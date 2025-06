Microsoft bespreekt opties voor minder kerneltoegang voor securitysoftware

Microsoft wil werken aan de mogelijkheid om securityproducten te laten werken met minder toegang tot de kernel van Windows. Ook zouden securitybedrijven updates gefaseerd moeten uitbrengen. Dat zijn conclusies uit een top die het bedrijf organiseerde na de CrowdStrike-storing.

Microsoft benoemt die nieuwe maatregelen in een blogpost. Het bedrijf benadrukt dat het nog geen definitieve beslissingen heeft genomen, maar wel toewerkt naar securityproducten met minder kerneltoegang. "In onze gesprekken werden nieuwe platformmogelijkheden onderzocht die Microsoft in Windows wil zetten", zegt het bedrijf. "Windows 11's verbeterde beveiliging en beveiligingsstandaarden maken het mogelijk voor beveiligingsbedrijven om producten te maken die veilig werken buiten de kernelmodus."

Die vraag zou zowel vanuit Microsoft als vanuit externe bedrijven komen, zegt het bedrijf. Microsoft heeft met die bedrijven gesproken over de vraag wat zij daarvoor nodig hebben. Dat zijn vraagstukken die gaan over efficiëntie van systemen, hoe securityproducten zelf veilig blijven en welke benodigdheden de 'sensors' nodig hebben die beveiligingsproducten gebruiken. Microsoft heeft daar nog geen concrete plannen voor, maar zegt die vraagstukken in de toekomst verder uit te willen werken met andere bedrijven.

Microsoft komt tot die conclusie nadat het eerder dit jaar een conferentie aankondigde waarbij ook securitybedrijven zouden aansluiten voor discussie. Die conferentie kwam vanuit de grote CrowdStrike-storing in juli, waarbij miljoenen computers wereldwijd vastliepen met een blue screen of death. Dat kwam door een foutieve update van beveiligingssoftware CrowdStrike.

In de nasleep van die storing kwamen er steeds meer vragen naar boven over de manier waarop securitysoftware werkt, zeker in combinatie met besturingssystemen als Windows. Daarover wilden Microsoft, beveiligingsbedrijven, industrieën en beleidsmakers discussie voeren.

Die discussie draait ook om de manier waarop CrowdStrike updates uitbrengt. Een van de dingen die naar voren kwam in het onderzoek dat het bedrijf instelde, is dat CrowdStrike alle updates voor de Falcon Sensor-software in één keer naar alle klanten stuurde. Daar kwam veel kritiek op; dat zorgde ervoor dat de foutieve update niet tijdig kon worden opgespoord en teruggetrokken.

Microsoft zegt dat het ook daarover met beveiligingsbedrijven heeft gesproken. Ook daar trekt het geen definitieve conclusies over, maar het bedrijf zegt dat het heeft gesproken over zogenaamde safe deployment practices en dat het in de meeste gevallen verstandig is releases gefaseerd uit te voeren. "Deze discussie op de conferentie gaat door als een gezamenlijk gesprek met onze partners over het opstellen van een gedeelde aanpak en best practices die we in de toekomst zullen gebruiken", zegt het bedrijf.