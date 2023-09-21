Tweakers Podcast #287 - Faraday-kooien, Xbox-lekken en Paint-ironie

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Jelle Stuip over het tienjarig bestaan van GTA V, de inflatiecorrectie van Simyo, de vernieuwingen in Microsoft Paint, de informatie in de roadmap van Xbox tot 2030 en de nieuwe opzet voor wifi-testen op laptops.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:01 .post

24:29 GTA V is X jaar oud

30:53 Simyo's inflatiecorrectie

36:15 Paint wordt veelzijdiger

41:36 Xbox krijgt ARM-soc en veel meer

51:27 Onze wifi-testen op laptops

1:07:48 Sneakpeek