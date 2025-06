Microsoft verwijdert blue screen of death na 40 jaar uit Windows

Microsoft gaat het bekende blue screen of death uit Windows verwijderen. In plaats daarvan komt er een 'versimpelde gebruikersinterface' waarbij de crashinformatie minder prominent in beeld komt te staan.

Microsoft schrijft dat in een blogpost waarin het bedrijf meerdere nieuwe maatregelen aankondigt rondom de beveiliging van Windows. Het bedrijf zegt daarin ook dat het beveiligingsproducten minder makkelijk kerneltoegang wil geven.

In die blogpost zegt Microsoft ook dat het 'het proces voor onverwachte herstarts wil streamlinen'. Dat betekent in de praktijk dat het bekende blue screen of death gaat verdwijnen. Er komt een versimpelde gebruikersinterface op momenten dat pc's crashen. Microsoft deelt daarvan ook een eerste beeld. In de nieuwe gebruikersinterface is alleen te zien dat het apparaat tegen een probleem is opgelopen en moet herstarten, met een percentage erbij voor hoever het opstartproces is.

Er staat ook nog steeds informatie op het scherm over de crash, zoals om wat voor foutmelding het gaat. Daarmee kunnen gebruikers nog wel troubleshooten bij problemen. Opvallend is vooral het ontwerp van de pagina: deze is nu helemaal zwart met witte letters. Microsoft zegt dat dat de leesbaarheid verbetert en 'meer in lijn is met de ontwerpprincipes van Windows 11'.

Met de stap verdwijnt een van de meest iconische ontwerpen van Windows. Het blue screen of death zit al sinds 1985 in het besturingssysteem, vanaf de eerste bèta van Windows 1.0. In de afgelopen jaren heeft het crashscherm wel al veel visuele aanpassingen gehad. De belangrijkste daarvan kwam met Windows 10. Toen kwamen er andere kleuren in het crashscherm, waaronder groen en later weer zwart, maar dat werd later weer teruggedraaid. Ook werd er een :( toegevoegd en later weer verwijderd. De belangrijkste functionele aanpassing was dat er een QR-code aan het scherm werd toegevoegd waarmee gebruikers meer informatie over de specifieke crash konden vinden.

Het nieuwe crashscherm is nu in bèta's van Windows 11 te zien. Deze zomer komt het definitief beschikbaar voor alle Windows 11 versie 24H2-gebruikers.