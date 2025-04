NOM onderzoekt haalbaarheid en waarde van AI-fabriek in Groningen

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, of NOM, onderzoekt de haalbaarheid en toegevoegde waarde van een AI-fabriek in Groningen. Het onderzoek is onderdeel van het Europese EuroHPC-programma voor de bouw van supercomputers.

Minister Dirk Beljaarts van Economische Zaken gaf onlangs al aan dat er interesse is in een Nederlandse AI-fabriek. Zo'n AI-fabriek bestaat uit supercomputers, datacenters en gespecialiseerde diensten die op maat worden gemaakt voor AI-toepassingen. Een definitieve locatie hiervoor is nog niet vastgesteld, maar Groningen wordt als kansrijke optie gezien vanwege het ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland. Daarnaast worden de beschikbare energie en mogelijke locaties als voordeel genoemd.

De NOM gaat onderzoek doen naar de haalbaarheid en toegevoegde waarde van een AI-fabriek in Groningen. De komende weken gaat de organisatie met ondernemers, bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren in gesprek, om te onderzoeken 'hoe high-performance computing en een kenniscentrum rondom verantwoorde AI de regio economisch kunnen versterken', zegt de organisatie in een aankondiging.

Het initiatief maakt deel uit van het Europese EuroHPC-programma. De Europese Commissie kondigde begin vorig jaar aan 2,1 miljard euro te investeren in supercomputers binnen dat project, waarmee AI-modellen sneller en goedkoper getraind kunnen worden. Op die manier wil de Commissie de ontwikkeling van generatieve AI in Europa versnellen. De helft van de beoogde Nederlandse AI-fabriek wordt dan ook door de Europese Commissie gefinancierd. De ministeries en regionale overheden zijn nog in gesprek over hoeveel zij willen investeren.

In mei dit jaar moet de definitieve aanvraag voor de AI-fabriek bij de Europese Commissie worden ingediend. Dan moet duidelijk zijn waar de AI-fabriek komt te staan en of die regio bereid is om de benodigde financiering op tafel te leggen.