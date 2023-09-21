MoaM XIX: een achtbaan met alleen maar hoogtepunten

Als user voel je je toch een beetje David tegen Goliath, maar afgelopen weekend had je ein-de-lijk volop kunnen rellen op GoT. Waarom? Veel van de moderators waren samen aan het borrelen, een spelletje aan het spelen, de longen uit hun lijf aan het zingen of zaten in een achtbaan.

Moam 2023
Niet de Goliath, maar toch ook spannend

De Goliaths van het forum maakten daardoor dit weekend hun rondjes in de daadwerkelijke Goliath in het pretpark Walibi Holland. Die achtbaan ging, na de teleurstellende mededeling dat hij het hele weekend dicht zou zijn, op zaterdag in de loop van de dag open. Menige moderator zal de ducttape op de baan gezien hebben, zodat eens te meer duidelijk werd dat de technische oplossingen van een pretpark als Walibi niet veraf zitten van hoe veel tweakers thuis problemen oplossen.

De MoaM, voor wie dat niet weet, is de Mother of all Meets, het grote feestweekend waarmee Tweakers zijn moderators en admins bedankt voor hun niet-aflatende inzet. Deze site zit natuurlijk vol met ongelooflijke lieverdjes, maar voor het uitermate theoretische geval dat er tóch ingrijpen nodig is, staan moderators altijd klaar om dat te doen. Altijd? Nou, veel mods waren afgelopen weekend dus afgeleid, omdat we toen onze intrek hadden genomen bij vakantiepark Eigen Wijze in Bant.

Moam 2023
Foto genomen door de langste persoon die aanwezig was. Of een drone, dat kan ook.

Wat je je daarbij moet voorstellen? Wie op vrijdagmiddag op het terrein kwam aanwandelen, kwam eerst communitymanager Moonsugar of een van de andere helden van de organisatie tegen, die iedereen voorzag van een badge met nickname en informatie over in welk huisje je aan het einde van de avond moest belanden. Veel tweakers dumpen eerst hun spullen in hun huisje en maken netjes hun bed op, zodat dat aan het einde van de avond niet meer hoeft, en begeven zich vervolgens naar Party Central. Er gaan geruchten over mensen die 's nachts hun bed ingaan zonder het eerst op te maken, maar we kunnen ons niet voorstellen dat dat echt gebeurd is.

Omdat een MoaM rond etenstijd begint, was er natuurlijk voldoende te bunkeren. Er waren een paar foodtrucks. De ene had Mexicaans eten, en dat bleek pittig in trek en bij vlagen ook pittig. De andere was de door tweakers zelf gerunde frituur De Vettige Handdoek; vraag alsjeblieft niet waar de naam vandaan komt.

Moam 2023Moam 2023

Eten uit de Mexicaanse en de… Hollandse keuken

Als na het eten zo ongeveer iedereen binnengedruppeld is, is het tijd voor de traditionele opening. Nadat de hele groep massaal de naam van Moonsugar had gescandeerd, ging er een doek naar beneden en stond daar… oud-communitymanager Zeef. Omgekeerd bleek ook te werken; als je de naam Zeef scandeerde, kwam er een Moonsugar tevoorschijn.

Moam 2023
Dit lijkt op een overtuigend zangoptreden, maar het is gewoon de opening van de MoaM.

Na de officiële opening was het weer tijd voor een hele avond feest. Het was voor de verandering eens prima weer tijdens de MoaM, in elk geval het grootste deel, en dus konden liefhebbers zich vermaken in de hot tub die opvallend dicht bij Party Central was opgesteld. De aanwezige kinderen in de leeftijdscategorie van 6 tot 99 jaar vermaakten zich prima met een aangesloten Nintendo Switch met een aantal controllers, terwijl je natuurlijk ook 'analoog' games kon spelen. Traditioneel veranderde een deel van Party Central in Wakkerdam om weerwolven te kunnen lynchen, maar er waren ook nieuwkomers zoals Shit Happens, een spel waarbij kinderen eventjes níet mochten meespelen.

Was er nog meer? Jazeker, wie lekker wilde dansen, kon helemaal los op de silent disco met drie verschillende soorten muziek. Het bleek fysiek mogelijk om verschillende koptelefoons tegelijk op te zetten om zo meer muziekgenres tegelijk te horen, al kan het zijn dat dat alleen leuk is na diverse gin-tonics.

