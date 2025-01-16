Hackers lekken configuraties en vpn-inloggegevens van 15.000 FortiGate-apparaten

De configuratiebestanden, IP-adressen en vpn-inloggegevens van ruim 15.000 FortiGate-apparaten zijn op het darkweb gelekt. De data werd gelekt door de Belsen Group, een nieuwe hackersgroep. De data lijkt in 2022 te zijn verzameld.

De gelekte data wordt gratis weggegeven door de groepering, schrijft het Duitse Heise. Het gaat om gebruikersnamen, wachtwoorden – waarvan een deel in plaintext beschikbaar is – digitale certificaten voor apparaatbeheer en alle firewallregels. De gestolen data komt van apparaten uit 145 verschillende landen. De grootste groep, van 1603 configuraties, komt uit Mexico. Verder zijn gegevens van 679 Amerikaanse FortiGate-apparaten gestolen en 208 uit Duitsland. Of en hoeveel Nederlandse en Belgische apparaten getroffen zijn, is onbekend.

Heise en beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont analyseerden de data en stellen dat gegevens in oktober 2022 zijn verzameld. Waarschijnlijk gebeurde dat door misbruik van de kwetsbaarheid CVE-2022-40684, die destijds werd ontdekt en door FortiGate-maker Fortinet werd gedicht. Het lek zat in de FortiOS-firmware van 7.0.0 tot en met 7.0.6 en van 7.2.0 tot en met 7.2.2.

Waarom het datalek nu pas naar buiten is gebracht, is niet duidelijk. Beaumont benadrukt echter dat het datalek wel om actie vraagt. "Zelfs als je de patch in 2022 hebt geïnstalleerd, bestaat de mogelijkheid dat je systeem toch gecompromitteerd is, aangezien de configuraties jaren geleden zijn gelekt en nu pas zijn vrijgegeven. Het is waarschijnlijk verstandig om uit te zoeken wanneer je deze kwetsbaarheid precies hebt gepatcht.

De data werd gelekt door de Belsen Group, volgens Bleeping Computer nog een relatief nieuwe hackersgroepering. De Belsen Group verscheen deze maand pas voor het eerst op sociale media en cybercrimeforums. Het eerste datalek is bedoeld om 'de naam van onze groep in jullie geheugen te verankeren', aldus de groepering in een forumbericht. Waar de groep vandaan komt, is onduidelijk.

Fortinet waarschuwde deze week ook voor een actief misbruikte zeroday in zijn FortiGate-firewalls. Met deze kwetsbaarheid krijgen aanvallers op afstand superadminprivileges door malafide verzoeken te doen aan de Node.js-websocketmodule. Deze kwetsbaarheid lijkt echter niet gerelateerd aan het datalek van de Belsen Group, maar een losstaand probleem te zijn.