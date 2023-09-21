Tweakers Podcast #287 - Faraday-kooien, Xbox-lekken en Paint-ironie

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jelle Stuip over het tienjarig bestaan van GTA V, de inflatiecorrectie van Simyo, de vernieuwingen in Microsoft Paint, de informatie in de roadmap van Xbox tot 2030 en de nieuwe opzet voor wifi-testen op laptops.

0:00 Intro
0:19 Opening
1:01 .post
24:29 GTA V is X jaar oud
30:53 Simyo's inflatiecorrectie
36:15 Paint wordt veelzijdiger
41:36 Xbox krijgt ARM-soc en veel meer
51:27 Onze wifi-testen op laptops
1:07:48 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-09-2023 06:00 27

21-09-2023 • 06:00

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Reacties (27)

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UrbanJoey 21 september 2023 09:03
Als vlaming denk ik dat we achter lopen door verschillende zaken.
1. Geen concurrentie, op Telecom gebied hebben we eigenlijk maar 2 providers die iets betekenen.
2. We hebben zoveel regeringen dat geen enkele beslissing hier zonder jaren onderhandelen kan gemaakt worden.
BartDG @UrbanJoey21 september 2023 10:08
Volledig mee eens. Er is gewoon teveel overhead aan bureaucratie in België. Je krijgt er niets gedaan. Ik weet dat bv. ook FastNed al veel verder had willen staan qua implementatie van hun laadstationnen in België, maar het gaat tergend traag omwille van alle red tape.

Even kort (nouja, kort...) uitleggen hoe het ongeveer zit. Wij hebben een Federale regering, die nationale wetten uitvaardigt. Dan hebben we ook nog Gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige – die behandelen de persoonsgebonden materies zoals bv. Onderwijs, welzijn en cultuur) en Gewesten (Vlaams-, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest – die houden zich meer bezig met gebiedsgebonden materie zoals ruimtelijke ordening). Gemeenschappen en Gewesten vaardigen geen wetten, maar decreten uit (behalve Brussel, daar noemen ze het ordonanties). Maar in al hun wijsheid hebben ze decreten en ordonnanties wel dezelfde waarde gegeven als een wet. Met andere woorden, de Federale regering kan de gemeenschappen en gewesten niet overrulen mochten ze dat willen, en daar loopt het vaak vast, zeker al als bijvoorbeeld de politieke partijen die in de Federale regering de meerderheid uitmaken, in de gemeenschappen en gewesten net in de oppositie zitten, waardoor ze eigenlijk moeten gaan oppositie voeren tegen hun eigen beleid in de Federale regering.

Het wordt trouwens nog beter, want er is ook nog het Provinciale niveau, dat ook nog zijn vinger in de pap wil hebben, en tenslotte ook nog het gemeentelijke niveau waar grootsteden als Antwerpen extra willen wegen op het beleid puur omwille van hun omvang.

@WoutF Voila, België in een nutshell. Zijn jullie nog mee? Makkelijk toch? 8)7

Een prachtig voorbeeld daarvan was de Covid periode, en dan vooral het eerste jaar, waarin we nog niet goed wisten waar we aan toe waren en er snel geschakeld moest worden. Wel mondkapjes of niet? Wel ontsmetting plaatsen verplicht maken of niet? , etc… In België bleken daarvoor niet minder dan 9 (!) ministers bevoegd die allemaal hun zeg moesten of wilden doen hierover… En jullie vragen zich af waarom je niets verwezenlijkt raakt in dit land… het is volgens mij eigenlijk raar dat er überhaupt nog iets lukt. Af en toe. ;)

[Reactie gewijzigd door BartDG op 25 juli 2024 01:31]

JeroenED @UrbanJoey21 september 2023 22:09
Ik slechts deels hier mee eens. Ja we lopen achter op telecom vlak, ja het gebrek aan concurrentie werkt dit mee in de hand, ja onze 9 regeringen helpen ook niet.

Maar, België heeft ook een grillig landschap. In de ardennen leg je niet zomaar winstgevend een glasvezel, de lintbebouwing maakt het ook niet gemakkelijker, de vlaamse ardennen zijn ook geen cadeau met het gebrek aan een alternatief voor de N8 en N60 en voor de kasseibanen ben toch ook maar beter goed geïnformeerd (om dan nog te zwijgen over de koersen iedere week). Ik denk dat je de investering makkelijk x1.5 mag doen. En die betaalt de klant op een of andere manier.

Om de vergelijking te maken met nederland: het zuiden, en Zeeland bij uitstek, is een ramp maar eens dat je voorbij Maas en Waal bent heb je weinig zaken die een probleem vormen. Enkel de Waddeneilanden ligt iets moeilijker maar een goede baggeraar legt die makkelijk 2 meter in het zand. En het zuiden ligt die gewoon onderaan een brug.

