OnePlus introduceert OnePlus 12-smartphone op 4 december in China

OnePlus kondigt zijn OnePlus 12-smartphone op 4 december aan voor de Chinese markt. Het toestel komt naar verwachting enkele maanden later naar Nederland en België. De voorganger verscheen ook in de Benelux, eveneens enkele maanden na de release in China.

OnePlus kondigde het OnePlus-evenement aan op het Chinese Weibo. Geruchten wijzen erop dat de OnePlus 12 een grotere 6,82"-ltpo-oleddisplay krijgt ten opzichte van het 6,7"-oledscherm van de OnePlus 11. Het gaat naar verluidt om een schermresolutie van 1440x3168 pixels. De piekhelderheid zou 2600cd/m² bedragen. De beeldverversing betreft 120Hz. Naar verwachting wordt de OnePlus 12 voorzien van de Snapdragon 8 Gen 3, gecombineerd met maximaal 24GB intern geheugen en tot 1TB opslag.

Ook wat de camera's betreft wordt een specbump verwacht in de vorm van een 64-megapixeltelelens met 3x optische zoom. Mogelijk gaat het om dezelfde camera als in de OnePlus Open-foldable uit oktober 2023. Daarnaast wordt de hoofdsensor naar verluidt voorzien van een vernieuwde sensor van Sony die beter presteert bij weinig licht. Verder zou de grootte van de accu stijgen naar 5400mAh en is er ondersteuning voor 100W-laden aanwezig. Draadloos opladen maakt naar verluidt zijn terugkeer na afwezigheid op de OnePlus 11, met een maximale laadsnelheid van 50W.