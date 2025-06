Chrome Canary-build laat gebruikers alle webpagina's installeren als apps

In de nieuwste Chrome Canary-build, versie 124, is het mogelijk om van alle webpagina's een progressive web app, ofwel pwa, te maken. Of en wanneer de functie wordt uitgerold naar alle Chrome-gebruikers, is nog niet bekend.

Om de functie te kunnen gebruiken, moeten de volgende flags worden aangezet: chrome://flags/#web-app-universal-install en chrome://flags/#shortcuts-not-apps. De pwa-functie is dan terug te vinden in het menu rechtsboven in de browser onder het kopje 'Save and share'. Daar staat de optie om de webpagina op te slaan als app, demonstreert X-gebruiker @Leopeva64. Bij het aanklikken van de app opent de site in een eigen venster. Bij sites die al een eigen pwa hebben, zoals Reddit en YouTube, verschijnt de optie om deze te downloaden. De functie werkt naast ChromeOS ook voor Windows, Mac en Linux.