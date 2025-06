AMS-IX verwerkt voor het eerst meer dan 11Tbit/s aan internetverkeer

Internetknooppunt Amsterdam Internet Exchange verwerkte zondagavond rond 20.00 uur voor het eerst meer dan 11Tbit/s aan data. De laatste mijlpaal, die van 10Tbit/s, werd in april vorig jaar bereikt. De stijging heeft deels met seizoenseffecten te maken.

De periode tussen het halen van de records van 10 tot 11Tbit/s was langer dan de Tbit/s-periodes tussen 6Tbit/s en 10Tbit/s. Zeker de laatste recordsprongen volgden elkaar snel op door de coronamaatregelen, waardoor mensen meer binnen zaten en meer gebruikmaakten van internet. Het goede weer van het afgelopen jaar en het einde van de coronamaatregelen zorgden ervoor dat de jaarlijkse groei terug zakte van veertig procent tot twintig procent, stelt AMS-IX.

Het internetknooppunt naderde in januari al dicht de 11Tbit/s, maar kwam toen niet verder dan 10,95Tbit/s. Maar door 'de koude herfstdagen' en de rustige zondag kon de mijlpaal op 16 oktober wel worden bereikt. Netwerken hebben daarnaast hun poortcapaciteit geüpgraded, waardoor zij meer verkeer kunnen afhandelen. Dit heeft er ook aan bijgedragen. 11Tbit/s staat volgens AMS-IX gelijk aan het gelijktijdig streamen van 2,2 miljoen 1080p-video's of 440.000 4k-video's, bijna zes miljoen TikTok-streams of 55 miljoen Minecraft-gamers.