Fortinet bevestigt cyberaanval, mogelijk 440GB aan bedrijfsgegevens gestolen

Fortinet bevestigt dat het slachtoffer is van een cyberaanval waarbij mogelijk klanten- en bedrijfsgegevens gestolen zijn. De gegevens van het cyberbeveiligingsbedrijf zouden door middel van inloggegevens gestolen zijn en online aangeboden worden.

In een statement zegt het Amerikaanse bedrijf dat er ongeoorloofde toegang tot een cloudserver is geweest waarbij 'onder meer een beperkte hoeveelheid data van een klein aantal Fortinet-klanten' is gestolen. Het is niet duidelijk om hoeveel klanten het precies gaat, maar volgens Fortinet betreft het minder dan 0,3 procent van zijn klantenbestand. Getroffenen zouden al door het bedrijf ingelicht zijn over het datalek. Volgens het bedrijf is de gelekte data voor zover bekend niet voor kwaadaardige doeleinden gebruikt.

Volgens de vermeende aanvaller, op basis van Fortinets statement één persoon, gaat het om 440GB aan gegevens, die van een Microsoft Azure SharePoint-server gestolen zouden zijn. Dat schrijft Bleeping Computer op basis van een bericht op een hackersforum. De cybercrimineel zou losgeld van Fortinet geëist hebben, maar dat heeft het bedrijf niet betaald. In reactie hierop zou de aanvaller de inloggegevens voor een S3-bucket hebben gepubliceerd.

Update, 14.50 uur: De rol van de S3-bucket in het verhaal klopte niet. De tekst is daarop aangepast.