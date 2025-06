Lenovo introduceert mediaspeler met ChromeOS voor 219 dollar

Lenovo introduceert de Chromebox Micro: een mediaspeler die gericht is op bedrijven die gebruikmaken van digitale schermen in winkels. Het apparaat draait op Chrome OS, kan twee 4k-schermen aansturen en moet 219 dollar kosten.

De mediabox meet 163 x 79 x 19,7 millimeter en weegt volgens Lenovo 450 gram. Het apparaat draait op een Intel Jasper Lake N4500-cpu met 8GB ram en krijgt 32GB eMMC-geheugen mee als opslagruimte.

Lenovo heeft het apparaat uitgerust met twee USB-C-poorten, twee USB-A-poorten, een HDMI-poort, een ethernetaansluiting en een 3,5mm-aansluiting. De Chromebox Micro is in het tweede kwartaal van 2024 beschikbaar op geselecteerde markten. Het is momenteel onduidelijk of Nederland en België tot die markten behoren.