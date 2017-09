MoaM XIV: het einde van een tijdperk

Als een film een dramatisch einde heeft, dan plenst het vaak in zo'n scène. Nu was het afgelopen vrijdag ook zulk rotweer en op een vakantiepark met een waanzinnig goed gevulde drankvoorraad vond op diezelfde dag zo'n scène plaats.

We moeten niet overdrijven, zo dramatisch was het nu ook weer niet, maar het was wel het einde van een tijdperk; deze veertiende MoaM was de laatste onder de bezielende leiding van de legendarische zeef. Hij wordt de leider van banenplatform Tweakers Elect en dus verlaat hij na 3508 jaar dagen de post van communitymanager. Stoute usertjes hoeven daar niet al te blij om te zijn, want er komt natuurlijk een nieuw iemand met dezelfde banrechten.

En waar kun je zeef beter uitzwaaien dan bij de Mother of all Meets? Dat is immers het weekend waarmee Tweakers alle moderators en vrijwilligers bedankt voor hun onvermoeibare inzet, waardoor deze community de leukste van het Nederlandstalige internet blijft. Deze keer waren er 140 crewleden, partners en kinderen bijeengekomen. De locatie was voor de derde keer vakantiepark Eigen Wijze in Bant, een plek midden in de Noordoostpolder, waar niemand er last van heeft als je een nootje niet helemaal zuiver zingt bij de karaoke.

Voor de opening van de MoaM was Ma Flodder even uit Zonnedael gekomen om een speech te houden. Althans, ze zag er zo uit en sprak met een Flodder-accent, maar sommige tweakers vermoedden dat het een cosplay-outfit van Tweakers-directeur Fréderique was.

Na een speech van zeef zelf, zoals de traditie voorschrijft zonder microfoon, kreeg hij een voor hem ontworpen kast met zijn avatar en een mooie tekst erop. Na dit officiële gedeelte maakte de tap, eveneens zoals het hoort op een MoaM, overuren en bleken de flessen gin en tonic nauwelijks aan te slepen.

Voor je met volle overgave kunt genieten van een La Chouffe of bier van moderator Koffie moet je natuurlijk een bodempje leggen. De Pizzaman van vorig jaar maakte opnieuw zijn opwachting, tot plezier van velen, en ook pannenkoeken ontbraken niet. De traditionele Stroopwafel Double bleek te zijn ingeruild voor pannenkoeken met namen als Kale Knar, Boyscout, Mancake en Klamme Lap. De namen doen je misschien de wenkbrauwen fronsen, maar de pannenkoeken waren een groot succes.

Een MoaM zou geen MoaM zijn zonder vertier. Uiteraard waren er voldoende plekken om te gamen, waarbij op vrijdagavond oudgediende Jimp een NES én een SNES bleek te hebben meegenomen. Daarnaast waren er de Mario Kart-set-ups die de organisatie al had neergezet en waarbij menig aangeschoten tweaker heeft gescholden op 'dat rotspel' dat iedereen zo graag speelt. Ook opvallend: het blijkt dat er games bestaan waarvoor je geen monitor, toetsenbord of controller nodig hebt, maar die je offline speelt met kartonnen elementen. Dat klinkt als iets waarmee je bij de gemiddelde tweaker niet hoeft aan te komen, het is immers wel heel low tech, maar spelletjes als 30 Seconds en Weerwolven van Wakkerdam bleken mateloos populair.

Karaoke tijdens de MoaM is inmiddels eveneens een traditie geworden en ook dit jaar bleken veel tweakers het aan te durven een moppie te zingen, waarbij sommigen behoorlijk opgingen in hun vertolking van de hits van bijvoorbeeld Backstreet Boys, Bon Jovi, Blink 182 of Het Goede Doel.

Ook de hot tub maakte een comeback. Waar het vorige jaren een veredelde houten ton met warm water was, bleek het nu een grote en luxe jacuzzi, die rechtstreeks uit een wellnessresort leek te zijn gekomen. Deze relaxplek was ook nu weer de plaats waar mensen een feestje aan het vieren waren, totdat de opkomende zon duidelijk maakte dat het een beetje laat werd.

Het zal duidelijk zijn, menig tweaker kwam zaterdagochtend met kleine oogjes de ontbijtzaal in. Gelukkig was er een kar met een barista en koffie die sterk genoeg was om veel MoaM-gangers wakker te schudden. Dat was nodig ook, want het zaterdagmiddagprogramma was op meer dan één manier van hoog niveau. We gingen namelijk met ons allen de lucht in, in Tweakers-branded helikopters. Wie met nostalgie terugdenkt aan tv-series als Airwolf of Tour of Duty, zal blij hebben opgekeken dat het interieur overeenkwam.

Daarna volgde een speurtocht door middel van een app met een levensgrote Henk boven in beeld. De speurtocht bevatte makkelijke vragen, zoals 'welk gewas groeit er links van de weg?', maar andere, zoals 'welke review is de meestgelezen ooit op Tweakers?' (deze) en 'hoeveel bitterballen bakt Ch3cker deze MoaM?' (234) bleken best pittig.

Een extra complicerende factor bleek het weer. Hoewel de middag hoopvol begon, met een lekker zonnetje en een goede temperatuur, ging rond half drie de kraan boven in de wolken open en die maakte van het bos in no-time een ware modderpoel, waarbij het een uitdaging werd om de plassen te vermijden en tijdens dat proces niet uit te glijden. Anders word je als moderator immers spontaan een moddereter.

Na de speurtocht en deze natuurlijke douche sprongen veel mensen nog even onder de kunstmatige douche in hun huisjes. De zaterdagavond begon uiteraard met schransen. Wegens groot succes keerde het Aziatische buffet, gemaakt onder leiding van de vrouw van hardwareredacteur willemdemoor, terug naar de MoaM. Als een troep uitgehongerde wolven stortten alle tweakers zich op de tafels met eten en wat een dag aan bereiding had gekost, was binnen korte tijd met veel smaak verorberd.

Daarna volgde een herhaling van het grootse feest van vrijdagavond, met als toevoeging een bierproeverij. Daar kwamen tweakers samen om de lekkerste bieren die ze konden vinden of zelf hadden gebrouwen uit te wisselen. Groot verschil met de vorige editie was dat veel bezoekers niet alleen dronken, maar ook bijhielden wat ze dronken in Untappd. Zoals Ma Flodder zou zeggen: het blijven toch nerds, hè?

Na het ontbijt van zondag was het tijd om huiswaarts te keren, voor velen met een groot slaaptekort, eventuele kater en een hoop mooie herinneringen aan opnieuw een fantastische MoaM. De organisatie, met daarin naast zeef bijvoorbeeld bitterballenkoning Ch3cker, had het allemaal tot in de puntjes geregeld en verdient een groot compliment. Bedankt iedereen en hopelijk tot volgend jaar!

P.S. Ook communitymanager worden? Dat kan, de vacature staat hier.

P.P.S. Koffie, kom jij ook nog met een verslag, net als vorig jaar en het jaar daarvoor?