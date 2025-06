OnePlus 12 heeft 5400mAh-accu en maximaal 24GB ram

OnePlus heeft in China zijn OnePlus 12-smartphone aangekondigd. De telefoon heeft met 5400mAh een grotere accu dan zijn voorganger. Ook komt er een variant met 24GB werkgeheugen. OnePlus kondigt details over de Europese release volgende week aan.

De OnePlus 12 draait op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, de nieuwste high-end soc van de Amerikaanse processorontwerper. Er zit minimaal 12GB Lpddr5x-geheugen bij. Er komen ook varianten met 16GB en 24GB. De UFS 4.0-opslag loopt van 256GB tot 1TB.

De telefoon heeft een 6,82"-oledscherm van 3168x1440 pixels. Dat is een beeldverhouding van 19,8:9. Het scherm komt volgens OnePlus in 'high-brightness'-modus tot 1600cd/m², maar kan pieken tot 4500cd/m². De verversingssnelheid ligt op 1-120Hz.

De accu heeft een capaciteit van 5400mAh en kan laden met maximaal 100W. Ook is er weer draadloos laden, wat ontbrak op de OnePlus 11 en Open. Draadloos laden kan met maximaal 50W. OnePlus-telefoons kunnen al jaren snel laden, maar de capaciteit ligt nu wel hoger dan bij voorgaande generaties; de 10 Pro en 11 hebben beide 5000mAh-accu's.

De primaire camera is een 50-megapixelsensor uit de Sony Lytia-serie. De sensors verschillen van de huidige modellen doordat de transistors en fotodiodes voor het eerst van elkaar zijn gescheiden in de laag met pixels. Daardoor is meer oppervlakte beschikbaar voor de fotodiodes, waardoor een pixel met dezelfde oppervlakte meer licht kan vangen. De transistors zitten in de nieuwe opzet achter de diodes. Het is een 1/1,4"-sensor met een oppervlakte van 62 vierkante millimeter.

Dan is er nog een 1/2"-sensor met 64-megapixelsensor met 3x zoom, net als in de OnePlus Open. Dat is een 30 vierkante millimeter grote sensor met f/2,6-lens ervoor. De derde camera heeft een 48-megapixelsensor van ongeveer 30 vierkante millimeter met een ultragroothoeklens.

De telefoon meet 16,4 x 7,6 centimeter en is 9,2 millimeter dik bij een gewicht van 220 gram. De goedkoopste variant komt komende week uit voor 4299 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 560 euro. Dat is omgerekend bij benadering dezelfde prijs als de OnePlus 11. Informatie en prijzen over de Europese release volgen komende week.