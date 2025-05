Google experimenteert met ChromeOS op Android-smartphones

Google test de mogelijkheid om het ChromeOS-besturingssysteem op Android-smartphones te kunnen draaien. Hiervoor is een speciale versie van opensourcevariant ChromiumOS nodig, die op een virtual machine via het Android Virtualization Framework op een smartphone draait.

De functionaliteit werd op een Google-evenement getoond, zo beschrijft Android Authority. Google zou de speciale versie van het besturingssysteem met de codenaam 'ferrochrome' via een VM op een Pixel 8-smartphone hebben gedraaid. De software was niet op het scherm van de smartphone zelf te zien, maar op een extern scherm, wat volgens het medium sinds kort mogelijk is met de Pixel 8-reeks. Het AVF-systeem werd eerder ook gebruikt om Windows op een Android-smartphone te draaien.

Vooralsnog lijkt het om een experiment te gaan zonder concrete plannen van Google om het pc-besturingssysteem voor smartphones uit te brengen. De afgelopen jaren maakte het bedrijf bepaalde functies van Android en ChromeOS uitwisselbaar, onder meer om Android-apps op Chromebooks mogelijk te maken.