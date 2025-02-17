Bouwbedrijf Heijmans bouwt datacenter in Noord-Holland, houdt locatie geheim

Bouwbedrijf Heijmans gaat een nieuw datacenter bouwen in Noord-Holland. Het complex zal 11.000 vierkante meter groot zijn en wordt in oktober 2026 opgeleverd. Waar het datacenter precies komt te staan en wie de opdrachtgever is blijft geheim.

Een woordvoerder van bouwbedrijf Heijmans vertelt aan het Noordhollands Dagblad dat het bedrijf de maatregelen neemt uit ‘veiligheidsoverwegingen’. "Het gebeurt bij datacenters dat bouwbedrijven gehackt worden", zegt de woordvoerder. "De hackers denken dan bij de bouwbedrijven bepaalde gegevens te kunnen achterhalen. Dat willen we voorkomen." Het bouwproject zou een omzet van 96 miljoen euro genereren voor Heijmans. Heijmans zal het nieuwe datacenter volgens het Noordhollands Dagblad ook aansluiten op een lokaal warmtenet.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 17-02-2025 12:57
170 • submitter: Technomania

17-02-2025 • 12:57

170

Submitter: Technomania

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Reacties (170)

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Javah 17 februari 2025 14:01
Is gewoon van Microsoft aan de A7. Naast de tweede uitbreiding die net klaar is. In Jun 2024 is daar de vergunning voor afgegeven. En dat duurt even voordat dat in een opdracht is omgezet.


https://www.raadvanstate....n/@144124/202207134-1-r1/
supersnathan94
@Javah17 februari 2025 16:22
Nou inderdaad zeg. 1+1=3 zeggen ze dan:

https://www.agraaf.nl/art...ond-nabij-hollands-kroon/

Gaat dus om het 51 hectare "deelgebied B1" ten noorden van "Het Venster" (waar MS al een datacentrum heeft staan wat net af is)

https://www.hollandskroon.nl/ontwikkelingen/datacenters/
https://www.demeerpeen.nl...g-in-middenmeer-verleend/
https://www.nhnieuws.nl/n...eid-deuren-van-datacenter

edit: deze partijen gaan overigens al jaren terug samen:

https://www.microsoft.com...ring-azure-en-netherlands

Is dus helemaal niet gek dat dit het wordt.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 17 februari 2025 16:24]

sokrates99 @supersnathan9418 februari 2025 09:08
Niet ondenkbaar, maar ook geen feit . Het datacenter van Microsoft was in 2024 al bijna afgebouwd. Daar ging de procedure bij de RvS ook over: het project was al grotendeels gebouwd zonder vergunning van de provincie. Bovendien worden er meer datacenters gebouwd in de provincie. Die linkjes bewijzen verder helemaal niks, behalve dat Heijmans Azure gebruikt in werkprocessen.

[Reactie gewijzigd door sokrates99 op 18 februari 2025 09:30]

supersnathan94
@sokrates9918 februari 2025 14:12
Die linkjes bewijzen verder helemaal niks, behalve dat Heijmans Azure gebruikt in werkprocessen.
Nee hoho. Heijmans is MicroSoft Partner. Dat is iets anders dan “we gebruiken MS”

De partnerovereenkomst houdt in dat er wederzijdse preferred supplier overeenkomsten zijn gemaakt.
Daar ging de procedure bij de RvS ook over: het project was al grotendeels gebouwd zonder vergunning van de provincie.
Heel normaal. De provincie had al een gedoogvergunning afgegeven. Dan kun je wel starten met bouwen op eigen risico, maar risico is dan wel dat je wordt teruggefloten als de procedure verder niet helemaal soepel verloopt.
Piemol @Javah17 februari 2025 16:46
Het niet prijsgeven van de bouwlocatie gaat hackers er van weerhouden om hackpogingen op het bouwbedrijf uit te voeren.

Volgens mij zijn ze vergeten af te sluiten met "[/sarcasm]".
gooos @Piemol17 februari 2025 19:13
Inderdaad - bovendien lijkt het me ook interessanter om de bedrijven te hacken die de installaties, het interieur en de connecties komen aanbrengen. Puur de layout van het gebouw lijkt me nog niet eens het noodzakelijkste om in handen te hebben als je kwaad van plan bent.
To_Tall @gooos18 februari 2025 08:19
Staat natuurlijk veel meer dan blauwdrukken van gebouwen. Heijmans doet veel meer dan alleen een pand bouwen.

Zo beheren ze ook diverse wegen. En dus ook de infra die in de wegen leggen. Gebouw automation. En nog veel meer. Die in hun eigen cloud hangt.
Nas T @Piemol17 februari 2025 19:40
Ik vind het ook vreemd ... ik kan me niet voorstellen dat een hacker gaat inbreken bij adres x, maar wel bij persoon y of bedrijf z. En bedrijf z geeft nu net aan dat ze niet gehackt willen worden. Of is er straks een plottwist en is dit vooropgezet spel?
Aldy @Javah17 februari 2025 16:21
Of niet, want als het dit project betreft, hoef je daar niet geheimzinnig over te doen.
renecl @Javah17 februari 2025 20:06
Gelukkig dat Hackers dat niet kunnen achterhalen ;-)
j0eyv @Javah17 februari 2025 22:50
Super nieuws! AZ West Europa is nagenoeg vol dus ik kan niet wachten.
Stronk @Javah18 februari 2025 09:05
Haha dit is hilarisch. Super geheim man, locatie al gedeeld door een willekeurige Tweaker. O-)
Tommy-D @Javah19 februari 2025 05:34
Hmm, volgens het NHD gaat het om de Lucasweg 35 te Haarlem, naast Iron Mountain. Maar ook dat is weer een vermoeden staat er.
https://www.noordhollands...-in-haarlem/41889036.html

[Reactie gewijzigd door Tommy-D op 19 februari 2025 05:42]

Wesley-groet @Javah19 februari 2025 08:24
Komt in Haarlem..
UTMachine 17 februari 2025 12:59
Was het niet slimmer om het helemaal niet openbaar te maken? :)
wildhagen
@UTMachine17 februari 2025 13:03
Mjah, niet heel praktisch. Het is niet alsof een bouwkraan of wat die een grote blokkendoos aan het bouwen zijn niet opvalt in de omgeving ;)

En een bouwvergunning is volgens mij ook openbaar, want je moet de plannen in kunnen zien en er eventueel bezwaar tegen kunnen maken enzo.

