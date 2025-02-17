Bouwbedrijf Heijmans bouwt datacenter in Noord-Holland, houdt locatie geheim

Bouwbedrijf Heijmans gaat een nieuw datacenter bouwen in Noord-Holland. Het complex zal 11.000 vierkante meter groot zijn en wordt in oktober 2026 opgeleverd. Waar het datacenter precies komt te staan en wie de opdrachtgever is blijft geheim.

Een woordvoerder van bouwbedrijf Heijmans vertelt aan het Noordhollands Dagblad dat het bedrijf de maatregelen neemt uit ‘veiligheidsoverwegingen’. "Het gebeurt bij datacenters dat bouwbedrijven gehackt worden", zegt de woordvoerder. "De hackers denken dan bij de bouwbedrijven bepaalde gegevens te kunnen achterhalen. Dat willen we voorkomen." Het bouwproject zou een omzet van 96 miljoen euro genereren voor Heijmans. Heijmans zal het nieuwe datacenter volgens het Noordhollands Dagblad ook aansluiten op een lokaal warmtenet.