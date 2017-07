Fan maakt Super Mario 64 Maker

Een fan heeft van de game Super Mario 64 een versie gemaakt die lijkt op Nintendo's eigen Super Mario Maker. In de fangame kunnen spelers onderdelen van het originele spel gebruiken om hun eigen levels te maken en deze ook zelf spelen.

In het programma, dat te downloaden is voor Nintendo 64-emulators, hebben spelers de beschikking over verschillende bouwblokken, power-ups en vijanden die ook in de originele game aanwezig zijn. Hiermee lijkt het op Super Mario Maker, een spel dat Nintendo in 2015 uitbracht. De objecten van Super Mario 64 Maker kunnen gemanipuleerd worden zodat bijvoorbeeld draaiende platforms of power-ups in dozen mogelijk zijn. Ook kunnen bouwers taken of doelen voor de speler opstellen: in de video laat de maker zien dat er een ster tevoorschijn komt als Mario alle Goombas op een platform verslaat.

Door het terrein en de inhoud aan te passen kan de speler naar hartenlust eigen levels en zelfs een hele eigen game bouwen. Wie zijn levels leuk genoeg vindt, kan deze delen met andere spelers via een server op Discord en daar zijn ook levels van anderen te downloaden. De maker van het programma meldt wel dat dit de eerste versie is van Super Mario 64 Maker en raadt spelers aan om vaak hun werk op te slaan vanwege bugs die aanwezig kunnen zijn.

Super Mario 64 kwam in 1996 uit en was de eerste uit de reeks die 3d-graphics gebruikte. Het spel werd meer dan elf miljoen keer verkocht en is hiermee het meest verkochte Nintendo 64-spel.