Dan kan je het net zo goed meteen maar melden.
DNN!S @wildhagen17 februari 2025 13:21
Ik denk dat je het kunt vergelijken met Google destijds in Groningen. Op papier of op de werkvloer mocht niemand de naam Google gebruiken en was er speciaal een bedrijf tussen gezet op wiens naam alle vergunningen en contracten werden gezet. Er stonden zelfs boetes op het uitspreken van Google, maar iedereen wist dat het zo was....
B_FORCE @DNN!S17 februari 2025 13:51
Als dit zonder te overdrijven zo overduidelijk was, houd dat juridisch toch geen stand?
Dan hebben boetes ook geen zin.
Nystran @B_FORCE17 februari 2025 22:10
Als dit zonder te overdrijven zo overduidelijk was, houd dat juridisch toch geen stand?
Dan hebben boetes ook geen zin.
Je koppelt die twee zinnen aan elkaar. Dat is niet terecht.
Als ik zeker weet dat er onterecht een boete op de mat valt wanneer "Google" zeg, dan bedenk ik me wel twee keer. Ik heb geen zin om een rechtzaak te voeren, winkans maakt niet uit.
Memori @DNN!S17 februari 2025 14:00
Het Eemshaven project van 2014? Omringt door schandalen. Omkoping. Oplichting. Misleiding. Om nog maar niet te spreken over het oplichten van (onder)aannemers van de bouw waarvan de rechtzaken nog steeds lopen.
DNN!S @Memori17 februari 2025 14:07
Dat inderdaad. Ik was al even op zoek naar een artikel wat ik eens las dat zelfs de overheid pas ver na de grondoverdracht hoorde dat het om Google ging, maar kan die nu niet zo snel vinden.
RogerWilco2 @Memori18 februari 2025 16:04
Bedankt voor de links. Klinkt inderdaad behoorlijk corrupt allemaal.
Tozz @DNN!S17 februari 2025 15:07
Woofie!
TheekAzzaBreek @wildhagen17 februari 2025 14:18
Er staan wel een boel bouwkranen naast blokkendozen, naar er zijn maar 6 warmtenetten in Noord Holland. Dat maakt de zoektocht een stuk makkelijker.
Paul @TheekAzzaBreek17 februari 2025 14:29
Delen van Tilburg zijn voor stadsverwarming aangesloten op de Amercentrale, hemelsbreed zo'n 25km van Tilburg vandaan. Met één keer een straal van 25km kun je al een significant deel van Noord Holland bereiken, met zes van die cirkels kom je een heel eind om de hele provincie te bedekken.

Niet dat 25km aan leidingen (en de benodigde pompstations) goedkoop is, maar als je je grootste afvalproduct kunt verkopen ipv weggooien dan valt daar wel een berekening of twee aan te wijden :)

Ik bedoel er vooral mee te zeggen dat dit nieuwe datacenter niet per se vlak bij een van die warmtenetten hoeft te staan.
morphje @Paul19 februari 2025 14:30
Behalve klein probleempje dat de meest zinnige bijdrage aan het warmtenet (hoge temperatuur restwarmte) nu stopgezet wordt en aangevuld moet worden met lage temperatuur alternatieven

https://www.bjmgerard.nl/...an-amer-warmtenet-wat-nu/
sokrates99 @TheekAzzaBreek18 februari 2025 09:49
Als je het persbericht leest, dan staat er dat "Het datacenter wordt voorbereid op een koppeling van een lokaal warmtenet". Het kan dus ook een toekomstig warmtenet zijn.
https://www.heijmans.nl/n...et-bouw-nieuw-datacenter/https://www.heijmans.nl/n...et-bouw-nieuw-datacenter/
kodak
@wildhagen17 februari 2025 14:20
Volgens het persbericht / de marketing zijn de benodigde vergunningen inmiddels verleend. Het zal me niets verbazen als hun woordvoerder geen benul heeft wat openbaar is en het geheim houden vooral gaat om het vanwege het contract niet mogen noemen wie de gebruiker gaat worden.

[Reactie gewijzigd door kodak op 17 februari 2025 14:44]

Aldy @kodak17 februari 2025 16:33
Het staat er niet letterlijk, maar als je het bericht interpreteert zal je best eens gelijk kunnen hebben en is het een project waar alle vergunningen al verleend zijn.
Ik ga er voor het gemak vanuit dat de woordvoerder overvallen is met de vragen van het NH Dagblad en niet wist wat hij wel en niet kon vertellen.
Oon @wildhagen17 februari 2025 14:17
Dat is onzin. Als je niks zegt dan zien mensen dat er een groot gebouw gebouwd wordt, helemaal niet vreemd in deze tijd. Nu er wél wat gezegd is trekt dat meteen alle aandacht en wordt iedere nieuwe industriële bouw onder de loep genomen.

De kans dat de lokatie van dit blijkbaar gevoelige datacenter gaat lekken is nu alleen maar groter omdat er de aandacht op gevestigd is.
lenwar
@wildhagen17 februari 2025 13:06
Misschien wordt het een ondergronds rekencentrum. Dan zie je alleen heel veel wagens op en af rijden ;)

Edit: Het was als grapje bedoelt :)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 17 februari 2025 14:13]

kodak
@lenwar17 februari 2025 14:01
In de westelijke provincies is er in Nederland nauwelijks grond waar je zonder duidelijke open put in de grond kan bouwen en zeker niet met deze omvang.
YopY @kodak17 februari 2025 14:30
Daarnaast, dat ligt al snel allemaal onder de zeespiegel / grondwaterpeil, da's erg lastig om droog te houden (vandaar dat er ook relatief weinig kelders in Nederland zijn. Wat wel jammer is, een kelder is prima voor opslag van spullies / voedsel / bier / etc als het maar droog is)
rud @YopY17 februari 2025 14:55
Bij nieuwbouw kan je al heel lang gegarandeerd waterdichte kelders realiseren. Dat doen ze door de kelders uit 1 stuk beton te gieten. Zie bijvoorbeeld https://sterkbetonkelders.nl/prefab-kelder/
JayPe @rud17 februari 2025 16:39
En dan gaat ineens de kelder drijven
rud @JayPe17 februari 2025 16:47
Nee, want het gewicht van de woning zelf is vele malen groter dan de opdrijvende kracht.
Aldy @lenwar17 februari 2025 13:32
Misschien wordt het een ondergronds rekencentrum. Dan zie je alleen heel veel wagens op en af rijden
Dan staan er nog steeds kranen bij de bouw en een bouwvergunning is ook nog steeds nodig. Omdat er ook verkeer extra gegenereerd wordt (zeker tijdens de bouw) heb je ook nog een omgevingsvergunning nodig. Het enige dat je geheim kunt houden is wie de opdrachtgever is.

