Google werkt aan Spatial Audio voor ChromeOS

Google lijkt ondersteuning voor Spatial Audio aan ChromeOS te willen toevoegen. Dat blijkt uit code die in een nieuwe build van ChromeOS is ontdekt. Het is niet duidelijk of en wanneer Google deze functie wil uitrollen.

9to5Google schrijft dat Google een toggle aan een recente Canary-build van ChromeOS heeft toegevoegd waarmee Spatial Audio op termijn geactiveerd zal kunnen worden. Deze toggle is nog niet functioneel en zit ook verborgen achter ChromeOS-flag #show-spatial-audio-toggle. Google heeft Spatial Audio voor ChromeOS nog niet officieel aangekondigd.

Spatial Audio in ChromeOS - Bron: 9to5Google
Spatial Audio in ChromeOS - Bron: 9to5Google

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 11-05-2024 11:14 40

11-05-2024 • 11:14

40

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Reacties (40)

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ivo1969 11 mei 2024 11:56
Misschien niet het zelfde maar had vroeger op mijn radiocassette speler van philips spatial stereo en toen als tiener vond ik dat helemaal het einde.
Op zolder zitten voor beste ontvangst en dan op zondag ( top 50 geloof ik) opnemen , want er werd daar niet door de nummers heen gekletst
djwice @ivo196911 mei 2024 16:01
Was dat niet gewoon het uit fase zetten van de kanalen?

In principe ondersteunt de Web Audio API - onderdeel van de Chrome/FireFox browser ontsloten via JavaScript - dit al:
https://stackoverflow.com...node-in-the-web-audio-api

En kun je dit effect op elk device met stereo speakers nu al laten horen.

Demo : https://blog.livekit.io/t...-to-create-spatial-audio/

Basis documentatie met uitleg en demo van Mozilla: https://developer.mozilla...dio_spatialization_basics


Als je muziek via Spleeter splitst kun je in theorie de zanger of het drumstel dus op een andere plek in de mix/ruimte gaan zetten. Als je een krachtige computer hebt kan https://github.com/facebookresearch/demucs ook nog realtime (is zwaarder dan Spleeter) of kijk naar https://github.com/crland...ixing-with-Band-Split-RNN

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 16:10]

Calypso @djwice11 mei 2024 17:16
Was dat niet gewoon het uit fase zetten van de kanalen?
In basis ongeveer wel: voeg een deel van het linkkanaal in tegenfase toe aan rechts en andersom. Daarmee creeer je een meer "ruimtelijk" geluid. Latere versies waren wat intelligenter door dat niet voor het hele spectrum te doen - ook wat er tegenwoordig met "stereoverbreding" gedaan wordt is wat intelligenter.

Groot nadeel van het oude principe van tegenfase is wanneer je met een mono bron werkt of mono afspeelt, je haalt immers een deel van exact hetzelfde signaal weg bij beide kanalen waardoor een mono track ineens een stukkie zachter klikt.

[Reactie gewijzigd door Calypso op 22 juli 2024 16:10]

PageFault @Calypso11 mei 2024 21:47
Zo werkte Dolby Surround toen het net uitkwam. Pro logic voegde daar het centre kanaal aan toe door geluiden die zowel links als rechts even hard waren, naar de center te sturen.
beerse
@Calypso11 mei 2024 17:45
Net zoals een mono signaal op de koptelefoon en dan 1 van de 2 kanalen de fase omdraaien door de contacten om te wisselen.

Mocht het zachter gaan klinken dan is dat vooral omdat het geluid tussen de speakers, waar het bij elkaar komt zichzelf uitdooft. Dat hoor je dus wel met 2 speakers maar niet met een koptelefoon waarbij het geluid van links niet bij rechts komt.
djwice @beerse11 mei 2024 20:39
Precies, die omdraaiing bedoelde ik.
Ik zie dat bijvoorbeeld VirtualDJ dat tot versie 7 nog als FX feature had, maar sinds versie 8 is het er uitgehaald.
svideo @Calypso11 mei 2024 21:39
Dit had Philips al bij de boomboxen en andere rommel uit de 80-90.
De functie had zelfs de zelfde naam.
Roywall.e @ivo196911 mei 2024 19:19
Hetzelfde gold voor CD show bij de TROS toentertijd, hele albums werden er besproken geweldig. En gespeeld natuurlijk.
Puffino @Roywall.e11 mei 2024 19:41
Albums werden toch niet helemaal gespeeld? 2 nummers. Of meer, max kwartier, 4 albums per uur. Zegt mijn herinnering althans. Maar zijn voorliefde voor langere nummers zorgde meestal ervoor dat na aftrek van nieuws, reclame en inleidende blabla er 2 nummers in hun geheel konden worden gedraaid. Gouden herinnering aan ja. Tapes vol gespoeld toen.
Knijper1962 @ivo196911 mei 2024 13:38
Helemaal offtopic natuurlijk, maar 's avonds laat , (op vrijdag of zaterdagavond) werd een compleet album gedraaid. 90minuten cassette(TDK) erin en opnemen maar....
kiang 11 mei 2024 13:44
Kan iemand me vertellen wat spatial audio is? Is dat een jeiuwe naam voor 5.1/7.1 geluid, of is het wat anders?
g_v_rijn @kiang11 mei 2024 14:15
Kort gezegd: ruimtelijke audio*). De naam 'spatial audio' wordt gebruikt voor diverse ruimtelijk kllinkende vormen van audio. Dus je kunt niet zeggen dat er 1 type / bernaming voor is.
*) Spatial audio is 3D geluid. Met deze techniek klinkt muziek alsof het om je heen afspeelt. Op deze manier zit je midden in je muziek. Wil je bijvoorbeeld een concert ervaring bij je favoriete muziek? Met spatial audio krijg je dit gevoel. Ook krijg je een bioscoop ervaring dankzij spatial audio. Zo zit je midden in je favoriete film.