Moam 2023
In te huren voor feesten en partijen,
wel pittig aan de prijs uiteraard

Na ahum… feedback over de plaatsing van de karaokeapparatuur vorig jaar, en het enthousiasme en de overtuiging waarmee de crew daarmee aan de slag ging, was er een aparte karaokebar voor de muzikale helden onder de moderators. Daarbij viel op hoe divers de muzieksmaken zijn. Er werd gerapt op muziek uit de musical Hamilton, rondgesprongen op de aanstekelijke muziek van House of Pain, luchtgitaar gespeeld op rock en metal en in harmonie meegezongen met popnummers, maar er was ook ruimte voor het levenslied van Nick en Simon, en Koos Alberts. Er was geen valse noot te horen, echt niet.

Toch was de vrijdagavond minder wild dan anders. Het zou flauw zijn om te wijzen op de toenemende ouderdom bij de crew, dus er is één duidelijke oorzaak: niemand wilde de bus missen naar Walibi Holland en die ging op het voor velen best vroege tijdstip van halftien. Gelukkig was daar een barista voor een extra shot caffeïne bij het ontbijt om te helpen met opstarten voor de dag.

Moam 2023
Net een kinderfeestje, we hadden alleen geen zwembroek mee (of in elk geval niet naar Walibi).

Dus kon je zaterdag loslopende crewleden tegenkomen in het pretpark. Er waren fanatiekelingen die een Fast Lane-pas hadden gekocht om de wachttijden te verkorten. Zoals dat gaat met tweakers, was er onderling uiteraard felle discussie over of dit een goed of slecht gevolg van kapitalisme is. Hoe het ook zij, het was een dag met mooi weer, veel achtbanen en andere pret.

Na een hele dag in het pretpark vertrokken de bussen weer richting Bant, waarbij de ene bus wat meer gericht was op uitrusten en slaap, en in de andere massaal 'rondje, rondje' werd gescandeerd, waarna de buschauffeur bij de rotonde inderdaad een extra rondje maakte. Het is geen Condor of Speed of Sound, maar wie het kleine niet eert…

Moam 2023
BBQ!

Wat niet klein was, was de hoeveelheid eten bij het diner. Koffie en kornuiten hadden een barbecue aangestoken en bedienden alle crewleden van allerlei soorten gebraden lekkers. Daarna was het weer tijd voor de traditionele bottleshare, waarbij veel tweakers hun zelf meegebrachte drank aan elkaar lieten proeven. Uiteraard was het ook weer mogelijk om spelletjes te spelen, de eigen stembanden en andermans oren te mishandelen en te badderen in een bijna opgewarmde hot tub.

Moam 2023
Niemand kwam met dorst van de bottleshare vandaan.

Na een op diverse manieren schitterend weekend werden veel crewleden zondagochtend wakker met een nog niet eerder gehoord geluid: zachtjes tikte de regen tegen het zolderraam. Of, nu ja, zachtjes… Het ging er behoorlijk aan toe. Sommige slimmeriken hadden een paraplu paraat en de rest werd al drijfnat bij het lopen naar de zaal voor de brunch.

Met die brunch kwam er een einde aan een opnieuw geslaagd weekend. Onze bijzondere dank gaat natuurlijk weer uit naar de organisatie, die de boel weer tot in de puntjes verzorgd had en die helaas heeft moeten afbreken in de stromende regen. Het was weer episch; dank jullie wel en tot volgend jaar!

Moam 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 21-09-2023 13:56 30

21-09-2023 • 13:56

30

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Reacties (30)

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Koffie 21 september 2023 14:47
Ja hoor, ik mocht weer mee met papa naar de MoaM, hij hoefde nog niet eens te vragen "ga je dit jaar weer" of ik wist al genoeg: ik mocht weer op mini-vakantie met papa!
Het was weer op dezelfde camping als vorige keer. En ook vlakbij huis, dus daarom hadden ze van Tweakers ook een vlag met "welkom hoom" opgehongen. Papa mompelde nog iets over 127, maar ik zag er maar 1.
Toen we geparkeerd hadden moesten we inchecken, zaten daar gewoon 2 mooie mevrouwen joh! Ik was helemaal verliefd :D Gingen ze ook nog om mijn telefoonnummer vragen voor als ze mij midden in de nacht wilde bellen. Ging die stomme papa het nummer van mama geven. Ja hallooooo!! Zo krijg ik nooit een vriendinnetje he?! :/