Edit: woord toegevoegd

[Reactie gewijzigd door Aldy op 17 februari 2025 13:33]

ToolBee @wildhagen18 februari 2025 02:11
Een datacenter is net zo normaal als een disrtibutiecentrum tegenwoordig.
Carfanatic @UTMachine17 februari 2025 13:43
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming. Een projekt dat €96 miljoen omzet oplevert zal dan wel gemeld moeten worden.
bamboe @Carfanatic17 februari 2025 14:02
Waarschijnlijk wel, maar de locatie van het bouw project hoeft niet gemeld te worden. Als Zo'n groot bouw bedrijf kan je echt wel een blokkendoos bouwen ergens op een bedrijventerrein zonder dat iemand door heeft dat het om een data center gaat. Gezien het word aangesloten op een warmtenet gaat het om een indistrueel bedrijven terrein anders is de kans klein dat er een warmte net is. Ook als ze het echt geheim willen houden dan maak je express een fout in het benoemen van de provincie en niemand die dat door heeft.
litebyte @UTMachine17 februari 2025 13:18
Je hebt met allerlei gemeentelijke regelgeving, verplicht informeren en eventuele toekomstige zienswijzen te maken. Dus waarom je als onderneming probeert met dit excuus de bouw van een datacenter te verbergen is nogal vreemd.
mjtdevries @litebyte17 februari 2025 13:20
Ze proberen niet de bouw te verbergen, maar wie de opdrachtgever is.
Aldy @mjtdevries17 februari 2025 13:35
In de tekst van het artikel staat dat ze ook de plek geheim willen houden. En dat lijkt mij onmogelijk, o.a. door de bouwvergunning.
FreezeXJ @Aldy17 februari 2025 16:04
Dat zal, maar die wordt gewoon lokaal behandeld, en kan best op naam van Heijmans aangevraagd worden voor 'een blokkendoos met grootte X en type Y'. Daar hoef je niet op te zetten dat het uiteindelijk voor Microsoft is die er een datacenter van maakt.
Aldy @FreezeXJ17 februari 2025 16:09
Nee, je moet altijd de bestemming voor die blokkendoos benoemen. Dit is van belang voor het bestemmingsplan en voor een datacentrum is ook nog een behoorlijke dosis energie nodig. Wat betreft de naam van de opdrachtgever zijn er tig mogelijkheden om die geheim te houden.
litebyte @Aldy17 februari 2025 18:21
Exact, ik denk dat het eerder te maken heeft om (grote) politieke ofwel burgelijke protesten zo lang mogelijk uit te stellen als het in de betreffende gemeente (vroeg) bekend wordt. Net als eerder met plannen voor datadozen in diverse andere gemeenten.

Dus proberen om het zo laat mogelijk te openbaren met allerlei excuses
i7x @mjtdevries17 februari 2025 13:33
Ja maar het punt is zo’n belachelijk excuus over “hackers”—kom op zeg. Kunt toch gewoon zeggen het is vertrouwelijk en klaar, ipv zo’n vaag verhaal eromheen dat niemand serieus kan nemen.
Llopigat
@i7x17 februari 2025 14:19
Bovendien is de lokatie nou niet echt iets belangrijks voor hackers. Ja, je kan er fysiek infiltreren maar dat is maar een van de vele methoden.

Bij de meeste hacks is er niemand op lokatie geweest.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 februari 2025 14:19]

CH4OS @mjtdevries17 februari 2025 13:39
Aan je taalgebruik te zien dat ik het laatste.
Wat heeft dat ermee te maken? :? En als taalgebruik daadwerkelijk een ding is, dan denk ik dat deze zin die ik citeer ook wel even wat aandacht/correcties verdient. ;)
mjtdevries @CH4OS17 februari 2025 14:26
Omdat iemand die bij een bedrijf als Heijmans zou werken niet zou reageren met "zo'n verhaal eromheen dat niemand serieus kan nemen"
Dan zou zo iemand zeggen dat "niemand in de bouw wereld serieus kan nemen".
BlacKstaR- @UTMachine17 februari 2025 13:03
Beursgenoteerd bedrijf staat plus 1.2% op dit moment. Denk toch dat stijging koersprijs weegt boven gehackt worden :)
goldrnr @UTMachine17 februari 2025 13:46
Heijmans is een genoteerd bedrijf aan de beurs, dit zal wel vallen onder dingen die ze bekend moeten maken :)
Dark Angel 58 @UTMachine17 februari 2025 14:01
inderdaad... de sukkels...
Want het is erg makkelijk om die locatie achter te halen. Je parkeert bij bouwbedrijf... en wachten tot iemand (eigenaar of mede verantwoordelijke persoon of projectleider) naar bouwterrein gaat... je volgt die auto... of gps zender te plaatsen... en bingo!

Locatie geheim te houden is echt achterhaald :')
Journalisten, veel succes!
VanguardWR @Dark Angel 5817 februari 2025 14:05
Ik kan het zo vertellen. Kans 99.99% dat het datacenter naast het laatst gebouwde datacenter komt. Waarom? Omdat ze daar aan het sonderen, slopen, uitzetten en aan bouwrijp aan het maken zijn…
evers97 @Dark Angel 5817 februari 2025 20:21
Alle vergunningen zijn ook publiekelijk. Half uur op internet onderzoek doen en je weet zo waar het gebouwd wordt. Ze trekken nu juist alle aandacht naar zich toe, heel dom dit van Heijmans
DigitalExorcist @UTMachine17 februari 2025 13:02
Tsja. Je nodigt nu die hackers alleen maar uit om harder te werken en álles te kunnen achterhalen ;)
Yzord 17 februari 2025 13:08
Dus je houdt de locatie geheim want je wilt niet dat men achter de locatie komt, maar hangt het vervolgens wel aan de grote klok? Ook dat het in noord-Holland is en dat het 11.000 vierkante meter groot gaat worden.

