Modmaker brengt Super Mario 64 Land-romhack uit met nieuwe levels

Een ontwikkelaar heeft een nieuwe Super Mario 64-romhack uitgebracht. Super Mario 64 Land is praktisch een volledig nieuwe game gebaseerd op de klassieke Nintendo-game, inclusief nieuwe levels en eindbazen. Om de mod te spelen is een Super Mario 64-rom nodig.

Super Mario 64 Land is met 32 nieuwe levels met daarin 70 verschillende gebieden en 8 nieuwe eindbazen een compleet nieuwe game te noemen. De mod introduceert daarnaast tien nieuwe power-ups, waaronder de catsuit uit Super Mario 3D World. De romhack heeft ook een eigen soundtrack met 75 verschillende nummers.

De romhack is gepubliceerd door Kaze Emanuar, die al tientallen andere Mario 64-mods op zijn naam heeft staan. Hij is bijvoorbeeld de maker van Super Mario 64: Last Impact. Ook maakte hij eerder dit jaar Sand Kingdom uit Mario Odyssey speelbaar in Super Mario 64, en heeft hij gewerkt aan Super Mario 64 Online, een multiplayerversie van de welbekende 3d-platformer uit 1996. Mario 64 Online werd in 2017 uit de lucht gehaald nadat Nintendo de ontwikkelaar bestookte met een takedown notice en meerdere auteursrechtenclaims op YouTube.

Kaze Emanuar zou Super Mario 64 Land in eerste instantie in december uitbrengen, maar bracht de mod dit weekend onverwachts vervroegd uit. Om de mod te spelen, hebben gebruikers wel een rom-bestand van de originele Super Mario 64-game nodig. Deze kunnen spelers vervolgens via een website handmatig patchen met het modbestand. De resulterende rom kan vervolgens gespeeld worden met een Nintendo 64-emulator.