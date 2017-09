Nintendo laat Patreon-pagina van maker Super Mario 64 Online-mod offline halen

Nintendo heeft via een take-downprocedure het account op Patreon van de ontwikkelaar van de onlangs uitgebrachte mod Super Mario 64 Online offline laten halen. De Japanse fabrikant heeft hetzelfde gedaan met diverse video's over de mod.

Ontwikkelaar Kaze Emanuar heeft tegen Polygon gezegd dat Nintendo via een take-downprocedure achter het offline halen van zijn Patreon-account zit. Emanuar vindt het opschorten van zijn account merkwaardig, omdat hij stelt dat zijn donaties aan Patreon geheel onafhankelijk zijn en losstaan van Super Mario 64 Online. Patreon is een crowdfundingsite waar gebruikers de makers van projecten steunen met een maandelijks bedrag.

Volgens Polygon zijn de broncode en de benodigde bestanden nog wel beschikbaar op de website van Super Mario 64 Online, al moet daarvoor wel een account worden aangemaakt op het forum. Daarnaast heeft Nintendo verschillende video's over de mod offline laten halen, zoals een video met instructies over hoe de game werkt. In enkele van de offline gehaalde video's stonden ook links naar waar de mod, die onlangs beschikbaar kwam, te downloaden was.

De maker dacht dat het juridisch onmogelijk was om de tool offline te halen, maar hij zegt dat Nintendo er toch in is geslaagd om enkele oudere bestanden van Super Mario 64 Online te verwijderen. Emanuar gaat zich hier niet tegen verzetten, omdat hij een juridisch gevecht met Nintendo niet ziet zitten. Ook gaat hij zich niet verzetten tegen het opschorten van zijn account op Patreon. Emanuar zegt dat het geld dat hij via Patreon verdiende, niet nodig is om in zijn levensbehoefte te voorzien.

Super Mario 64 Online is technisch gezien geen romhack, maar een losse tool, die is gebaseerd op een rom van Super Mario 64. De mod synchroniseert waarden met de host en stuurt deze vervolgens door naar alle deelnemers. Met deze mod is de Nintendo 64-klassieker Super Mario 64 beschikbaar voor maximaal 24 spelers, die de game aldus in multiplayervorm kunnen spelen. Er zit een aantal nieuwe personages in de mod, waaronder Waluigi en Princess Peach.

De maker heeft al vaker gewerkt aan romhacks voor Nintendo 64-games, zoals Super Mario 64 Maker en Super Mario 64: Last Impact. Eerstgenoemde titel kwam in juli uit; spelers kunnen met deze mod onderdelen van het originele spel gebruiken om hun eigen levels te maken. Nintendo kwam eerder al met een take-downverzoek voor Super Mario 64: Last Impact en heeft in 2015 een website van Super Mario 64 HD offline laten halen. Nintendo beschouwt dit soort mods als een schending van het auteursrecht en heeft over de recente acties tegen Super Mario 64 Online, in een reactie aan Polygon gezegd de passie van zijn fans te waarderen, maar ook zijn intellectuele eigendom te moeten beschermen.