Schiet mij maar lek, maar die locatie is binnen no time bekend. Dus wat hier nu de bedoeling van is.
Dograver @Yzord17 februari 2025 13:34
In Noord Holland had een aantal jaar geleden de bouw van een nieuw DC een behoorlijk vies luchtje omdat de lokale overheid aldaar op valse voorwendselen complete windmolenparken uit de grond liet stampen. Onder het mom van, met dit park voorzien we x huishoudens van stroom, bleek al die opgewekte stroom voornamelijk naar het datacenter van Microsoft te gaan. Dus uiteindelijk ging een bak gemeentegeld en subsidie (wat natuurlijk bedoeld is/was voor jou en mij bij wijze van) richting zo'n grote slurper als MS.

Dit heeft landelijk het nieuws gehaald, ik begrijp wel dat de bouw van een nieuw DC ergens dus een beetje argwanend wordt ontvangen. Zeker in die contreien.

https://nos.nl/artikel/23...naar-datacenter-microsoft
MSalters @Dograver17 februari 2025 13:50
"Stroom voo X huishoudens" is gewoon een media-versimpeling van MWh. De gemiddelde media-consument weet nauwelijks het verschil tussen een MW en een MWh, dus dat is niet echt onredelijk.

En nee, die windmolenparken worden doorgaan niet aangelegd door gemeentes, en waar dat incidenteel wel het geval is zijn de opbrengsten natuurlijk ook voor die gemeente.
rubenkemp @MSalters17 februari 2025 15:21
Afhankelijk van welke woorden er zijn gebruikt in de berichtgeving vanuit de gemeente kan hier natuurlijk wel sprake geweest zijn van (enigzins moedwillige) misinformatie. Bijvoorbeeld 'hier ontwikkelt de gemeente groene stroom voor u ...'.

De gemeente kan in bovenstaand scenario weldegelijk de grond in bezit hebben gehad, en wellicht meer dan alleen de gebruikelijke plan- en bemiddelingskosten hebben 'geïnvesteerd'.

Het is maar net welke politieke kleuren er aanwezig zijn in de gemeenteraad en of op semitransparante wijze dealtjes worden gesloten, alles onder mom van 'gemeenschapszin', of een datacentrum met open armen wordt ontvangen.

Zie bijvoorbeeld: https://eekerpolder.nl/
Op steenworp afstand van energieintensieve industrie in Veendam. Dat is geen toeval. En natuurlijk de grondprijs en nabije aansluiting op het hoofdnet. Maar dat zijn beide ook 'gemaakte' omstandigheden, in deze situatie hoofdzakelijk door provincie (over vele decennia) en meer recent RWE.
m_snel @rubenkemp17 februari 2025 16:11
Het maakt mij vrij weinig uit waar mijn groene stroom vandaan komt, en hoe verder af van mijn huis hoe beter.
Het lijkt me misplaatste verontwaardiging.
Of is het zo gebracht omdat de buurtbewoners anders nog meer zouden protesteren.
jpfx @Yzord17 februari 2025 13:16
Precies dat. Ze maken zichzelf op deze manier JUIST kwetsbaar, omdat bij hun gegevens zijn te vinden over de locatie (als er iemand is die zich niet aan de strikte regels houdt).

Overigens is het veelal zal dat het project een fictieve naam krijgt, en dat alle data verplicht op een bepaalde cloud-dienst (van de opdrachtgever) moet worden geplaatst (en er niets in-house mag worden opgeslagen).
laptopleon @jpfx17 februari 2025 13:36
Het ‘kwetsbaar’ is er met de haren bijgesleept, om het interessanter te doen lijken. Kijk eens hoe bijzonder wij zijn. Als je daar echt zo bang voor bent, ga je dit niet zelf op deze manier aankondigen in een persbericht.
blorf @Yzord17 februari 2025 13:22
Je hebt kans dat ze het doen om te voorkomen dat mensen zich daar aan een ketting gaan leggen. Ze komen er wel achter. 8-)
jeroen3 @Yzord17 februari 2025 13:28
Voorkomen dat er een protestcamping op de locatie ontstaat.
mjtdevries @Yzord17 februari 2025 13:26
Ik zie geen indicatie dat zij het aan de grote klok hebben gehangen. Het gaat immers niet om een persbericht van Heijmans, maar een artikel van dat dagblad.

Waarschijnlijk heeft dat dagblad bij een gemeente of de provincie gezien dat Heijmans toestemming heeft gekregen voor de bouw en hebben ze om een toelichting gevraagd.
Ze kunnen niet ontkennen dat ze die toestemming hebben, maar kunnen wel aangeven dat ze niet willen vertellen wie hun opdrachtgever is en waarom ze dat niet vertellen.
Mathijs Kok @mjtdevries17 februari 2025 13:58
Inderdaad. Heymans heeft niets bekend gemaakt maar wil aan een krant niet zeggen waar ze gaan bouwen. Heel normaal, niets aan de hand. Hier denkt iedereen meteen dat Heymans het bekend heeft gemaakt.