Toen mochten we naar ons huisje, wij hadden een huisje van een visser zei papa, maar ik heb nergens visstick of kibbeling gezien. Onze huis had een dikke vette steile trap joh, daar ging je zo vanaf vallen. Daarom mocht ik van papa beneden slapen. Leek net alsof op verkansie. Ik hoefde mijn bed niet op te dekken, dat zou papa voor mij doen. Lief he.
Toen onze spulletjes waren uitgepakt gingen we bij het feestje kijken. Er kwamen allemaal nieuwe mensen binnen en ik mocht van papa zelf rondkijken naar alles.
Overal hingen bordjes met wat welke kant op was, blijkbaar waren er zelfs weerwolven want die stonden ook op de bordjes.
Toen gingen we eten. Eerst mocht een een snackje kiezen van de patatwinkel op wielen, daarna mocht ik nog speciale dingetjes kiezen van de bus uit Mexico. Van papa moest ik maar lekker veel van de bruine bonen nemen want dat was leuk voor vanavond.
Toen werd het donker en moesten we stil zijn want volgens mij kwam er een goochelaar als Hans Klok ofzo. Gingen ze wapperen met een kleed en toen kwam er niet de tweakersmevrouw uit maar de tweakersmeneer, die van de vorige MoaMs. En die meneer kan heel hard praten, die heeft geen microfoon nodig vertelde papa.
Toen gingen ze nog een keer toveren en kwam de tweakersmevrouw. En toen was de Moam begonnen zeiden ze (maar ik was er al een tijdje?).
Toen gingen we lekker met iedereen praten praten en drinkjes met iedereen drinken. Toen zagen we ineens een hele lieven kat en die mocht ik knuffelen. Hij was heel mooi.
Toen was het al laat en gingen we slapen.

De volgende ochtend moesten we al vroeg op want omdat we naar Walibi gingen en moesten we ook vroeg broodje eten. Wij gingen niet naar Walibi want wij gingen de mensen helpen. Eerst gingen wij het bubbelbad schoonmaken want die was heel vies en daarna mocht ik helpen met het eten maken.
Later kwamen iedereen weer met de bus terug en hoorden we allemaal stoere verhalen over hard gaan, nou mijn skelter kan ook hard hoor!
En toen mocht ik papa helpen met de grote bbqs met dikke vuur enzo, en dan kwam daar elke keer allemaal lekkere dingen vanaf. Van papa hoefde ik geen groenten te eten, want mama was er toch niet.
Na het eten gingen we weer met iedereen praten en gingen we ook veel foto's maken van elkaar omdat we van iemand houden. Er was ook een speciale DJ en die ging een houseparty maken en iedereen ging dansen, zeg maar silent disko maar dan zonder kopteliefoon. Dat zag er wel gek uit.
Van papa mocht ik nog bij de bubbelbad kijken en met de mensen praten. Ze vroegen of ik ook kwam zwemmen maar ik was mijn zwembroek vergeten, en ik durfde niet in mijn onderbroek. Toen was het al heel lang donker en moest ik naar bed toe.

Toen we weer wakker werden was het al zo laat dat de meeste mensen al naar huis waren, hadden we ons verslapen. Stom he!
Toen gingen we onze spullen pakken en het feestje opruimen in de regen en de auto inpakken. Er waren nog lekkere dingetjes van gisteravond over en die mocht ik opeten van de lieve baas van de bar. Daarna gingen we rijden. We waren weer snel thuis en toen gingen we lekker uitrusten. Mama had voor ons bami gemaakt, lekker sjinees.
Ik hoop dat we volgende keer weer gaan, misschien ga ik dan de mevrouw van incheck balie vragen of ze verkering met me wil. Volgens papa heb ik een jaar om daar over na te denken.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @Koffie21 september 2023 15:46
Als ik later groot klein ben, wil ik even mooie verslagen van de MoaM kunnen maken als deze ;)
Koffie @arnoudwokke21 september 2023 15:47
<3
MueR Admin Discord & Devschuur @arnoudwokke22 september 2023 11:06
Kunnen we volgend jaar niet gewoon 2 .geek posts over de moam doen? De Koffie versie en de normale.
Tomas Hochstenbach Redacteur @Koffie21 september 2023 16:13
"zeg maar silent disko maar dan zonder kopteliefoon" :D _/-\o_
AW_Bos @Koffie21 september 2023 20:24
Heerlijk geschreven! :D
Dit was het eerste waar ik na het lezen van de Arnoud's artikel naar toe navigeerde. :D
Ik moest even nadenken over de '127', maar ik snap hem :D

[Reactie gewijzigd door AW_Bos op 27 juli 2024 16:09]

Blokker_1999
@Koffie21 september 2023 20:27
Het wordt tijd dat papa met de tijd mee gaat en stopt met mompellen over 127 maar begint te denken aan delen door delen door 1.

