Cloudbedrijven True en Fullstaq kondigen fusie aan

Cloudbedrijven True en Fullstaq gaan fuseren. Moederbedrijf The Digital Neighborhood maakt bekend dat de bedrijven per 1 oktober 2024 verder gaan onder de naam TrueFullstaq. De fusie moet het mogelijk maken om een 'unieke dienstverlening' aan te bieden in de cloudnativemarkt.

In de aankondiging zegt True-ceo Marilou van Doorn dat de fusie meer zakelijke kansen biedt door uitgebreidere diensten te kunnen leveren aan klanten. De bedrijven hebben hun activiteiten naar verwachting op 1 oktober van dit jaar geïntegreerd.

Sinds de zomer van 2023 is Fullstaq onderdeel van The Digital Neighborhood, een consortium van onafhankelijke techbedrijven die samenwerken aan AI- en cloudoplossingen. Fullstaq is een adviesbedrijf voor cloudnativediensten en True houdt zich bezig met managed hosting- en clouddiensten.