Dus België afschilderen als achtergesteld vind ikzelf iets te gemakkelijk, maar diep vanbinnen moet ik je ook wel gelijk geven.

[Reactie gewijzigd door JeroenED op 25 juli 2024 01:31]

pietschiet 21 september 2023 10:13
Toch even counteren want ik kan me als Belg niet vinden in de stelling dat er maar op 40-50% van de handelszaken met Apple Pay te betalen valt in België (of laat ons zeggen, Vlaanderen).

Ik heb letterlijk nog nooit problemen gehad om met Apple Pay te betalen, daar waar een terminal aanwezig is die betaling met bankkaart toestaat. Meer nog; ik verlaat mijn huis tegenwoordig praktisch altijd zonder bankkaart en enkel telefoon op zak. Sinds kort is elke handelszaak in Vlaanderen (mogelijks met uitbreiding in heel België) verplicht om minstens 1 digitale betaalmethode aan te bieden of te accepteren. Is er dus bijvoorbeeld in een kleinere nachtwinkel of bruin café geen betaalterminal aanwezig, kan ik de QR code scannen en via Payconiq betalen.

Vroeger was het zeker zo dat België significant achter de feiten aanholde op vlak van digitalisering en, zoals benoemd in de podcast, telecom en datalimieten. Tegenwoordig merk ik daar in de praktijk weinig tot niets meer van en mits enig zoekwerk zijn de prijzen die je betaalt ook redelijk. Ongetwijfeld zijn de zaken wel net wat anders in Wallonië, daar kan ik me niet goed over uitspreken.
joachim @pietschiet21 september 2023 18:04
Hier sluit ik me als Belg bij aan. Ik heb al zeker een jaar geen portefeuille/bankkaart meer bij en kan zo goed als altijd betalen met Apple Pay. Maar er zijn wel nog steeds enkele banken die geen Apple Pay ondersteunen, bv Argenta en Keytrade. En het heeft ook een hele tijd geduurd alvorens de banken ondersteuning boden voor Apple Pay, maar dat komt vooral omdat ze hun eigen digitaal betalingsplatform Payconiq wouden pushen.

Sommige zaken die wel een terminal hebben accepteren echter geen kredietkaart, zoals bv Colruyt. Als je gelinkte kaart in Apple Pay dan een kredietkaart is, dan gaat het niet lukken om ermee te betalen. En sommige lokale handelaars hebben geen terminal omdat ze het te duur vinden, maar die accepteren dan wel Payconiq.

Sinds 1 juli 2022 is het inderdaad verplicht om minstens 1 manier van elektronische betalingen te aanvaarden: https://economie.fgov.be/...ingen/verplichting-om-een
CometOne @joachim21 september 2023 21:33
Een bijkomend probleem is dat bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis nu gebruik maakt van Visa Debit op de debetkaarten i.p.v. Maestro.
Visa Debit werkt in o.a. de Albert Heijn niet, terwijl Maestro wel gewoon werkt.
-Tim- 21 september 2023 08:38
Ik kan me voorstellen dat België wat achterloopt qua digitaal betalingsvekeerd omdat je er een bepaalde digitale infrastructuur voor nodig hebt, en dat België simpelweg te klein is om een partij te hebben die hier voor is opgekomen. Dit is dan dezelfde reden waarom in Frankrijk elk klein bakkertje deze services wel biedt, in Frankrijk zijn er waarschijnlijk genoeg fintech spelers om zelfs goedkope optie voor kleine spelers te hebben. En tja, Duitsland, ook groot, maar daar noemen jullie zelf al van dat dat waarschijnlijk cultureel is (ik neem aan door de bijzondere geschiedenis).
MrMonkE @-Tim-21 september 2023 08:48
Ik ben van mening dat het voornamelijk aan de Belgische instelling, regering en 'tweetaligheid' ligt. Belgie zijn 2 kleine landjes. Als ik vroeger (90's) met de trein naar Spanje ging kon je precies zien als je de Belgische grens over kwam. Alles slecht onderhouden en verpauperd. Alsof je de opening scene van The Blues Brothers Of Blade Runner zit te kijken.
Jerie @MrMonkE21 september 2023 15:12
Ja, 'tweetaligheid' tussen aanhalingstekens. Want België is officieel drietalig:
Het Koninkrijk België heeft drie officiële talen. In volgorde van aantallen sprekers: Nederlands, Frans en Duits. Een aantal niet-officiële talen, of minderheidstalen, worden ook gesproken.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Talen_in_Belgi%C3%AB
Bas-w 21 september 2023 09:09
Ik gebruik paint redelijk vaak om even snel iets bij te snijden als het niet precies hoeft of om een stukje tekst toe te voegen om bijv uitleg toe te voegen op een screenshot. Idd ook omdat het zo snel opstart tov Photoshop.

