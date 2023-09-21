Tweakers Podcast #287 - Faraday-kooien, Xbox-lekken en Paint-ironie

Volledig mee eens. Er is gewoon teveel overhead aan bureaucratie in België. Je krijgt er niets gedaan. Ik weet dat bv. ook FastNed al veel verder had willen staan qua implementatie van hun laadstationnen in België, maar het gaat tergend traag omwille van alle red tape.
Even kort (nouja, kort...) uitleggen hoe het ongeveer zit. Wij hebben een Federale regering, die nationale wetten uitvaardigt. Dan hebben we ook nog Gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige – die behandelen de persoonsgebonden materies zoals bv. Onderwijs, welzijn en cultuur) en Gewesten (Vlaams-, Waals en Brussels Hoofdstedelijk gewest – die houden zich meer bezig met gebiedsgebonden materie zoals ruimtelijke ordening). Gemeenschappen en Gewesten vaardigen geen wetten, maar decreten uit (behalve Brussel, daar noemen ze het ordonanties). Maar in al hun wijsheid hebben ze decreten en ordonnanties wel dezelfde waarde gegeven als een wet. Met andere woorden, de Federale regering kan de gemeenschappen en gewesten niet overrulen mochten ze dat willen, en daar loopt het vaak vast, zeker al als bijvoorbeeld de politieke partijen die in de Federale regering de meerderheid uitmaken, in de gemeenschappen en gewesten net in de oppositie zitten, waardoor ze eigenlijk moeten gaan oppositie voeren tegen hun eigen beleid in de Federale regering.
Het wordt trouwens nog beter, want er is ook nog het Provinciale niveau, dat ook nog zijn vinger in de pap wil hebben, en tenslotte ook nog het gemeentelijke niveau waar grootsteden als Antwerpen extra willen wegen op het beleid puur omwille van hun omvang.
@WoutF
Voila, België in een nutshell. Zijn jullie nog mee? Makkelijk toch?
Een prachtig voorbeeld daarvan was de Covid periode, en dan vooral het eerste jaar, waarin we nog niet goed wisten waar we aan toe waren en er snel geschakeld moest worden. Wel mondkapjes of niet? Wel ontsmetting plaatsen verplicht maken of niet? , etc… In België bleken daarvoor niet minder dan 9 (!) ministers bevoegd
die allemaal hun zeg moesten of wilden doen hierover… En jullie vragen zich af waarom je niets verwezenlijkt raakt in dit land… het is volgens mij eigenlijk raar dat er überhaupt nog iets lukt. Af en toe.
[Reactie gewijzigd door BartDG op 25 juli 2024 01:31]