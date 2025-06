Apple gaat in beroep tegen classificatie als DMA-poortwachter

Apple gaat in beroep tegen de aanwijzing als poortwachter onder de EU-wet DMA. Eerder gingen TikToks moederbedrijf Bytedance en Facebook- en Instagram-moederbedrijf Meta al in beroep. Een reden wordt niet gegeven, al gaat het volgens een gerucht om de App Store en iMessage.

Het Europese Hof van Justitie meldt dat Apple in beroep gaat, verder wordt er geen informatie gedeeld over de reden die Apple bij het beroep aandraagt. Vorige week gingen Bytedance en Meta in beroep. Microsoft en Google, die ook werden aangemerkt als poortwachters, gingen niet in beroep.

Bloomberg schreef eerder dat Apple van plan was bezwaar aan te tekenen, omdat het bedrijf van mening zou zijn dat de App Store niet onder de DMA-wet zou moeten vallen. Ook iMessage zou er niet onder moeten vallen. Google en Europese providers pleitten er eerder voor dat iMessage juist wel onder de DMA moest vallen, omdat de berichtendienst het voor bedrijven moeilijker zou maken om te communiceren met grote groepen gebruikers met zowel iOS- als Android-gebruikers. Op Android komen iMessage-berichten namelijk binnen als sms-berichten. Apple kondigde vorige week aan om RCS te ondersteunen, waardoor de compatibiliteitsproblemen minder moeten worden, en zei eerder dat iMessage niet genoeg Europese gebruikers heeft om als poortwachter gezien te kunnen worden.

Tweakers schreef eerder een achtergrondartikel over de DMA. Als een bedrijf of platform wordt aangemerkt als poortwachter, moet het zorgen voor interoperabiliteit en mag het niet zijn eigen diensten of producten voortrekken boven die van concurrenten.