Nu is het nog zo dat als je verschillende stukjes tekst toevoegt (klik eerst hier, dan daar) en je wilt je eerste tekstje aanpassen dat je dan opnieuw moet beginnen. Met lagen kan je gewoon die eerste tekstlaag verwijderen zonder de andere tekstjes te hoeven verwijderen. Ik hoop wel dat het verder zo simpel blijft als nu en daarmee ook even snel blijft opstarten.
P_Tingen
21 september 2023 09:58
@WoutF Je had het er over dat er eigenlijk iets zou moeten gebeuren op het gebied van privacy, dus als je wil weten of iemand bv 18+ is, dat je een app op je telefoon hebt die dat kan verifiëren en alleen maar "ja" of "nee" terug zegt. Laat dat nou bestaan! Het heet Yivi. (www.yivi.app)

Yivi heette voorheen IRMA (I Reveal My Attributes) en is het geesteskind van Bart Jacobs van de universiteit van Nijmegen. Het idee is dat je gegevens op jouw telefoon staan en dat je zelf kan beslissen wat je deelt. Die gegevens zet je er niet zelf in (dat zou voor mijn tiener wat ál te makkelijk zijn in de slijterij) maar die worden aangeleverd door vertrouwde aanbieders. De slijter vraagt je dan alleen in de app te laten zien dat je 18+ bent. En of je dan 19, 20 of wat voor leeftijd dan ook bent, maakt niet uit. Alleen "Ben je 18+?" en dan "Ja" of "Nee". Precies wat jij wilde.

En als bonus: Yivi is open source en staat op GitHub
Verwijderd 21 september 2023 13:17
Als de indeling van de mannen anders in beeld werd gebracht kwam het allemaal net wat beter over nu lijkt het of Jurian de deur zoekt wanneer Jelle iets zegt. ;)

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 25 juli 2024 01:31]

Linksquest Moderator Spielerij 21 september 2023 10:37
Weer een hele leuke podcast mannen.
ReVision. 21 september 2023 10:38
Wat betreft Paint, als dat echt in de komende jaren uitgebreid gaat worden en een goede concurrent wordt voor Adobe en andere foto bewerking software. Krijgt Microsoft dan weer niet hetzelfde issue als met Internet Explorer dat het onder koppelverkoop valt en niet meer direct met Windows meegeleverd mag worden?
bjorn_cm 21 september 2023 10:40
Ik ben misschien de enige, maar het feit dat de Xbox-controller werkt op AA-batterijen vindt ik misschien wel een van de grootste voordelen.
Ik heb twee PS3-controllers die beiden niet meer willen opladen, als ik een oude PS3 game wil spelen pak ik daarom altijd een Xbox-controller die ik met een adapter aan mijn PS3 verbindt. Die controller werkt namelijk altijd, ook als je hem een keertje vergeet op te laden, plop je er gewoon nieuwe batterijen in. Ik heb altijd een paar oplaadbare batterijen ready-to-go, mocht de controller leeg zijn. En bij de Playstation is toch vaak het geval dat dan je controller leeg is op het moment dat je wilt gamen en dat je dan alsnog met een kabeltje aan je controller zit te spelen. En sowieso ben je als je accu stuk gaat helemaal de sjaak, dan moet je op zoek naar een third-party replacement omdat Sony zelf geen accu's verkoopt.
Dus nee, ik hoop dat Microsoft nog lang AA-batterijen blijft gebruiken voor zijn controllers.
yngir 21 september 2023 11:03
@arnoudwokke Belgie heeft in vergelijking met Nederland een veel grotere zwarte economie.
Dit geld kan natuurlijk enkel maar cash uitgegeven worden .
Vandaar dat er nog veel cash betaald wordt en dit ook zonder probleem aanvaard wordt.
Cash heeft immers geen naam.
Er zijn ook zo veel betaalproviders en deze moeten natuurlijk ook betaald worden voor die diensten. Ik begrijp dan ook volledig dat handelaars kiezen voor één betaalprovider want anders lopen de kosten voor het aanbieden van al die betaalprovider de spuigaten uit.
Payconiq vraagt bvb 20 cent per transactie anderen hebben dan een abbonementsformule .Dan begrijp ik ook wel dat dit voor de bakker op de hoek toch een aanzienlijk percentage is op het brood die hij jou verkoopt. Misschien zijn de transactiekosten in Nederland of in Frankrijk een stuk lager.
Ikzelf betaal ook nooit met mijn telefoon want waarom zou ik ook nog eens al mijn betaal gegevens delen met big tech. Het feit dat mijn bank weet waar ik mijn aankopen doe is ruim voldoende.
Om met een Franse spreuk af te sluiten :
Pour vivre heureux, vivons cachés ( Om gelukkig te leven laat ons verborgen leven )

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