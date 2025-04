Let's Encrypt e-mailt gebruikers vanaf juni niet meer over verlopen certificaten

Let's Encrypt gaat gebruikers vanaf 4 juni niet meer e-mailen als certificaten bijna verlopen. De dienst noemt daarvoor meerdere redenen. Zo maken steeds meer mensen gebruik van automatische vernieuwing van certificaten.

Abonnees die hun e-mailadres invullen bij Let's Encrypt krijgen tot nu toe automatisch een e-mail als een certificaat bijna verloopt. Om dat mogelijk te maken, moeten miljoenen e-mailadressen gekoppeld worden aan de uitgiftegegevens van een certificaat. "Als organisatie die waarde hecht aan privacy, is het verwijderen van deze vereiste belangrijk voor ons", zegt Let's Encrypt nu.

De dienst kost Let's Encrypt bovendien duizenden dollars per jaar. "Geld waarvan wij denken dat we het beter kunnen uitgeven aan andere delen van onze infrastructuur." Tot slot voegt de e-maildienst extra complexiteit toe aan de infrastructuur, waardoor er meer tijd en aandacht naar het beheer daarvan moet en de kans groter wordt dat er fouten worden gemaakt, zegt Let's Encrypt. "Op de lange termijn, vooral als we ondersteuning voor nieuwe servicecomponenten toevoegen, moeten we de algehele complexiteit beheersen door systeemcomponenten die niet langer gerechtvaardigd zijn, geleidelijk af te schaffen."

Wie nog wel automatisch e-mails wil ontvangen als een certificaat bijna verloopt, kan gebruikmaken van diensten van derde partijen. Let's Encrypt noemt bijvoorbeeld die van Red Sift Certificates Lite. Let's Encrypt blijft wel e-mails naar geïnteresseerden versturen over technische updates en ander nieuws over de organisatie en moederbedrijf ISRG.