Fan brengt DirectX 12-versie van Super Mario 64 uit

Dit weekend is een onofficiële, native DirectX 12-versie van Super Mario 64 verschenen. De port kan overweg met 4k-resoluties en moderne controllers als die van de Xbox One. Wie de Windows 10-versie heeft gemaakt, is onduidelijk.

Volgens VideoGamesChronicle is de pc-versie gemaakt door een niet nader genoemde fan, die gebruik maakte van de in 2019 gedecompileerde source code van het spel. Het voordeel van de native versie is dat deze op meerdere resoluties werkt, zoals ultra-widescreen en 4k. Het spel is uitgebracht als .exe-bestand en is meteen te spelen.

Super Mario 64 werd in 1996 uitgebracht voor de Nintendo 64. Hoewel de game werd ontwikkeld voor de M-vormige controller van die console, kan de onlangs uitgebrachte port ook overweg met moderne controllers zoals die van de Xbox One. Door middel van software als Reshade, zouden moderne visuele effecten als bloom en raytracing te gebruiken zijn in de nieuwe versie. Wel merken gebruikers op dat het spel niet lekker werkt op hogere framerates. Een vloeiende ervaring met meer dan 60 fps zoals moderne gamers gewend zijn, is bij deze port dus niet aan te raden.