Internetknooppunt AMS-IX viert dertigste verjaardag

De Amsterdam Internet Exchange bestaat dertig jaar. De AMS-IX werd in 1994 opgericht en is inmiddels een van de grootste internetknooppunten ter wereld. Het wordt gebruikt door grote bedrijven zoals Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft, Netflix en TikTok.

De AMS-IX begon in 1994 als een samenwerkingsverband van verschillende Amsterdamse instituten die onderling informatie wilden kunnen uitwisselen. Partijen als Nikhef, SARA, het CWI, SURFnet en NLnet waren een paar van de eerste die die samenwerking aangingen. Inmiddels is het knooppunt uitgebreid met drie mobiele knooppunten: de Global Roaming Exchange, de Mobile Data Exchange en de Internetwork Packet Exchange. Momenteel heeft AMS-IX een piekverkeer van bijna 12 terabit per seconde.

Wereldwijd vertegenwoordigt de AMS-IX veertien internetknooppunten die in steden in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Afrika en de VS zijn gevestigd. In Nederland heeft het bedrijf apparatuur in zestien verschillende datacenters in en rondom Amsterdam en in Zuid-Holland. De organisatie is volop bezig met het vervangen van de switches in deze vestigingen, wat het energiegebruik aanzienlijk moet terugdringen.