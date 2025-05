ACM: vervolgonderzoek naar overname RTL door DPG is nodig

De Autoriteit Consument en Markt concludeert dat er meer onderzoek nodig is naar de overname van RTL door DPG Media. Daarom wil de marktwaakhond een vervolgonderzoek instellen om de 'mogelijke nadelige gevolgen van de overname verder te onderzoeken'.

Door de overname zou een mediabedrijf ontstaan met een groot aanbod op televisie, video streaming, radio, dagbladen en online nieuws, schrijft de ACM.

"DPG verkrijgt door de overname van RTL een nog sterkere positie als aanbieder van betaald en onbetaald algemeen nieuws, zowel online als offline. De overname kan DPG daardoor mogelijk in staat stellen om de kwaliteit en toegankelijkheid van algemene nieuwsdiensten te verlagen. Bijvoorbeeld door nieuwsartikelen over meerdere kanalen te verspreiden in plaats van apart te creëren, of door de omvang van onbetaald nieuws te beperken. Als dat het geval is, kan dat leiden tot een vermindering van de omvang, kwaliteit en pluriformiteit van het algemene nieuwsaanbod aan consumenten", aldus de ACM.

Daarnaast kan DPG mogelijk een breder advertentiepakket aanbieden aan adverteerders door de grote hoeveelheid gebruikersgegevens waarover het bedrijf beschikt. DPG Media zegt zelf op die manier op te willen kunnen treden tegen grote techbedrijven zoals Google en Meta, die nu domineren op de online-advertentiemarkt. Maar die grote aantallen zouden ongunstig kunnen uitpakken voor andere mediabedrijven, die hierdoor niet voldoende kunnen concurreren, stelt de markttoezichthouder. RTL kan de onderhandelingspositie tegenover persbureau ANP versterken. Ook dit kan negatieve gevolgen hebben voor andere nieuwsplatforms, zegt de marktwaakhond.

Verder kan de overname nadelige invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van journalisten, doordat DPG na de overname van RTL mogelijk inkoopmacht verwerft of versterkt. De ACM wil daarom meer onderzoek doen naar de gevolgen van de overname voor de positie van zowel journalisten in vaste dienst als freelancers.

Volgens de ACM moeten DPG, dat het moederbedrijf van Tweakers is, en RTL aangeven of ze de overname, die 1,1 miljard euro omvat, willen voortzetten. Zo ja, dan moeten ze een vergunning voor de overname aanvragen. Naar aanleiding van die vergunning volgt een 'diepgaand onderzoek naar de gevolgen van de overname', waarbij het Commissariaat voor de Media ook wordt betrokken. Binnen dertien weken volgt een beslissing van het ACM.