Storm in een theekopje.
Llopigat
@Mathijs Kok17 februari 2025 14:16
Sowieso zijn vergunningsaanvragen openbaar dus het is niet echt te verbergen.
Ruben279 @mjtdevries17 februari 2025 14:55
Heijmans heeft het bericht zelf op hun website geplaatst -> https://www.heijmans.nl/n...et-bouw-nieuw-datacenter/
Aldy @mjtdevries17 februari 2025 16:13
Waarschijnlijk heeft dat dagblad bij een gemeente of de provincie gezien dat Heijmans toestemming heeft gekregen voor de bouw en hebben ze om een toelichting gevraagd.
Zo werkt dit niet. Als er toestemming is gegeven, dan is er een bouwvergunning afgegeven en die bouwvergunning is openbaar en daar staat ook de locatie op. Er wordt nooit gezegd door een gemeente dat een bedrijf mag bouwen en we zullen later wel zien waar dat is.
mjtdevries @Aldy17 februari 2025 17:47
Dat beweer ik ook nergens.
Aldy @mjtdevries17 februari 2025 17:53
Je hoeft dit ook niet te beweren, dat volgt uit het artikel. Als het is zoals jij schrijft, dan is er een locatie bekend, want er is een bouwvergunning. Daar ga je met je hypothese aan voorbij.
Jij bent niet de enige die raadt, dat doet iedereen, ik ook. Dus het woord 'hypothese' is op iedereen van toepassing. :)
mjtdevries @Aldy17 februari 2025 18:03
Ah, nu begrijp ik wat je bedoelt.
Ja dan zou het wel logisch zijn dat het dagblad al weet wat de lokatie is en dan zouden ze dat niet vragen en er dus geen antwoord op ontvangen om te publiceren.

Overigens snap ik niet dat iedereen die locatie zo belangrijk vind. 100x100m is geen groot gebouw. Rondom Schiphol zie ik continu gebouwen met een dergelijke grootte uit de grond gestampt worden.
RVervuurt 17 februari 2025 13:01
Hoe lang is 11.000m2 datacenter nou echt geheim?
morphje @RVervuurt17 februari 2025 13:11
Een gebouw van netto 100x110 meter, plus kantoren, plus parkeerterrein. Pak em beet 2 hectare in totaal.

Dat is echt niet heel erg groot. Ik denk dat je dat nog best lang geheim kan houden, de meeste opslagloodsen zijn al veel groter dan dat. Het meta ding zou in totaal 160 hectare in beslag nemen.
laptopleon @morphje17 februari 2025 13:34
Vier voetbalvelden, niet ver van het stedelijk gebied want aansluiting op warmtenet, is niet te verstoppen. Zodra de bouw begint zal er toch minimaal een bouwhek omheen moeten en dan is het gauw klaar met het geheimhouden.

Afgezien daarvan lijkt me dat de gemeente toch iets van een voornemen vergunning te verlenen zal moeten publiceren, met ruimte voor bewaartermijn, al wordt daar nogal eens mee gesjoemeld door gemeentes. Zoveel bouwprojecten van 2 ha zijn er niet.

Zoveel warmtenetten zijn er trouwens ook niet in Noord-Holland, lijkt me?
morphje @laptopleon17 februari 2025 14:41
Een voetbalveld is 0,7 hectare plus de ruimte naast de zijlijn. Dus at best zijn het 3 voetbalvelden, maar ja een voetbalveld is groot als je snel moet rennen naar de andere kant, maar hoe groot is dat veld nou werkelijk als vergelijkt met een wandeling over 100 meter zandpad in de veluwe? Hoe groot is de lokale jumbo met parkeer terrein? Perspectief is belangrijk.

Ander persepctief dan. De lokale brandweerkazerne. 5000 m2 grond. Nu afgebroken en straks een flat met 60-80 woningen. (of meer). Dan is die 2 hectare ook niet zovee meer. Willekeurig graasveld met koeien naast de snelweg? Honderden hectares. Als daar 2 hectare is afgezet valt dat echt niet op.

Afstand tot warmtenet? Hier leggen ze 80km buis aan om restwarmte van rotterdam naar leiden te transporteren. Warmtenetten geloven blijkbaar niet in de wetten van de thermodynamica of uberhaupt logica als ik het zo mag aanschouwen.
laptopleon @morphje17 februari 2025 17:40
Nog even zitten kijken er er zijn best nog aardig wat warmtenetten, maar ze zetten wel grotendeels op een kluitje. Ik gok op omgeving net buiten Amsterdam / Alkmaar, ook omdat Amsterdam een internetknooppunt is.
Willekeurig graasveld met koeien naast de snelweg? Honderden hectares. Als daar 2 hectare is afgezet valt dat echt niet op.
Ik komt uit de agrarische hoek. Dit is echt te ruim geschat. CBS etc hebben zo te zien geen cijfers over graslandperceel, maar ik denk niet dat er één perceel in Nederland van een boer is waar koeien grazen, wat 100+ ha is. Een gemiddeld boerenbedrijf is maar 35 ha. Een melkveebedrijf 60. Alleen een handjevol allergrootste bedrijven heeft 400+ ha. Een perceel van 10 ha is al groot.

Misschien denk je aan een natuurgebied zoals de Hellegastplaten, waar oerrunderen grazen, maar dat is geen boerenbedrijf, dat zijn geen gewone koeien en dat is geen grasland.
morphje @laptopleon17 februari 2025 20:27
De percelen zijn ook niet in bezit van de boeren, ze pachten ze vooral. Dus wat dat betreft heb je gelijk.

En ik zei, de graspercelen zijn honderden hectaren groot en dat kan je prima nameten op de kaart. Het is vrij normaal voor boerenbedrijven om veel grond te pachten om hun mest uit te rijden. De norm is immer 2 koeien per hectare. Boerenbedrijven met 200 koeien zijn vrij normaal en op 60 hectare kan je niet alle mest uitrijden. Dat verschil moet ergens vandaan komen.

Maar wederom het gaat om schaal. Neem bijvoorbeeld de zaanse golfclub. Dat gebied is al 35 hectare groot. Als de helft van de smalle strookje ten noordoosten daarvan afzet, dan heb je al 2 hectare. Dat valt niet zomaar op als je daar met 80km/uur voorbij sjeest, zeker niet als je bedenkt dat je langs honderden hectares aan grasperceel rijdt op dat moment.
laptopleon @morphje17 februari 2025 20:53
Lang niet alle koeienboeren hebben genoeg grond om alle mest zelf op uit te rijden, dat is nou net hun grootste probleem, voor nu de regels daarover elk jaar worden veranderd. Als boer krijg je vaak geld toe om mest af te nemen, dat zegt al genoeg.

