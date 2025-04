LinkedIn is in VS aangeklaagd wegens gebruik privéberichten voor trainen van AI

LinkedIn is in de VS aangeklaagd door Premium-gebruikers die stellen dat het bedrijf hun privéberichten zonder toestemming heeft doorgezet naar derde partijen. Die partijen zouden de berichten vervolgens gebruikt hebben om generatieve-AI-modellen te trainen.

Bij de Amerikaanse rechtbank is een zogenaamde classactionzaak gestart namens een half miljoen Premium-gebruikers van LinkedIn, schrijft Reuters. Het gaat om gebruikers die InMail hebben verstuurd en ontvangen en van wie privégegevens vóór 18 september zijn doorgegeven aan onbekende derde partijen voor het trainen van AI.

De aanklacht stelt dat LinkedIn in augustus stilletjes een privacyinstelling heeft toegevoegd, waarmee gebruikers het delen van hun persoonsgegevens kunnen in- of uitschakelen. Op 18 september werd ook het privacybeleid aangepast, zodat de data gebruikt mag worden om AI-modellen te trainen. Het afmelden voor deze optie zou verder geen invloed hebben op trainingen die al hebben plaatsgevonden.

De klagers stellen dat deze handelswijze een poging van LinkedIn is om zijn 'sporen uit te wissen'. Ook toont het aan dat LinkedIn zich bewust was dat het de privacy van gebruikers schendt, zegt de aanklacht. Het platform wordt er verder van beschuldigd dat het zijn belofte heeft geschonden om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken om het platform te ondersteunen en te verbeteren. De aanklagers eisen duizend dollar per persoon voor contractbreuk en het schenden van de wetgeving in Californië. LinkedIn zegt in een reactie dat alle claims ongefundeerd zijn.

Overigens gebruikt LinkedIn geen data van Europese gebruikers om AI te trainen. Dat staat op gespannen voet met de Europese privacywetgeving, zo gaf het platform in september aan.