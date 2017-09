Ontwikkelaar maakt downloadbare multiplayer-versie van Super Mario 64

Een ontwikkelaar heeft een downloadbare versie gemaakt van Super Mario 64. In die versie is het mogelijk om met meerdere karakters te spelen die origineel niet in de game zaten. Voor de rest is er niets gewijzigd aan het spelletje.

Voor de setup moeten gebruikers in een tool een ip-adres invullen, samen met het karakter waarmee ze willen spelen, waarna de tool de online verbinding opzet en spelers samen in de spelwereld neerzet.

Er is ook een site waar spelers afspraken kunnen maken om op bepaalde tijden samen te spelen. Ontwikkelaar Kaze Emuar heeft de download kostenloos aangeboden probeert te leven van zijn creaties via een account op Patreon, een crowdfundingsite waar gebruikers de makers van projecten steunen met een maandelijks bedrag.

De kans bestaat dat Nintendo zal proberen om de mod offline te halen. Het Japanse bedrijf is niet dol op creaties van fans gebaseerd op oude games en heeft die vaak geprobeerd offline te halen.