Maar goed, een paar ha gras valt niemand op, dat klopt, tot er gebouwd wordt, dan wordt heel de buurt maandenlang vroeg wakker van de heimachines, vrachtwagens grond en bouwmateriaal, kranen en betonmolens…
CH4OS @morphje17 februari 2025 13:34
Parkeer terrein? Dat zal wel meevallen, uiteindelijk werken maar een paar mensen in een datacenter, om hardware verstoringen op te lossen. Kantoren zou ik er ook zo snel juist niet verwachten, hoogstens misschien iets in het pand of zo, voor een paar mensen, zeker geen apart gebouw ervoor, twee hectare ervoor opofferen is echt al veel te veel. Verwacht geen al te spannende dingen, beheer zal vooral vanaf afstand gedaan worden, om parkeer- en kantoorruimte op locatie tot een minimum te beperken en de praktisch bruikbare ruimte voor hardware juist te vergroten.
Aldy @CH4OS17 februari 2025 13:44
Een paar parkeerplaatsen voor vaste krachten voor het onderhoud en de bewaking en een paar parkeerplaatsen voor de incidentele bezoeker.
morphje @CH4OS17 februari 2025 14:30
Ik probeerde genereus te zijn met het aantal hectares. Want 2 hectare is namelijk al helemaal niet eens zoveel. 2 verdiepingen en een kleiner parkeerterrein en je kan die 11000 m2 plus voorzieningen nog wel in een hectare proppen ook.

Een hectare klinkt groot, maar als je echt gaat kijken dat het maar 100x100 meter is en je realiseert dat je lokale grote jumbo met parkeerterrein dat al inneemt, dan denk je er wel anders over. De lokale brandweerkazerne die net neergehaald hier, stond op een halve hectare. Daar komt straks een flatgebouw met 60-80 woningen op te staan.
Scriptkid @morphje17 februari 2025 13:27
idd,

met dit kleine formaat kan het zomaar KPN, of een andere hoster zijn.
Llopigat
@morphje17 februari 2025 14:20
Ik denk niet dat je dat geheim houdt. Zelfs als je een uitbouw van een meter aan je eigen huis wil plakken dan moet je al een vergunning vragen die in de krant wordt gezet. Voor zoiets zeker.

Wat ze wel kunnen doen is de naam van het bedrijf verbergen via een onderaannemer natuurlijk. Of een brievenbusmaatschappij ertussen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 februari 2025 14:21]

NatteSpetters @RVervuurt17 februari 2025 13:09
Ogen even goed openhouden voor borden/spandoeken van Heijmans ;)
djiwie @NatteSpetters17 februari 2025 13:23
Weet niet of ze dat hier doen, maar bij gevoelige projecten laten ze de borden en logo's echt wel achterwege hoor.
Aldy @djiwie17 februari 2025 13:37
Ze plakken zeker ook alle logo's van de auto's, de hesjes en de helmen af?
djiwie @Aldy17 februari 2025 17:07
Bij het bouwproject wat ik in mijn achterhoofd had met deze reactie: ja.
(Ging om een gebouw voor dierproeven waar nogal fanatieke activisten op aansloegen. Het bouwbedrijf in kwestie wilde zich daar dus absoluut niet profileren als de bouwer van het gebouw.)
Aldy @djiwie17 februari 2025 17:12
Dat is waarschijnlijk in de vorige eeuw geweest en de laatste die ik mij kan herinneren is TNO in Rijswijk. Als ik alle reacties gelezen heb, denk ik dat het lang niet zo geheimzinnig is als de woordvoerder deed voorkomen. Ik denk dat hij/zij een beetje overvallen is door het NH Dagblad met de betreffende vragen en niet wist wat wel en niet gezegd kon worden.
djiwie @Aldy18 februari 2025 16:54
Was idd BPRC in Rijswijk.

Denk dat je gelijk hebt, het zal wel loslopen in de praktijk.
Dark Angel 58 @NatteSpetters17 februari 2025 14:18
of een demonstrant met een bordje omhoog... "arresteer me als het Google is" :')
iemand kijkt met een verrekijker "verdomme!" en dan durven ze geen politie te sturen, want dat zou voor een demonstrant makkelijk te bevestigen als het inderdaad google is :P
Goeie grap ;)
fwp @RVervuurt17 februari 2025 13:33
Iemand zin om half uurtje op bagviewer te zoeken?
kodak
@RVervuurt17 februari 2025 15:05
In principe hebben de nodige bouwvergunningen en verbod om in bepaalde gebieden te mogen bouwen of geen grootverbruikers van energie (het verbruikt kennelijk 10 megawatt) meer toe te staan de bedoeling om transparant te zijn. Het bouwbedrijf stelt zelf dat ze de vergunningen inmiddels hebben, dus het is vreemd dat er niet bekend is waar ze gaan bouwen en hoe dat mogelijk is.

Het zal me niets verbazen als dit eigenlijk een herbouw op een locatie van een oud datacenter is.
sOid 17 februari 2025 13:01
"Het gebeurt bij datacenters dat bouwbedrijven gehackt worden", zegt de woordvoerder. "De hackers denken dan bij de bouwbedrijven bepaalde gegevens te kunnen achterhalen. Dat willen we voorkomen."
Wat een vreemde logica. Dat kan nu toch alsnog gebeuren? Het bouwbedrijf is immers bekend.
Daarnaast lijkt het me praktisch onmogelijk om de locatie van zoiets lang geheim te houden.

Juist door er zo geheimzinnig over te doen, kan ik me voorstellen dat mensen er nu extra in geïnteresseerd zijn.

Opmerkelijke communicatiestrategie.
kozue @sOid17 februari 2025 13:22
Tis sowieso een onzin reden. Hackers gaan niet fysiek naar je datacenter toe om daar binnen proberen te komen door de security lief aan te kijken of een pasje te vervalsen. Die krijgen gewoon toegang via het internet, en dan doet het er niet toe of ie in Noord Holland staat of in Timboektoe.
EzMe @kozue17 februari 2025 13:34
Vergis je niet, physical hacking is echt wel een ding. Bij een gerichte aanval kiezen hackers de weg van de minste weerstand en soms is dat niet via de digitale route. Zie ook https://www.orangecyberde...ed%20doors%20or%20lockers.

[Reactie gewijzigd door EzMe op 17 februari 2025 13:36]

memphis @EzMe17 februari 2025 14:14
En toch denk ik eerder dat het is om de overbezorgde burger. Het stroomnet zit vol, er is geen huis te vinden, en zo zijn er nog veel meer redenen bij de burger om dit tegen te houden en het grond beter in te zetten voor de burger. Het is immers met de plannen van die Google datacenter ook gelukt om het tegen te houden.
Llopigat
@memphis17 februari 2025 14:25
Ja en dat van Meta in Zeewolde.

