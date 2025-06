Microsoft wil securityproducten alleen via drivers kerneltoegang geven

Microsoft staat op het punt een preview van Windows vrij te geven waarbij antivirus- en EDR-software buiten de kernel werkt. Het bedrijf wil dat al langer, met name na de grote storing in CrowdStrike van een jaar geleden en heeft daarvoor met securitybedrijven samengewerkt.

Dat zegt David Weston, vicepresident van de enterprise-securityafdeling van Microsoft, in een interview met The Verge. Weston zegt in dat interview dat Microsoft klaar is om een gesloten preview van zo'n Windows-versie vrij te geven, al zegt hij niet wanneer dat precies moet gebeuren. In de preview krijgen zowel antivirussoftware en endpoint detection and response-tools geen directe toegang meer tot de Windows-kernel. In plaats daarvan kunnen ze die kernel via drivers aanspreken.

Dat proces is het gevolg van de grote, wereldwijde CrowdStrike-storing van vorig jaar. In de zomer van 2024 kregen wereldwijd honderdduizenden Windows-pc's last van blue screens of death, wat het gevolg bleek van een bug in securitytool CrowdStrike. Omdat deze tool zulke diepgaande toegang heeft en op kernelniveau draait, kan een probleem met zo'n securitytool problemen veroorzaken op grote hoeveelheden pc's.

Na dat incident is Microsoft om tafel gegaan met securitybedrijven om te praten over een oplossing. Het bedrijf organiseerde een maand na het incident een conferentie met beveiligings- en ict-bedrijven. Ook voor de nieuwe Windows-versie heeft het bedrijf nu nauw samengewerkt met onder andere CrowdStrike, maar ook met andere beveiligingsbedrijven. Weston zegt tegen The Verge dat het onderzoekspapers heeft ontvangen van bedrijven die uitleggen wat ze nodig zouden hebben voor zo'n nieuw systeem. Microsoft zegt daarbij vooral met de bedrijven samen te willen werken, en hen niet alleen maar nieuwe regels op te leggen. Het bedrijf zei vorig jaar al dat het met drivers zou willen werken als alternatief voor directe kerneltoegang.

Het gaat aanvankelijk om av- en EDR-software, maar Weston zegt dat er in de toekomst mogelijk ook andere toepassingen kunnen komen die via drivers op kernelniveau kunnen werken. Hij noemt dan bijvoorbeeld anticheat-engines in games, al zou het ontwikkelen daarvan moeilijker zijn omdat valsspelende gamers juist kernelcheats gebruiken en dus op een andere manier moeten worden tegengegaan. Microsoft zegt dat het ook met gameontwikkelaars wil samenwerken om kernellevelanticheatdrivers te maken.

Verder zou Microsoft nog deze zomer een tool willen uitbrengen waarbij machines in een zogeheten 'Quick Machine Recovery'-modus terecht komen. Daarmee moet het mogelijk zijn Windows-machines in de Herstelomgeving te krijgen, waarbij ze diagnostische informatie naar Microsoft kunnen sturen.