder was de onderliggende discussie of Google verantwoordelijk gehouden kan worden voor een gebrek aan filtering op reeds bekende (identieke) reclames waarvan al is vastgesteld dat ze malifide zijn. In de beroepszaak is dat dus vastgesteld. Dus als je kunt aantonen dat de reclame al eerder is verwijderd en dat het de laksheid van Google is om dit niet structureel te doen, en dan roept "zie de zaak Jort Kelder", dan zou de rechter al over stag moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door J_van_Ekris op 23 juli 2024 13:49]

Accretion @The Zep Man28 maart 2024 06:57
Behalve dan hij 'motto', "Don't be evil".
Al is het net zo waarschijnlijk dat het een façade is.
cariolive23 @The Zep Man28 maart 2024 14:13
Zo'n eerste zaak is altijd de zaak die het langste duurt en het meeste geld kost. Alle volgende zaken zijn hier vervolgens aan gerelateerd: jurisprudentie.

Hiermee is ook de deur opengezet voor schadevergoeding.
bzuidgeest
27 maart 2024 22:48
Als die nummers niet suggereren dat je als bedrijf een probleem hebt dan weet ik het niet meer.
Ik ben niet tegen door advertentie gesponsorde diensten, maar het lijkt er meer en meer op dat die markt compleet verziekt is door de platforms en de bad actors die er dankbaar gebruik van maken voor een waardeloze scams.

I vind die scammers nog erger dan moordenaars, pakken vaak de zwakke en wanhopigen. Wat mij betreft geef je dit gasten levenslang zware arbeid aan een ketting.
Rinzwind @bzuidgeest28 maart 2024 03:18
Komt omdat er geen mens aan te pas komt, terwijl dat in andere media wel het geval is. Raar dat ze daarmee kunnen blijven doorgaan. Tis geen kleine lokale krant ofzo...
cariolive23 @bzuidgeest28 maart 2024 02:46
pakken vaak de zwakke en wanhopigen
Dat zou niet best zijn, want volgens jouw stelling is dan vrijwel de complete samenleving zwak en wanhopig. Vrijwel iedereen wordt vroeg of laat slachtoffer van dit soort oplichters. Dus ook jij en ik, gewoon een kwestie van pech hebben en even een keertje iets minder opletten.
watercoolertje
@cariolive2328 maart 2024 08:18
Oplichting (product kopen maar nooit ontvangen) misschien nog wel wel maar misleiding trap echt niet iedereen in. Waarom zou je in succesverhalen van andere die je niet ken trappen, zodanig dat je er zelf ook geld in stopt en er aan verliest.

Misschien mensen die mee doen aan loterijen ofso die zo goedgelovig zijn hier ook in te trappen? Maar dat is lang niet iedereen...
cariolive23 @watercoolertje28 maart 2024 14:11
Overschat jezelf niet! Wij werken al vele jaren voor vele financiële instellingen, met uitstekende fraude specialisten. Zelfs zij moeten soms bekennen dat ze in een scam zijn getrapt...

Hou jezelf niet voor de gek! Ook jij bent menselijk, aanname van mijn kant, dus ook jij maakt fouten. Des te meer jij realiseert dat je menselijk bent en dus fouten maakt, des te kleiner de kans. Naar een ander wijzen en stellen dat hij/zij goedgelovig is, is dé manier om jezelf te overschatten. En misschien gebeurt het je niet deze week of dit jaar, maar dan ben je volgend jaar of het jaar daarop wel aan de beurt. De beste bescherming is jezelf niet overschatten, je bewust zijn van je kwetsbaarheid.
Danny Phantom 27 maart 2024 22:16
"Dit deden ze bijvoorbeeld door malware te helpen verspreiden."

Mede hierom blokkeer ik alle advertenties die ik kan... (Behalve dan bij het vorige Tweakers systeem, bij bedrijven die ik vertrouw)

[Reactie gewijzigd door Danny Phantom op 23 juli 2024 13:49]

Vexxon 27 maart 2024 23:07
En nog komt er zoveel rommel door, niet zo gek dat steeds meer mensen een adblocker installeren
evers97 @Vexxon28 maart 2024 01:42
Al helpt dat niet vaak meer; merk toch dat er veel doorglipt (ublock, adblock,nextdns). Ook kan ik bij steeds meer websites niet binnen totdat ik mijn adblock uitschakel
lb2001 @evers9729 maart 2024 12:11
In de Marktplaats app komt tegenwoordig zo'n Google element met "vergelijkbare producten" (maar wel van webstores natuurlijk, dus die dingen leveren nooit echt een goed alternatief qua prijs (want: winkel, heeft kosten etc). En ze laden niet direct, ze laden terwijl je scrolt. Dus de content van de app zelf schuift ook vaak heen en weer.

En dat is sinds ze die app hebben geüpdatet. Ik draai een pi-hole op mijn netwerk en kan zo niet wijs worden welk domein deze rommel nou doorgeeft.

Zal m'n router binnenkort eens onder handen nemen aangezien dat ding mij alleen toestaat om de primaire DNS aan te passen, de secundaire blijft die van de router zelf (oftewel, die de ISP mij toewijst). Router is va Asus, had ze toch wel beter verwacht dan dat. Schijnt dat ik dat via SSH moet doen.
Nark0tiX 27 maart 2024 23:15
Ik report regelmatig phishing en crypto scam advertenties. Maar krijg dan later een mail dat de advertentie gewoon aan alle eisen voldoet en niet wordt verwijderd. Vreemd met mondkapjes in corona konde ze wel prima filteren. Verdienen wss veel aan die scammy ads.
Rollo 28 maart 2024 07:57
Advertenties voor Holland Casino, Postcode loterij, vriendenloterij e.d. mogen ook niet; valt onder Gambling. Rapporteer ze al jaren meteen als ik ze zie en de advertenties worden altijd binnen 24 uur verwijderd.