Ik vind het ook wel goed. We hebben al zo weinig land in Nederland voor zoveel mensen. Daar hoeven niet nog meer datacenters bij.
kozue @EzMe17 februari 2025 13:36
Oh ja hoor, fysieke aanvallen komen regelmatig voor. Maar de security in een datacenter ligt wel even wat hoger dan die in je gemiddelde kantoor. Die kom je niet zomaar even binnen zonder de juiste credentials. Soms is het al lastig om een datacenter binnen te komen als je wel officiële toegang hebt :+
Miglow @kozue17 februari 2025 13:59
Goedemorgen, ik kom de afvalcontainer wisselen. Ah, komt u binnen. Zou ik even van het toilet gebruik mogen maken? Ja, weet je de weg?
nasdude @Miglow17 februari 2025 14:10
Precies, kwestie van observeren en je kansen zien.

Jaren geleden: Streetlab op NPO waarvan er 1 bij de toekangigant in de bediening ging werken zonder daadwerkelijk daar daadwerkelijk in dienst te zijn:
Vestiging 1: Ik kom kleding halen, staat net de manager van de bediening bij de receptie
Vestiging 2: Receptie het is nu te druk in het restaurant, kom later maar terug, beetje aandringen en de receptiedame gaf de kleding gewoon mee
Vestiging 3: mee draaien met uitserveren en pas na een tijdje gepakt worden door een oplettende manager

Bottem-line: Met een beetje vlotte babbel en een goed verhaal kom je er redelijk gemakkelijk mee weg

YouTube: Streetlab - Werken als ober bij 'De Toekan Gigant'
Ruben279 @nasdude17 februari 2025 15:09
Maar al die voorbeelden vereisen geen biometrische verificatie.
In het DC waar ik wel eens kom moet er de eerste keer een collega die al toegang heeft fysiek mee, en er moet iemand van het DC (vaak gewoon een NOC medewerker :P ) de hele eerste check doen.

En een goed DC heeft een draaideur of sluis systeem waar je met maximaal 1 persoon tegelijk doorheen kan. Daarnaast hoop ik dat iedereen z'n kastdeuren gewoon op slot heeft, dus de kans dat er fysiek iemand bij je hardware komt is echt zó gigantisch klein.. Dat kan niet zonder hulp van binnenuit in ieder geval.
cracking cloud @nasdude17 februari 2025 15:09
zo doe ik dat ook in Hitman :)
JackBol @Miglow17 februari 2025 14:13
20 Jaar geleden kwam je daar in Telecity wel mee weg, tegenwoordig hebben ze een toilet in de lobby en als zie bezet is laten ze je in je broek kakken...
Zackito @Miglow17 februari 2025 14:10
Wordt hem niet bij een goed beveiligd datacenter, je komt niet verder dan de poort zonder dat ze weten wie je bent. Als hacker zelf "klant" worden in het desbetreffende DC is wellicht een optie.
JackBol @Zackito17 februari 2025 14:14
En dan mag je nog niet vrij rond lopen, dan krijg je alleen ruimte tot je eigen room en cage.
Mieske666 @Miglow17 februari 2025 14:11
Dan nog heb je geen toegang tot de datavloer. Daarvoor heb je een pasje of vingerafdruk nodig.
EzMe @kozue17 februari 2025 13:42
Hahah jup, helemaal mee eens 😊
Llopigat
@kozue17 februari 2025 14:23
Of er uit te gaan als je teveel koffie hebt gedronken. Je wordt vaak gewogen bij het binnengaan en verlaten en als je dan opeens zwaarder bent, heb je een probleem.

Een beetje domme actie vind ik want het waardevolste wat er te halen is, is data en dat weegt niks. Bovendien hebben de figuren die daar in de security werken geen flauw benul van IT dus die kan je alles wijsmaken. Maargoed. Security Theater is gewoon een ding.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 februari 2025 14:24]

SPee @kozue17 februari 2025 15:07
Daarom dat je dan ook tijdens de bouw van een datacenter het makkelijkste maatregelen voor de toekomst kunt nemen. ;)
t2012 @kozue17 februari 2025 14:03
Het is handig als je de weg alvast weet doordat je de bouwtekeningen via het bouwbedrijf/architect heb gekregen. Op die manier kan je mogelijk zonder op te vallen binnenkomen.
Tintel @sOid17 februari 2025 14:09
De werkelijke reden is dan ook vermoedelijk niet hackers maar bang voor lokaal protest...

(er was tenslotte al eerder gedoe omtrent datacenters die groene energie 'inpikken' en mogelijke ruimte voor woningbouw)
Orky Rulez @sOid17 februari 2025 13:04
Klassiek afleidingsmanoeuvre
Hans1990 @sOid17 februari 2025 13:22
Ik ben nu wel benieuwd ja, kom we gaan even een kijkje nemen!!1! /s

Nou laat me raden: 'lokaal warmtenet'. Die zijn er in de NH niet zoveel waar ook een datacenter z'n benen kan strekken (denk ook aan ruimte, goede koeling, stroom en glasvezel infrastructuur). Maar ik denk wel meteen aan Agriport waar ook datacenters van Microsoft en Google al staan, en ze de overtollige warmte goed kunnen gebruiken in de broeikassen er direct achter.

Tegenover de A7 stonden ook nog wat kavels vrij waar sinds medio 2022 flink gebouwd wordt. Of dit nog onderdeel is van Microsoft/Google weet ik niet.
Wat ik wel weet is dat voor het datacenter van Meta in Zeewolde ook geheimzinnig werd gedaan over de opdrachtgever, waarbij de weerstand fors groeide toen bekend werd dat het Meta er bij betrokken was. Juni 2022 is toen ook definitief de stekker eruit getrokken. Het zou mij niets verbazen dat ze nu helemaal geen bekendheid er aan willen geven. Meta is de laatste maand ik denk nog wel minder populair geworden..

Het is wilde speculatie, maar het zou mij niets verbazen dat 1 plus 1 toch 2 is, en er nog wat meer bij wordt gebouwd.

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 17 februari 2025 13:23]

TR1969 @Hans199017 februari 2025 15:09
Het argument van restwarmte naar de kassen is indertijd door de gemeente gebruikt maar bleek in de praktijk de grootste kolder te zijn (Ik woon in die gemeente) maar ik sluit niet zeker niet uit dat het hier in de polder gebouwd gaat worden. Zeker met deze uitspraak in het achterhoofd

https://www.telegraaf.nl/...llands-kroon-mag-er-komen
xares 17 februari 2025 13:15
Heijmans is pas begonnen met bouwen (voorbereidingswerkzaamheden) bij Iron Mountain in Haarlem :+

[Reactie gewijzigd door xares op 17 februari 2025 13:17]

Floort @xares17 februari 2025 14:19
Dat is niet bepaald geheim.
Raindeer @Floort17 februari 2025 15:08
Zeer interessant om eens door te lezen. Deze is duidelijk groter dan wat Heijmans gaat doen.
xares @Raindeer17 februari 2025 19:13
Aantal M2's kan ik zo snel niet vinden. Dus weet niet zeker of het dan dit project is.

Maar Heijmans is in ieder geval aan het bouwen in Haarlem.
Tijdelijke laadpalen van bezoekers zijn van Heijmans, bouwkeet waar de bewaking inzit is van Heijmans.
Floort @xares19 februari 2025 15:36
*ahum* nieuws: Haarlems Dagblad: 'geheim' datacenter wordt in Haarlem gebouwd
Luchtbakker 17 februari 2025 13:15
Op het Schiphol terrein naast de A9 in de buurt van het Verizon datacenter zijn ze ook al een datacenter aan het bouwen. Zou dat het niet wezen? :P
kujinshi @Luchtbakker17 februari 2025 13:26
Hier in Noord-Holland weet "iedereen" dat het ten noorden van het net gebouwde datacenter langs de A7 gaat verrijzen. En is al lange tijd bekend. Raar bericht dat dit nog geheim zou zijn.
SirRosencrantz @kujinshi17 februari 2025 13:49
Bedoel je dan boven de uitbreiding van Microsoft bij Middenmeer? Komt er eentje nóg dichterbij het dorp?
VanguardWR @SirRosencrantz17 februari 2025 14:06
Ja
kujinshi @SirRosencrantz17 februari 2025 16:17
Is nogsteeds wel veraf. Middenmeer heeft er niet zoveel last van.

Maar het kost de omgeving wel weer stroom en water. Want MS zal een hoop meer (dan al verschrikkelijk veel) gebruiken als straks de derde locatie daar in bedrijf is.
BounceMeister @Luchtbakker17 februari 2025 13:56
Zijn die enorme velden vol met zonnepanelen langs de A9 daar ook onderdeel van misschien?
William_H @BounceMeister17 februari 2025 15:17
Nee
Technomania 17 februari 2025 13:33
Zou Bouwbedrijf Heijmans (de hoofdaannemer) dan een ander bouwbedrijf inhuren om het dataceter daadwerkelijk te bouwen zodat de opdrachtgever locatie geheim blijft?

[Reactie gewijzigd door Technomania op 17 februari 2025 14:37]

Aldy @Technomania17 februari 2025 14:34
Zelfs al zal Heijmans zelf, met alle toeters en bellen, het datacentrum bouwen, dan nog kun je de opdrachtgever geheimhouden.
Technomania @Aldy17 februari 2025 14:37
Klopt. Ik bedoelde de locatie.
Aldy @Technomania17 februari 2025 14:42
De locatie geheim houden is hoe dan ook onmogelijk, zelfs als Heijmans het uitbesteedt. Je hebt in de aanloopfase al met een bouwvergunning te maken en die is openbaar, zodat belanghebbenden hun zienswijze bekend kunnen maken. Ik begrijp helemaal niets wat Heijmans met hun persbericht bedoelt. Echt zoiets van hou je mond dan, als je niets te vertellen hebt, haha.

Edit: woordje geheim toegevoegd

[Reactie gewijzigd door Aldy op 17 februari 2025 14:42]

Technomania @Aldy17 februari 2025 14:47
Ik begrijp ook niet wat Heijmans met dit bericht bedoelt. Zo maak je mensen alleen maar nieuwsgierig.
Aldy @Technomania17 februari 2025 14:51
Ik bedenk mij opeens dat een reden om de locatie geheim te houden alleen maar tijdelijk is. Als de opdrachtgever de grond (voor een deel) nog moet aankopen, kan het bekend worden van de locatie misschien de aankoopprijs beïnvloeden.
Sebritar 17 februari 2025 13:07
Ik zou mijzelf zo maar kunnen voorstellen dat het ook te maken heeft met het negatieve imago dat datacenters (en zeker het bouwen van nieuwe daarvan) heeft ook een reden heeft hierop.

en zoals andere al zeggen: een datacenter van 11.000 m2 stop je niet in je broekzak dat gaat snel genoeg opvallen.
morphje @Sebritar17 februari 2025 13:16
11000 is nog steeds relatief een kleintje hoor.
Ik kom regelmatig bij Eurofiber in Alblasserdam. Dat is 5000m2 verspreid over vier relatief kleine zalen. Dit is slechts 2 keer zo groot. SmartDC in Rotterdam is 3500m2 (3 keer zo groot dus)

11000 m2 is niks in vergelijking met de plannen destijds van Meta die 160 hectare wilde bebouwen.
Magicbas @morphje17 februari 2025 13:30
11000 is nog steeds relatief een kleintje hoor.
[...]
SmartDC in Rotterdam is 3500m2 (3 keer zo groot dus)
[...]
3 keer zo klein bedoel je?
Jaer288 17 februari 2025 13:24
Mijn gok gaat uit naar 'rond Oostzaan', dat zou volgens dit persbericht van TenneT de enige plek zijn in Noord-Holland waar op dit moment nog capaciteit zou zijn voor klanten op de wachtlijst.
Heaget @Jaer28817 februari 2025 13:30
Ik heb hier weinig verstand van maar zou me niets verbazen als het in de omgeving Haarlemmermeer is aangezien ze daar net 100.000 zonnepanelen hebben geïnstalleerd?

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