Google maar eens op [ spatial audio uitleg ]

Merken onderscheiden zich vaak met een eigen techniek / audio-algoritme en een zelf gekozen 'spatial audio' benamingen - om zich qua marketing van de ander te onderscheiden. Beleving van geluid blijft tenslotte ook een persoonlijke smaak.
Apple: Spatial Audio
Sony: 360 Reality Audio
Bose: Bose Immersive Audio
JBL: JBL Spatial Sound
Samsung: 360 Audio
Note: Dolby Atmos is de term die we gebruiken in soundbars om ruimtelijk geluid te beschrijven. Voor oordopjes en koptelefoons gebruiken we spatial audio of 3D audio om dit te beschrijven.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 16:10]

matroosoft @g_v_rijn11 mei 2024 19:23
Hoe wordt bij oordopjes onderscheid gemaakt tussen geluid wat van voren gehoord moet worden en wat van achteren gehoord moet worden? Of is spatial audio vooral een verdeling over links/rechts?
g_v_rijn @matroosoft12 mei 2024 01:42
Op YT site -> Sound Particles > What is Spatial Audio? Heeft 6 video's met technische uitleg.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 16:10]

iAR @matroosoft12 mei 2024 22:20
Op mijn AirPods, als ik iets kijk op mijn iPad, dan is dat de bron. Als ik mijn hoofd draai, dan blijft dat zo. Ik weet niet of dat een extra ding is of dat dit bij de spatial audio hoort.
zordaz @kiang11 mei 2024 17:11
Gewoon een beetje EQ en andere audio processing verpakt in een mooie marketing naam (die inderdaad in de jaren 80 ook werd gebruikt op goedkope setjes). 8-)
DefaultError 11 mei 2024 14:52
@g_v_rijn Dolby Atmos is van binaural tot full bios ervaring een standaard. 3D of spatial audio, 360 audio is ook allemaal een marketing truc.
zordaz @DefaultError11 mei 2024 17:15
niet alleen een marketing truc, het is natuurlijk ook een verdienmodel om elke paar jaar iets nieuws te verzinnen en in licentie te kunnen verkopen.

Voor muziek zweer ik bij simpel stereo, als ik iets extra's wil voeg ik dat zelf wel toe (EQ etc.). Daar heb ik geen leeg marketingconcept voor nodig.
DefaultError @zordaz11 mei 2024 18:40
Alhoewel Dolby a b en c destijds, jaren 80, aanzienlijk minder ruis op je tape opleverde. Op Thomas Dolby na dan😃📡, excuus bij voorbaat.

Mee eens, met stereo, ooit een volledige band rondjes zien lopen. Met beeld erbij is het een ander verhaal.
zordaz @DefaultError11 mei 2024 20:07
Haha, ja, klopt. Die ruisonderdrukking voegde echt iets toe.
En ik spreek hier bewust alleen over muziek, ben het met je eens dat met beeld erbij er wat meer komt kijken. Alhoewel men daar natuurlijk ook niet vies is van elke paar jaar wat nieuws waarbij je je kunt afvragen wat de meerwaarde eigenlijk is.

[Reactie gewijzigd door zordaz op 22 juli 2024 16:10]

DefaultError @zordaz15 mei 2024 15:14
Valt mee, de huidige spatial audio voor met name film gaat best lang mee en blijft nog wel een tijd. Vooral is het genieten om naar de bios te gaan. Dat noem ik pas een ‘immersive sound’.
johanneslol 11 mei 2024 11:43
Mooi, hopelijk betekend het dat youtube dit ook gaat ondersteunen.
klonic @johanneslol11 mei 2024 12:40
Op iPhone werkt dat met alles. Als het maar minimaal stereo wordt aangeboden. Hetnlijkt em dat. Het is gewoon een OS feature, of eventueel van je geluidsapparaart.
Marcel3X @klonic11 mei 2024 22:36
Niet, het moet in Dolby Atmos aangeboden worden
Prince @Marcel3X12 mei 2024 09:31
Dolby Atmos is mijn favoriet, maar er zijn tal van implementaties. Atmos vereist wel een Atmos bron. Hier zit dus meer informatie in die de software kan gebruiken om iets naar een Atmos headset te sturen.

