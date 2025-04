Tweakers Podcast #289 - IPhone-fabrieken, Pixel-prijzen en EU-wetliefhebbers

Deze week praten Arnoud Wokke, Jurian Ubachs en Daan van Monsjou over de werkomstandigheden in een Indiase iPhone-fabriek van Foxconn, The Sphere in Las Vegas, Googles nieuwe Pixel-telefoons en de EU-wetten DMA en DSA.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:37 .post

20:32 IPhones lassen zonder bril

30:40 Een concert in The Sphere bijwonen

35:24 De nieuwe Pixels zijn duurder, maar waarom?

40:44 EU-wetten die onze digitale levens beter maken

1:04:16 Sneakpeek

Links:

