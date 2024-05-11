Google werkt aan Spatial Audio voor ChromeOS

Google lijkt ondersteuning voor Spatial Audio aan ChromeOS te willen toevoegen. Dat blijkt uit code die in een nieuwe build van ChromeOS is ontdekt. Het is niet duidelijk of en wanneer Google deze functie wil uitrollen.

9to5Google schrijft dat Google een toggle aan een recente Canary-build van ChromeOS heeft toegevoegd waarmee Spatial Audio op termijn geactiveerd zal kunnen worden. Deze toggle is nog niet functioneel en zit ook verborgen achter ChromeOS-flag #show-spatial-audio-toggle. Google heeft Spatial Audio voor ChromeOS nog niet officieel aangekondigd.