Zo heb je ook standaard "Sonic for headphones" op een Windows installatie en heeft Apple ook zijn eigen variant (wat onder water gerust voor >80% identiek kan zijn met Sonic). Het resultaat is een stereo mix die naar elke hoofdtelefoon kan gestuurd worden.

Het verschil met Sonic is dat Apple -indien beschikbaar- ook gebruik maakt van deze Atmos informatie. Dit werkt dan weer enkel met Atmos devices of Airbuds en zo die ook Atmos zijn.
Marcel3X @Prince12 mei 2024 12:51
Als we Spatial Audio met grote letters schrijven, gaat 't over Dolby Atmos, in 't artikel wordt 't met grote letters geschreven...
Prince @Marcel3X12 mei 2024 17:27
Heb je daar een bron van? Ik kan geloven dat "Spatial Audio" een productnaam is van Apple, maar ik denk dan niet dat Google dat dan zomaar mag gebruiken...

Ook is de "Spatial Audio" van Apple een "we maken het gebruiksvriendelijk voor onze gebruikers"-optie. Hij kiest automatisch het beste wat er is, rekening houdende met de headset/speakers en het bronmateriaal. Dus de "Spatial Audio" van Apple kan evengoed een niet-Dolby Atmos geluid zijn.
klonic @Marcel3X12 mei 2024 15:56
Ik heb het net gestrest. Maar het werkt me alle stereo audio. Bvb de Berkshire Heathaway aandeelhoudersvergadering.

https://podcasts.apple.co...445276006?i=1000654586963
Marcel3X @klonic13 mei 2024 17:26
Niet op mijn iPhone14Pro, met Airpods Pro 2...
klonic @Marcel3X15 mei 2024 13:05
Ik heb een iPhone 15 met AirPods Pro 1 maar ook met mn XS werkte het.

Heb je het wel aangezet? Menu naar beneden swipen, volume ingedrukt houden, “spatialize stereo” inschakelen of “head tracking” inschakelen? Als je dan met je hoofd draait, veranderd de richting van het geluid. Zodat het stereobeeld overeen blijft komen met de locatie van je apparaat. Met meer kanalen wordt die resolutie hoger. Atmos kan bijvoorbeeld ook hoogtekanalen meenemen.
Marcel3X @klonic15 mei 2024 18:05
Oké, goeie tip...😝 😝 😝
TheVivaldi
11 mei 2024 17:06
Het zou mooi zijn als ze dit ook porteren naar de rest van Linux. :)
sfranken @TheVivaldi12 mei 2024 16:07
Met een goede audio engineer en een goede mix krijg je precies hetzelfde effect op standaard hardware hoor, maarja dan heb je geen fancy marketing termen die je kunt gebruiken om "hip" te zijn.

Ik hoop dat dit geen standaard word. Met bepaalde bestaande nummers verkracht dit gewoon je luister ervaring, sorry voor de grove term...
Roywall.e 11 mei 2024 19:23
Ik ga maar eens op zoek naar een demo want het moeilijk te begrijpen wat het nu precies is. Zelfs op de site van Dolby geven ze aan dat het lijkt op het een en het ander maar het allemaal net even anders is.
Marcel3X @Roywall.e11 mei 2024 22:39
Het moet in Dolby Atmos zijn, en je apparatuur moet het kunnen decoderen
DefaultError 11 mei 2024 14:24
@kiang
Spatial music is composed music that intentionally exploits sound localization. Though present in Western music from biblical times in the form of the antiphon, as a component specific to new musical techniques the concept of spatial music (Raummusik, usually translated as "space music") was introduced as early as 1928 in Germany.

The term spatialisation is connected especially with electroacoustic music to denote the projection and localization of sound sources in physical or virtual space or sound's spatial movement in space.
Bron: Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_music

Het is niet eenvoudig om dit met een pseudo-acoustisch effect te definiëren op bv. een koptelefoon. Het is ten tweede een methode van opnemen met microfoons en posities en daarna het mixen in een ‘spatial’ ruimte.

[Reactie gewijzigd door DefaultError op 22 juli 2024 16:10]

DefaultError 11 mei 2024 18:50
Op YouTube wordt Dolby Atmos uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=IOXY5VubOr4
rickvdvulkaan 12 mei 2024 08:35
Ik snap er niks van. muziek is toch zo'n beetje altijd door iemand gemixt/mastered op stereo, met instrumenten zorgvuldig "gepanned" naar links/rechts op een manier zoals diegene dat bedoeld heeft? Dit spatial audio klinkt als iets wat de oorspronkelijke intenties om zeep helpt.
dez11de 11 mei 2024 11:27
Groot nieuws voor chromos gebruikende liefhebbers van spatial audio. Tot op heden was er in chromos geen ondersteuning voor spatial audio maar daar lijkt met de deze wijzigingen in de code in de toekomst verandering in te komen.
Wanneer is nog onduidelijk en het is zelfs mogelijk dat Google nog van gedachten veranderd. Maar de eerste schreden op het pad naar spatial audio ondersteuning in chromos zijn in ieder geval gezet.
JellePCMR @dez11de11 mei 2024 12:37
Aldus @dez11de terug naar jou Jay

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