Anyway, ik hoop dat iedereen het naar zijn zin had nog minder dan 366 dagen in hij is er vermoedelijk al weer terug. Damn, realiseer me ineens dat ik volgend jaar weer een dag extra moet werken zonder extra betaald te worden. Wanneer schaffen we dat schrikkeljaar eens af?
MuddyMagical 21 september 2023 14:11
Geen rel gezien op GoT dit weekend... :X
sapphire @MuddyMagical21 september 2023 14:21
Dan heb je niet goed gekeken ;)

In de HK was het gezellig :)
MuddyMagical @sapphire21 september 2023 14:22
Heb nog pijn aan mijn ogen van de roze achtergrondjes. :D
Dirk Coördinator Frontpagemoderatie @MuddyMagical21 september 2023 16:48
Oh, die kunnen hier ook...

Nah, toch maar niet. :P
Blokker_1999
@sapphire21 september 2023 20:28
Hmm, misschien toch maar eens die toegang tot de HK aanvragen ;)
MadJo80 @MuddyMagical21 september 2023 14:27
Tja, de grootste relschoppers zaten natuurlijk op MoaM. :+
Mortum @MuddyMagical21 september 2023 14:43
ik heb maar 32 topics geopend die op slot zijn gegaan (in de HK), en een stuk of 10 die direct dev/null in zijn gesodemieterd :+
Gropah @MuddyMagical21 september 2023 16:30
Er is genoeg geprobeerd te rellen door de mods. Dat jullie daar vervolgens niets mee doen...
vdr01 21 september 2023 16:59
Erg leuk om te lezen. En ongetwijfeld nog leuker om erbij te zijn. Wist niet dat er een dergelijk uitje bestond maar het is de genodigden van harte gegund. Ik gok alleen wel dat het percentage mannen aan de hoge kant was?
RobIII @vdr0121 september 2023 19:39
Het zal geen 50/50 zijn geweest, maar, geloof 't of niet, heel veel mensen brengen hun partner (en zelfs kinderen) mee en dus zal 't er niet héél ver vanaf zitten. Het is in ieder geval geen enorm sausage-fest als je dat denkt ;)
Koffie @RobIII21 september 2023 19:55
Het is in ieder geval geen enorm sausage-fest
Nee, toen sliep jij al ;)
RobIII @Koffie21 september 2023 19:58
8)7 _O-
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @RobIII22 september 2023 15:31
Buiten dat zijn er vrouwelijke crewleden. Ik kan ook geen uitsplitsing maken, zou het gokken op 67/33 ofzo
RobIII @arnoudwokke22 september 2023 15:33
Buiten dat zijn er vrouwelijke crewleden.
Ja, d'uh :P
Puc van S. 21 september 2023 14:36
"De Vettige Handdoek"
Maar, waar komt die naam nu vandaan O-)
CH4OS @Puc van S.21 september 2023 15:11
Daar moet je @zwahiel lief voor aankijken. :+ Hij heeft de frituur gerund, als ik het goed van hem begrepen heb... :P

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 27 juli 2024 16:09]

AW_Bos @CH4OS21 september 2023 20:22
Ik ruik inspiratie voor een rel tijdens de Moam van 2024 :P
CH4OS @AW_Bos21 september 2023 21:01
Ik wist het ook niet ruim van te voren, maar wel ruim genoeg om eventueel volgend jaar te rellen op de site, inderdaad... :P

Hopelijk wordt dit niet gezien als opruiing... :(

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 27 juli 2024 16:09]

Equator Crew Council 21 september 2023 14:34
Nu wachten op het verhaal van @Koffie :)
DaFeliX Developer 21 september 2023 14:36
Mother of all Meats :9~
Jimmy_ 21 september 2023 14:46
Heel vet! Super dat er zo'n afblaasmoment is georganiseerd voor de mods/admins _/-\o_
Jeroen hofman 21 september 2023 15:02
Hilarisch :) Tanden poetsen hoefde ook niet van Papa ?
Cloud 21 september 2023 16:00
Het was weer een fantastisch weekend O+

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