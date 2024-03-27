Google schrapte in 2023 5,5 miljard advertenties en 12,7 miljoen ad-accounts

Google heeft in 2023 meer dan 5,5 miljard advertenties van zijn advertentienetwerk geblokkeerd. In 2022 waren dat er ongeveer 5,2 miljard. Het Amerikaanse techbedrijf heeft vorig jaar ook 12,7 miljoen accounts van adverteerders verwijderd. In 2022 waren dat er nog 6,7 miljoen.

Google schrijft in zijn jaarlijkse Ads Safety-rapport dat het vorig jaar 206,5 miljoen advertenties heeft geschrapt die tegen de regels over misrepresentatie van personen ingingen. De Amerikaanse zoekgigant zegt dat het tegen het einde van 2023 ook enkele gerichte advertentiecampagnes heeft ontdekt waarin de beeltenis van publieke figuren werd gebruikt om internetgebruikers op te lichten. Het ging dan vaak om deepfakes.

Er werden vorig jaar ook 273 miljoen advertenties verwijderd die de regels over financiële dienstverlening zouden hebben geschonden. Google schrijft ook dat er meer dan 1 miljard advertenties zijn verwijderd die volgens het bedrijf hebben geprobeerd om het advertentienetwerk te misbruiken. Dit deden ze bijvoorbeeld door malware te helpen verspreiden.

Google meent dat 2023 een belangrijk jaar was voor generatieve AI. Het bedrijf zegt dat dit type van kunstmatige intelligentie al enkele jaren wordt gebruikt om miljoenen advertenties te controleren, nog voordat ze gepubliceerd kunnen worden. Het bedrijf heeft de taalmodellen naar eigen zeggen getraind op miljoenen voorbeelden die indruisen tegen zijn beleidsregels. Deze taalmodellen helpen de techgigant naar verluidt ook bij het detecteren van nieuwe trends van malafide reclamemakers.