Wat ik niet snap, screened Google zelf de advertenties niet en hopen ze dat de gebruikers dit doen?
nemesis2212 28 maart 2024 09:52
Het ergste en domste zijn nog de advertenties op instagram waarbij je mensen ziet schreeuwen van blijdschap omdat ze met een gambling app zogenaamd echt geld krijgen op hun rekening.

Die mensen die dit soort advertenties maken en erop zetten verdienen echt een hele harde bitchslap and more...

Ik insta report dit soort shit altijd meteen en worden vaak snel verwijderd.

[Reactie gewijzigd door nemesis2212 op 23 juli 2024 13:49]

cariolive23 @nemesis221228 maart 2024 17:35
Ik insta report dit soort shit altijd meteen en worden vaak snel verwijderd.
Ik geloof direct dat jij het rapporteert, maar niet dat het vaak snel wordt verwijderd. Voor jou is de advertentie die jij rapporteert niet meer zichtbaar, maar voor de rest van de target group nog wel. Maak maar eens een 2e account aan met soortgelijke interesses, dan zie je de advertentie die je net met account 1 hebt gerapporteerd, gewoon nog staan. En niet alleen dat, ook in jouw primaire account zie je weer soortgelijke advertenties opduiken, van dezelfde personen die achter de eerste fake advertentie zitten. Meta doet een hele slechte job in het voorkomen van fraude.
djwice 27 maart 2024 22:21
@JayStout Kun je in het artikel verwerken hoeveel advertenties er in totaal geserveerd zijn. En hoeveel keer de geschrapte advertenties geserveerd zijn voordat ze geschrapt werden.
En hoeveel advertentie views de schrapte accounts hebben gehad, voordat ze verwijderd werden. En hoeveel clicks de verwijderde advertenties hebben gehad.
En welke stappen Google heeft ondernomen, richting de personen waarvan de accounts geschrapt zijn. Bijvoorbeeld als de inhoud van de advertenties wetten van het land waarin ze werden getoond overtraden.
Spacejockey @djwice27 maart 2024 22:44
Het is een Tweakers artikel, geen publicatie.
djwice @Spacejockey27 maart 2024 23:11
Dit is een journalistiek platform, met een breed publiek. Tweakers is niet vies van dingen in het juiste licht zetten. Tweakers.net is zeker weten meer dan nieuws van een vendor mooi(er) opschrijven.

Dus helemaal niet gek als ze er meer data bij halen, om een bericht meer context te geven. Doet Tweakers juist heel vaak, bijvoorbeeld bij specs en features van Coole tech.
bzuidgeest
@Nostalgmus27 maart 2024 22:44
Dat geeft je geen antwoord op die vragen. Vragen die terecht zijn gezien het recente artikel over Google en advertenties met fake beroemdheden voor crypto as cams e.d.
Deze nummers klinken leuk voor de simpele ziel, maar ik vermoed dat als je de andere nummers ernaast zet het weinig voorstelt op wat Google er per jaar aan advertenties doorheen jaagt.
Nostalgmus @bzuidgeest27 maart 2024 23:19
Er zijn generieke statistieken die een inzicht geven wat online adverteren uithaald.
https://www.demandsage.com/google-ads-statistics/
Er staan wat bronnen onder de conlusies, maar hoe accuraat dit is.... geen idee.

Maar de vragen die gesteld zijn is ook geen makkelijk antwoord op te vinden, als google deze data transparant zou maken dan kan het toekomstige adverteerdes misschien afschrikken.

De vragen die jij en ik hier kunnen stellen zullen dan ook door grotere partijen in het verleden onderzocht zijn, maar tegenwoordig hoeft er geen mens meer aan pas te komen, de advertentie inkoop is met een paar klikken geautomatiseerd.

Ik moest een tijdje terug een slotenmaker bellen, via google een link aangeklikt met een telefoonnummer dat ergens bovenaan verscheen, telefonisch vertelden ze mij dat het ergens rond de 150 euro zou kosten maar eenmaal de slotenmaker hier was had hij er 450 euro van gemaakt, ik heb dit afgewezen en moest alsnog 50 euro ophoesten voor de voorrij kosten.

Waar er een iemand de coclusie heeft getrokken dat zijn advertenties niet werken staan er nog 10 anderen in de rij.
mike123 @Nostalgmus28 maart 2024 06:34
Is dat pasgeleden nog geweest? Slotenmaker advertenties zij toen een tijd verbannen geweest.
https://nos.nl/artikel/23...advertenties-slotenmakers
Nostalgmus @mike12328 maart 2024 10:09
Dat wist ik niet, en ja dit was ergens in februari
watercoolertje
@bzuidgeest28 maart 2024 08:13
Vragen naar zaken die niemend (inclusief tweakers) antwoord op kan geven?

Het zijn misschien terechte vragen maar niet voor hier maar misschien in een rechtszaak oid...
djwice @Jim8027 maart 2024 23:07
Ik zie dit als onderdeel van de journalistiek, Google publiceert dit nieuwsbericht on tegenwicht te bieden tegen recent negatief nieuws. Dit is bewust gefilterde informatie. Een journalist kan dit in perspectief brengen, zodat de lezer niet op het verkeerde been wordt gezet.

Doel van Google: lezer denkt hij, wat goed.
Maar werkelijkheid is waarschijnlijk niet zo rooskleurig, als mijn vragen beantwoord zijn. Vandaar, de vraag aan de redactie. Breng dit artikel in context. Met antwoorden op vragen zoals ik stelde.

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