DPG mag RTL overnemen, online nieuws moet wel gratis blijven

Uitgever DPG Media mag RTL Nederland overnemen. De ACM heeft daar na anderhalf jaar onderzoek toestemming voor gegeven. DPG moet wel online nieuws van RTL en NU.nl gratis beschikbaar blijven maken. Ook mogen die websites geen content of data uitwisselen met elkaar.

De Nederlandse markttoezichthouder ACM heeft een definitief besluit genomen over de overname van RTL Nederland door DPG Media, uitgever van onder andere de Volkskrant en het AD en van andere titels, waaronder NU.nl en Tweakers. De overname werd al eind 2023 aangekondigd, maar onder voorbehoud van de ACM. Dat onderzoek is nu pas afgerond. De ACM wilde onder andere onderzoeken of DPG Media niet te machtig wordt op het gebied van nieuws. Het is nu al de grootste media-uitgever van Nederland. DPG moet 'aan strenge voorwaarden voldoen' voordat het RTL mag overnemen, schrijft de ACM. "Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de overname geen negatieve gevolgen heeft voor de mediapluriformiteit en nieuwsgebruikers toegang houden tot voldoende onafhankelijke nieuwsbronnen."

De meeste voorwaarden draaien om de pluriformiteit van nieuws, specifiek tussen RTL Nieuws en NU.nl. Zo komen die titels onder twee nieuwe, onafhankelijke stichtingen te vallen die 'de missie en identiteit' van de titels bewaken. Zo'n constructie is normaal bij grote media. De meeste kranten hebben een eigen stichting die bijvoorbeeld toeziet op naleving van de redactiestatuten en de onafhankelijkheid van de redactie. De Stichting Democratie en Media wordt uitgebreid. Dat is een stichting die toeziet op de onafhankelijkheid van de titels van specifiek DPG Media B.V., waaronder de krantentitels en straks ook RTL en NU.nl vallen. Daardoor 'kan DPG geen enkele landelijke nieuwstitel verkopen of beëindigen zonder goedkeuring van de stichting.'

Alle DPG-titels gaan verder hun redactiestatuten aanpassen, zodat daarin onder andere komt te staan 'in hoeverre het nieuwsaanbod gepersonaliseerd wordt op de website of app'. "Daarbij geldt: redacties wisselen onderling geen gebruiksdata uit", schrijft de ACM. Verder mogen specifiek RTL en NU.nl geen plannen maken om betaalmuren te introduceren 'waardoor gratis online nieuws zou verdwijnen'. Bovendien mogen die twee titels geen content uitwisselen, maar ook geen data.

Dat laatste is interessant. DPG wilde RTL om meerdere redenen overnemen, bijvoorbeeld om zijn marktaandeel op videostreaminggebied te vergroten. Dat gebeurt met Videoland. Een andere belangrijke reden is echter dat DPG met een grote marktmacht een interessantere partij wil worden voor adverteerders. Daarmee hoopt de uitgever te kunnen concurreren met grote techbedrijven zoals Google en Facebook, die bijna een monopolie hebben op die markt.

DPG bouwt daarvoor een firstpartytrackingnetwerk, waarmee het bezoekers alleen binnen het eigen advertentienetwerk volgt als die cookies accepteren. De ACM dwingt bij de overname af dat NU.nl en RTL naast content ook 'geen data zullen uitwisselen'.

De ACM zegt dat adverteerders na de overname waarschijnlijk niet met prijsstijgingen worden geconfronteerd doordat DPG te groot zou worden. Dat komt doordat de advertentiekanalen van de twee bedrijven veel verschillen: RTL adverteert met name op televisie en in online video, terwijl DPG vooral adverteert in printuitgaven en online.