Google is begonnen met uitfaseren van thirdpartytrackingcookies in Chrome

Google is begonnen met het blokkeren van thirdpartytrackingcookies in Chrome. Dat gebeurt bij één procent van alle wereldwijde gebruikers. De eerste stappen van dit Privacy Sandbox-project worden na jaren voorbereiding en vertraging nu gezet.

Google zei in december al dat het vanaf 4 januari zou beginnen met het blokkeren van trackingcookies. Dat gebeurt bij ruwweg één procent van de drie miljard Chrome-gebruikers. In de tweede helft van het jaar moeten thirdpartytrackingcookies helemaal uit de browser zijn verdwenen.

De functie heet Tracking Protection. Die blokkeert trackingcookies, maar als een website daardoor niet goed werkt of functionaliteit mist, kunnen gebruikers de cookies weer handmatig aanzetten via de instellingen in Chrome.

Tracking Protection is onderdeel van Privacy Sandbox, een veelomvattende roadmap van Google om thirdpartycookies te vervangen door alternatieven. Google maakt die alternatieven zelf. De beruchtste is het Federated Learning of Cohorts, ofwel FLoC. Daarbij analyseert Chrome het browsegedrag van gebruikers op de lokale machine. Gebruikers worden dan ingedeeld in 'cohorten' van bijvoorbeeld autoliefhebbers of vrouwen tussen de dertig en veertig jaar. Adverteerders kunnen vervolgens hun advertenties toespitsen op die cohorten. Tweakers schreef eerder in een achtergrond hoe Privacy Sandbox moet werken. Hoewel sommige partijen bepaalde voordelen zien in Privacy Sandbox, is er ook veel kritiek op het plan. Zo zijn privacyorganisaties bang dat Google nog meer macht naar zich toetrekt en gebruikersdata verzamelt. Adverteerders zijn bovendien in grote mate nog niet voorbereid op het uitfaseren van trackingcookies.