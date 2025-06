Internetknooppunt AMS-IX verwerkt voor het eerst 12Tbit/s aan internetverkeer

De Amsterdam Internet Exchange, oftewel AMS-IX, heeft op zondag 18 februari rond 19.30 uur 12 terabit per seconde aan data verwerkt. Nooit eerder werd er zoveel internet tegelijk gebruikt, aldus het internetknooppunt.

Dat er zondag een recordpiek aan internet gebruikt werd, heeft mogelijk te maken met het regenachtige weer die dag. Het tijdstip van half 8 in de avond is volgens AMS-IX bovendien 'typisch het moment dat mensen tijd binnenshuis doorbrengen en gebruikmaken van internetdiensten, vooral in de winter'.

Het dataverkeer via het Amsterdamse internetknooppunt neemt al jarenlang toe. Het vorige record dateert uit oktober 2022. Toen verwerkte het internetknooppunt voor het eerst 11Tbit/s aan data. Een jaar eerder lag de mijlpaal op 10Tbit/s. In 2010 ging AMS-IX voor het eerst door de grens van 1Tbit/s.

AMS-IX viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Het internetknooppunt werd in 1994 opgericht en is uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld. Techgiganten zoals Apple, Google, Microsoft, Meta en Amazon maken gebruik van het knooppunt.