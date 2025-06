Decompilatie N64-game Perfect Dark is 'vrijwel klaar', wat ports mogelijk maakt

Een decompilatieproject dat zich richt op de Nintendo 64-game Perfect Dark is vrijwel klaar. De ontwikkelaar heeft de game nagebootst in de programmeertaal C en wanneer die door dezelfde compiler gehaald wordt die voor de N64-game gebruikt is, ontstaat dezelfde output.

Een belangrijk element bij dit soort projecten is dat alleen de code van de game wordt nagebootst. Als dit werk volledig is afgerond, dan heeft de ontwikkelaar een versie van de game gemaakt die, door de openbaarheid van zijn broncode, makkelijk geport, gepatcht en gemod kan worden. Spelers moeten bij zo'n port nog wel zelf een rom van de originele Perfect Dark aanleveren. Het project kan daar dan assets als textures en geluidsbestanden uit halen om te gebruiken bij het draaien van de game.

Dat het project klaar is, betekent niet dat de game meteen speelbaar is. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, eveneens voor de Nintendo 64, kreeg dezelfde behandeling. Een kleine vier maanden nadat de decompilatie van de game klaar was, kwam er een pc-port. Zo'n pc-port zou met de decompilatie ook voor Perfect Dark kunnen verschijnen.

Dat het werk 'vrijwel klaar' is en niet volledig klaar, is volgens Ryan Dwyer, de ontwikkelaar achter het project, niet zo'n punt. Donderdag voegde hij aan de readme van het project toe: "De ntsc-1.0- en ntsc-final-versies zijn volledig gedecompileerd, maar een handvol functies zijn nog niet byte-matching ondanks dat ze functioneel hetzelfde zijn. De statuspagina toont ze nog niet als 100 procent af omdat die alleen overeenkomende functies telt."

Naast Perfect Dark en Ocarina of Time is er ook een decompilatieproject van Super Mario 64. Dat leidde bijvoorbeeld tot een pc-port van die game met raytracing. De Zelda-decompilatoren werken overigens ook aan een Majora's Mask-decompilatie, die voor zo'n 70 procent af is. Dergelijke projecten trachten de illegaliteit te vermijden doordat ze niet de code van Nintendo verspreiden, maar zelf geschreven, functioneel identieke code. Vooralsnog worden dit soort projecten niet offline gehaald, ook niet enkele jaren na dato.

Uit de oude doos: de eerste missie van Perfect Dark (2000)